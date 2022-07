Mans stilīgais un asprātīgais draugs. Daži jauni iemesli šovasar doties uz Kauņu

Pēc atgriešanās no brīvdienām Kauņā, instagramā ierakstīju ziņu – ja man būtu jāraksta romāns par šo mazo aizbēgšanu no ikdienas, pirmais teikums būtu: "Beidzot esmu atradusi pilsētu, kur man patīk iet uz bāriem vienatnē". Man šķiet, tas ir labākais kompliments pilsētai. Jo līdz ar zināmu dzīves briedumu mēs arī savos draugos visvairāk novērtējam tos, ar kuriem ir patīkami iemalkot kādu dzērienu un izšķīdināt pieaugušo dzīves klapatas pļāpās un smieklos.

Kauņa pilnīgi noteikti varētu būt tas stilīgais, asprātīgais un modernais draugs, kurš daudz zina par kultūru, mākslu un vēsturi, bet neuzbāžas ar to. Draugs, ar kuru nevajag satikties bieži, bet ik randiņš ir emocijām un iespaidiem piepildīts un plānotājā jau mirkli pēc tikšanās gribas atzīmēt nākamo abiem brīvo laiku, lai atkal ļautos piedzīvojumiem. Un pavisam noteikti – draugs, ar kuru gribas lielīties. Un to arī darīšu šajā rakstā, izceļot vien dažus no pieturpunktiem, kāpēc Kauņa ir labs vasaras brīvdienu galamērķis. "Spoileris" – pēc mākslas un kultūras pieredzēm būs arī ieteikumi, kur ēst un dzert!

Kultūrelpas maratons