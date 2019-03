Maldīgi ceļojuma padomi, kam akli ticam

Ja runājam par ceļojuma padomiem, daudzi no populārākajiem bieži vien ir arī visai mānīgi. Iedvesmojoties no "Smarter Travel" ekspertiem, piedāvājam iepazīties ar šiem maldīgajiem padomiem, kā arī sniedzam padomus, lai turpmāk ceļojumi ritētu bez aizķeršanās.

Izvairies no tūristiskākajiem apskates objektiem



Drūzmēšanās un stāvēšana garās rindās nudien ir tas, kas var pabojāt noskaņojumu ceļojumā. Tomēr kategoriski no šādām vietām izvairīties arī nevajadzētu. Ir iemesls, kāpēc cilvēki šīs vietas apmeklē – tās ir neatkārtojamas un pieder pie tām vietām, kuras reizi mūžā vērts redzēt ikvienam. Eifeļa tornis, Tadžmahals, Lielais Ķīnas mūris un daudzas citas vietas noteikti apgrūtinās ar cilvēku pūļiem, tomēr atrasties to tuvumā un neapskatīt savām acīm būtu grēks. Pirms strikti atsakies redzēt kaut ko apbrīnojamu, padomā, vai savu nostāju dažkārt nav vērts mainīt.

Esi spontāns savos lēmumos



Pavisam noteikti – ir lieliski atvaļinājuma rītā atvērt acis kādā pasakainā galamērķī un nesteidzīgi ļauties sajūtām, tā plānojot dienas ritmu. Tomēr jāsaprot, cik spontāns tu vari būt. Ja neceļo ilgāku laiku, būtiski nebūt tik vieglprātīgam, lai naktsmītņu rezervēšanu atliktu uz beidzamo brīdi. Protams, tas attiecas tikai tādā gadījumā, ja tev nav gluži vienalga kur vai kam blakus tu nakšņo. Tāpat, ja vēlies kaut ko apskatīt, vērts izveidot vismaz aptuveno apskates objektu sarakstu, lai beigu beigās neizrādās tā, ka esi atradies blakus kādai burvīgai vietai, bet to vienkārši nezināji. Šāda plānošana attiecas uz vēl daudzām citām lietām, tāpēc vismaz nedaudz piedomā pie tā, cik vieglprātīgs un spontāns tu vari būt, pieņemot nozīmīgus ceļojuma lēmumus.

Turies pa gabalu no svešiniekiem



Lai arī prātīgi jāizvērtē cilvēki, ar kuriem grasies ielaisties sarunās, pilnībā no šāda kontakta atturēties nevajadzētu. Vietējie var sniegt brīnišķīgus padomus par mazāk zināmām vietām, ieteikt garšīgas ēstuves vakariņām un sniegt citus vērtīgus padomus, kā arī atklāt aizraujošus stāstus.

Centies apskatīt pēc iespējas vairāk



Protams, ikviens no mums vēlas laiku ārzemēs izmantot pēc iespējas lietderīgāk un paņemt visu, ko šī valsts piedāvā, bet ne vienmēr tā ir laba ideja. Ja atvēlētais laiks konkrētajā ceļojumā nav nemaz tik daudz, prātīgi izkristalizēt, kas ir tas, ko vēlies izbaudīt. Ja skriesi no vienas vietas uz otru, "aptaustot" visu, bet tajā pašā laikā līdz galam neizzinot un neizbaudot nevienu no šīm vietām, vai jutīsies kā ieguvējs? Būsi tikai pārguris un jutīsies apjucis – labāk rūpīgi izvērtēt, kam tērēt laiku un pie šī plāna pieturēties.

Ceļot grupā – vislieliskākā ideja



Visticamāk, ka ikviens no mums var likt roku uz sirds un atzīt, ka kaut kādā dzīves brīdi ceļot draugu kompānijā šķita kā burvīgākā ideja pasaulē, kas garantē lieliskus piedzīvojumus. Un droši vien tas kādās atsevišķās draugu kompānijās un apstākļos arī strādā diezgan labi, bet, izvēloties savus ceļabiedrus, ir rūpīgi jāizvērtē jūsu saderība. Arī tad, ja esat paši labākie draugi vai pat radinieki, jūsu ceļojuma manieres var atšķirties – gan sākot no tā, ko darīt, beidzot ar to, cik daudz tērēt vakariņām. Lielās kompānijās ir daudz grūtāk pieņemt lēmumus, tāpēc rūpīgi izvēlies savus kompanjonus vai varbūt pārmaiņas pēc izmēģini paceļot vienatnē.

Apmeties ārpus pilsētas, lai ietaupītu



Protams, sekot savam ceļojuma budžetam vajadzētu. Ir reizes, kad apmešanās ārpus pilsētas tiešām ir krietni izdevīgākas, tomēr, pieņemot šo lēmumu, nepieciešams aprēķināt arī pārējos faktorus, kas izriet no šīs izvēles – transporta pieejamība, pārvietošanās izmaksas līdz konkrētiem apskates objektiem, iztērētais laiks. Neapdomīgi apmetoties kādā vietā un akli vadoties pēc šī pieņēmuma, beigās vari palikt zaudētājos.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.