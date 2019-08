Lidmašīnu atstājot citai reizei: piedzīvojumiem pilni stāsti, ceļojot ar auto

Kad runa ir par došanos ceļojumā, bieži vien prātā uzreiz iezogas jautājumi par to, kāda aviokompānija uz izvēlēto pilsētu lido un cik diez maksās biļete. Taču šādā veidā no iespējamā pārvietošanās saraksta tiek izslēgts vecais, labais automašīnas variants, kas piedāvā daudz redzēt un izbaudīt, vēl pat nenonākot noteiktajā galamērķī. Šoreiz no arhīva esam izcēluši sešus aizraujošus stāstus par ceļojumiem no Latvijas ar automašīnu, kuru maršrutus vari aizņemties arī savam atvaļinājumam.

Kā teju ar visām lietām dzīvē, arī ceļošanai ar automašīnu ir savi plusi un mīnusi. Izvēloties lidmašīnu kā galveno ceļošanas transportlīdzekli, tev jāuztraucas tikai par to, kā sevi nogādāt līdz lidostai, savukārt, pārvietojoties ar auto, jādomā arī par tās vadīšanu. Protams, braukšana pa zemi ir arī daudz laikietilpīgāks process, tomēr šādā veidā pa logu redzi ne tikai mākoņus, bet arī neskaitāmi daudz skaistu vietu, kurās iespējams uz brīdi apstāties.



Lai gan varētu šķist, ka ceļojumā ar automašīnu var doties vien uz tuvajām kaimiņvalstīm, tā nebūt nav. "Tūrisma Gids" publicēto rakstu aizrautīgie ceļotāji gan izbraukājuši Eiropu krustu šķērsu, gan arī kā galamērķi noteikuši tādas valstis kā Slovākiju un Franciju, tādējādi redzot un baudot arī pa ceļam.

Lai spriestu, vai šāda veida ceļošana ir sirdij tuva, tā sākumā kaut reizi jāizmēģina! Turpinājumā iepazīsties gan ar rūpīgi izplānotiem, gan arī spontāniem ceļojumiem, kuros galvenie varoņi devuši priekšroku braukšanai ar auto.