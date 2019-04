Latviete Zane, kas jau vairākus gadus burā pa pasaules jūrām

Malkot rīta kafiju laivā, zem kuras papeld vesela vaļu ģimene. Burāt pilnīgā tumsā ar izslēgtām navigācijas gaismām, izvairoties no pirātiem. Uz vientuļas salas veldzēt slāpes no svaiga kokosrieksta. Ienirt tirkīzzilā ūdenī, peldot blakus milzu rajai, bruņurupucim vai haizivij. Sagaidīt saullēktus un saulrietus dienu no dienas, kad apkārt tikai jūra vien. Šķērsot tūkstošiem jūdžu pāri jūrām un okeāniem, paļaujoties tikai uz dabas labvēlību un pašiem. Tieši tik raiba un dažāda ir Zanes Lapsas-Tvīdi pieredze, trīs gadus burājot pa plašajiem pasaules ūdeņiem.

"Studēju Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē un jau studiju laikā sapņoju par ceļošanu. Vispār studiju gadi bija laiks, kas manā dzīvē iezīmējās ar vairākiem svarīgiem pavērsieniem, pirmkārt, iemīlējos – pēc dabas un sirds balss – jūrniekā. Nu jau mans vīrs – Kristofs – ir tas "īstais", zinošais burātājs ģimenē un mūsu buru laivas "Rosanna" kapteinis. Otrkārt, izrādījās – ja ko no sirds vēlies, tad tas arī materializējas, un es dabūju darbu saistībā ar ceļošanu. Paralēli studijām strādāju zviedru kompānijā, producējot ceļojumu video gidu "A weekend in Europe" (Nedēļas nogale Eiropā)," stāsta Zane, piebilstot, ka projekta koncepts paredzēja filmēt gidus par to, kā patīkami pavadīt nedēļas nogali kādā no izvēlētajām pilsētām. Un tieši tā aizsākās Zanes aizraušanās ar ceļošanu. Toreiz viņa apceļoja lielu daļu Eiropas – daudz laika pavadīja Zviedrijā, Dānijā, pabija arī Norvēģijā, Anglijā, Īrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā, Slovākijā, Ungārijā, Spānijā, Itālijā, Grieķijas teritorijās Krētas un Rodas salā, kā arī Horvātijā. Projektam noslēdzoties, Zane ar Kristofu izlēma paplašināt apvāršņus un pārcelties uz Londonu – šī relatīvi tuvā metropole abus vilināja ar savām iespējām. "Vēl dzīvojot Rīgā, finansiālās krīzes laikā, kā ieguldījumu, Stokholmā iegādājāmies pirmo buru laivu "Anna". Šī laiva man deva pirmo ieskatu laivinieku dzīvesveidā, tā bija mūsu brīvdienu kotedža, apciemojot Stokholmu un šīs pilsētas arhipelāga neskaitāmās saliņas, un vēlāk, kad jau dzīvojām Anglijā, kļuva par mūsu mājām sešu mēnešu ceļojumā no Zviedrijas uz Angliju maršrutā Zviedrija–Dānija–Vācija–Nīderlande– Beļģija–Francija–Anglija," atminas Zane. Tieši šis bija viņas pirmais ilgākais un nopietnākais testa brauciens, kas izrādījās īsts "āķis lūpā" un kalpoja par pamatu šī brīža ceļojuma idejai. Ceļojot ar "Annu", Zane izjuta, ko patiesībā nozīmē burāt, plānot navigāciju un ilgtermiņā par mājām saukt buru laivu. "Sapratu, ka šis ir reāls veids, kā varam aizceļot uz citādi grūti sasniedzamām vietām, kur ir dārgi vai pat nav iespējams aizlidot. Turklāt slepenībā loloju sapni vismaz vienreiz dzīvē savu dzimšanas dienu janvārī nosvinēt vasarīgos apstākļos, gribējās izbaudīt dzīvi tropu joslā," piebilst Zane.

Āķis lūpā: plāna izkristalizēšana un vairāku gadu gatavošanās

