Lielais vasaras piedzīvojums: niršana Rummu zemūdens cietuma drupās

Šis bija trakāk nekā lēkt ar izpletni. Vismaz man! Pirmajās izmēģinājuma reizēs zem ūdens nespēju un pat nemācēju paelpot, biju laukā jau pēc divām sekundēm. Elpa raustījās, nevarēju pierast pie traki daudzajiem burbuļiem, biju pārbijusies un gribēju atteikties no niršanas piedzīvojuma.

Rummu karjers ar savu zilganzaļo, dzidro ūdeni un daudzveidīgo ezera gultni jau ilgu laiku piesaista ne vien sauszemes atpūtniekus, bet arī nirējus. Arī es, lasot zemūdens cietuma nirēju pieredzes stāstus, domāju, ka reiz pamēģināšu. Un tā, 17. augustā, šī reize pienāca.

Rummu karjers atrodas apmēram 50 kilometru attālumā no Tallinas. Lai gan mūsu niršanas piedzīvojums bija ieplānots pulksten 18, devāmies uz karjeru jau agrāk. Laikapstākļi lutināja, un tas bija jāizmanto – sauļojāmies, mērcējāmies ūdenī, turpat ieturējām nelielu pikniku. Par 15 eiro Rummu teritorijā uz stundu iespējams iznomāt katamarānu, bet par 30–40 eiro var vizināties uz sup dēļa. Savukārt samaksājot astoņus eiro, var doties baudīt piepūšamās ūdens atrakcijas.

Niršana notiek karjera otrā pusē, tādēļ pēc atpūtas tūristiskajā pludmalē jāpabrauc vēl 10 minūtes līdz "Paekalda" brīvdienu mājām.

Sākotnēji bijām pieteikušies uz snorkelēšanu. Taču, ierodoties Rummu un saprotot, ka esam vienīgie, kas snorkelēs, nolēmām piemaksāt, lai tiktu pie iespējas ienirt dziļāk. Maksa par snorkelēšanu ir 40 eiro, bet niršanu – 80 eiro. Šādi niršanas piedzīvojumi tiek organizēti tikai pāris reizes vasarā, tāpēc jāseko līdzi datumiem un sava vieta jārezervē laicīgi.

Apmēram 20 cilvēku kompānijā kāpām uz plosta un peldējām dziļāk ezerā. Pirmās 20 minūtes notika niršanas instruktāža igauņu valodā. Kopā ar draugu plikšķinājām acis, mēģinot saprast kaut vārdu no sacītā. Taču pie mums pienāca un visu izskaidroja vēlāk, kad pirmie nirēji jau bija devušies karjera dzīlēs. Uz mūsu grupu bija apmēram seši instruktori. Katrs no viņiem pavadīja kādu no grupas dalībniekiem niršanas laikā. Kad viens atgriezās, piedzīvojumā devās nākamais.

Gaidot savu kārtu, pārējiem bija iespēja nopeldēties, snorkelēt vai atpūsties uz sup dēļa.

Kopumā šis piedzīvojums aizņēma trīs stundas, no kurām pati niršana bija vien 15–20 minūtes. Es savu kārtu sagaidīju ap pulksten 20.40. Biju pēdējā no nirējiem. Pierast būšanai zem ūdens bija grūti, taču pēc vairākkārtējiem instruktora mēģinājumiem mani nomierināt, es tomēr ļāvos. Instruktors palīdzēja normalizēt elpošanas ritmu un pēc mirkļa jau biju Rummu karjera dzīlēs.

Tur redzēto ir grūti aprakstīt. Lai gan bija pienācis vakars un šķita, ka zem ūdens būs tumšs, viss bija ļoti labi saskatāms. Dzīlēs vēroju mežu, dažādas celtnes un cietuma drupas, drātis, būvgružus, riepas. Tāpat varēja peldēt kopā ar zivtiņām, mēģināt apčamdīt zemūdens objektus, kā arī pastaigāt pa pašu karjera dibenu. Pirmo reizi veicot izmēģinājuma niršanu Rummu karjerā, ir risks gūt traumas – pārplēst niršanas tērpus vai savainot rokas. Tomēr, esot kopā ar instruktoru, ir droši. Instruktors visu laiku ir nirēja tuvumā, vadot un kontrolējot manevrus, kā arī nepieciešamības gadījumā ir gatavs glābt.

Manas bailes gan līdz galam nepārgāja, pie sevis skaitīju "1, 2, 3, 4, ieelpa, 1, 2, 3, 4, izelpa", lai tikai nenobītos un nepārstātu elpot, esot septiņus metrus zem ūdens.