Latīņamerikas aizkulises: Jūlijas raibie piedzīvojumi piecu mēnešu garumā

"Ko jūs zināt par Kostariku? Kādu iztēlojaties Panamu? Un ar ko jums asociējas Kolumbija? Pēc jūsu šķelmīgajiem smaidiem varu secināt, ka droši vien šīs valstis jums asociējas gluži ar to pašu, ar ko sākumā man. Kokaīns, Pablo Eskobars, banāni. Tas laikam arī viss. Iepriekš es ļoti dedzīgi mēdzu aizstāvēt savu viedokli, ka uz bīstamo Kolumbiju nevienam nevajag braukt. Taču realitātē sanāca tā, ka es tur nodzīvoju veselu pusgadu un šis laiks joprojām ir viens no maniem vismīļākajiem dzīves periodiem, savukārt vieta, kur dzīvoju, joprojām šķiet viena no komfortablākajām," tā savu stāstu konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošina "Costa Cruises", piesaka Jūlija Prohožaja.