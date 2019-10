Lietuvieša iespaidi, divas nedēļas ceļojot pa Irānu

Jākobs Laukaitis ir lietuviešu ceļotājs, kas jau vairākus gadus ceļo pa pasauli, viesojoties arī tik noslēgtās vietās kā Ziemeļkoreja – tieši pēc šī ceļojuma lietuvietis izpelnījās plašu uzmanību un viņa piedzīvojumiem turpināja sekot daudzi. Šoreiz Jākobs ieinteresējis ar piedzīvojuma stāstu par Irānu, kur jaunietis pavadījis divas nedēļas, mainot savus priekšstatus par valsti. Ar piedzīvoto viņš padalījās arī ar "Tūrisma Gida" lasītājiem.

Jākobs stāsta, ka piedzīvojumu meklētājiem, kas vēlas doties uz šo zemi, jāņem vērā trīs galvenās lietas:

Jābūt piemēroti apģērbtiem, neatsedzot miesu.

Irānā ir citāda naudas izņemšanas sistēma; neviena internacionālā kredītkarte nestrādā, vēlams nodrošināties ar skaidru naudu.

Ikviens iedzīvotājs pasaulē, izņemot ļaudis Izraēlā, var iegūt vīzu, lai turp dotos.



Tāpat Jākobs uzsver, ka viss, kas redzams video, ir viņa iespaidi, un, lai veidotu plašāku viedokli par valsti un tajā notiekošajiem procesiem, ikvienam ir jāveic pašam sava izpēte.

Pirmais Jākoba pārsteigums, ierodoties Irānā – ceļotāju pūlis. Kā teic pats, viņš bijis pārsteigs, ieraudzīt tik daudz tūristu.

Jākobs devies uz Teharānu. Tur viņš izvēlējies braukt uz tirgu, kur bijis iespējams apmaldīties plašo preču klāstā, bet tāpat viņš devies arī uz kādu vietējo restorānu, uz kuru cilvēki uz gardu maltīti gaida pat ļoti garā rindā. Apskatīti kalni un pabūts sestajā augstākajā telekomunikāciju tornī ("Milad Tower") pasaulē, no kura paveras 360 grādu skats uz pilsētu.

Tālākais Jākoba ceļš vedis uz Isfahānu. Lai arī tagad pilsēta ir daudz mazāka nekā agrāk, tā ir saglabājusi daļu no sava senā šarma. Tā ir slavena ar savu arhitektūru, tiltiem, mošejām, kā arī, protams, vienu no lielākajiem pilsētas laukumiem pasaulē – "Naqsh-e Jahan Square". Tāpat Jākobam bijusi iespēja savām acīm redzēt reliģisku rituālu.

Foto: Jacob Laukaitis

Ceļotājs devies arī uz Jazdu, kas teju vai bijis kā ceļojums laikā. Pilsēta bijusi vareni maģiska, tāpēc laiku šeit viņš nudien izbaudījis. Pēc tam ceļotāja pieturvieta bijusi kāda pamesta pilsēta, kā arī iegūta neatkārtojama pieredze, vērojot saulrietu tuksnesī. Protams, jāpiemin arī galamērķis Persepole, kas ir izslavēta ar savām pilīm, parādes kāpnēm, atvērtajām terasēm un gigantiskajām celtnēm. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautās Persepoles drupas ir tik majestātiskas, ka joprojām ļauj sajust seno dienu elpu. Netālu no Peresepoles atrodas arī Šīrāza, ko Jākobs arī iekļāvis savā ceļojumu maršrutā.

Rezumējot Jākobs teic, ka, lai arī sākotnēji viņš bija iespaidojies no dažādiem stāstiem, par to, kā tur varētu būt, tādējādi pat nedaudz baidoties no šī piedzīvojuma, vietējo viesmīlība pilnībā likusi bailēm izzust un mainīt viedokli.

Plašāk ar Jākoba piedzīvojumiem var iepazīties viņa izveidotajā video.



"Tūrisma Gids" iesaka izvērtēt nepieciešamību doties uz Irānu. Plašāk par to drošības situāciju valstī vari lasīt šeit.