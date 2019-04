Meklējot kompanjonus: cilvēku tipi, ar kuriem labāk nedoties ceļojumos

Dzīve ierastajā vidē un ceļojumā ir divas dažādas lietas, tāpēc ar ceļabiedru izvēli jābūt ļoti uzmanīgiem. Turpinājumā iepazīsties ar "Traveller" apkopotajiem cilvēku tipiem, ar kuriem ceļošana varētu būt apgrūtināta.

Svarīgi jau ceļojuma plānošanas sākumposmā pašam definēt, kāds ir tava brauciena mērķis, piemēram, bezbēdīga naktsdzīve, kultūras pasākumu apmeklēšana, objektu apskate, pārgājieni, iepirkšanās vai kas cits. Tas ļaus daudz ātrāk saprast, kurš no taviem draugiem, paziņām vai radiniekiem būtu vispiemērotākais šādam ceļojumam.

Starp citu, nebūt nav slikti kādreiz ceļojumā doties arī vienatnē. Iemeslus, kāpēc šāda pieredze būtu izmēģināma, atradīsi šajā rakstā.

Protams, vienmēr var gadīties, ka kompānijā būs kāds cilvēks – drauga draugs, kuru īsti labi nepazīsti. Tad atliek vien cerēt, ka spēsiet sadzīvot un kopīgi pieņemt lēmumus, taču parasti gan ceļošanas biedri tiek rūpīgi izvēlēti. Lūk, vairāki cilvēku tipi, ar kuriem ceļojumos kopā labāk nedoties!

Nesteidzīgais gulētājs

Ir ļaudis, kuriem rīta rituāli nesastāv vien no piecelšanās, zobu iztīrīšanas un apģērbšanās – viņi mīl ilgi vārtīties pa gultu, vairākas reizes pārģērbties, malkot kafiju, pārdomāt dienas plānus, sakārtot istabu un tikai pēc tam doties ārā no mājas. Ja ceļabiedri šajā jautājumā ir atšķirīgi un regulāri nākas gaidīt uz vienu cilvēku, izvešana no pacietības rāmjiem ir garantēta. Šāds kompanjons kavēs dārgo ceļojuma laiku, kuru varētu izmantot, lai nestāvētu garās rindās un apskatītu pēc iespējas vairāk.

Stresa bumba

Pat visperfektāk izplānotajos ceļojumos var nākties veikt korekcijas, piemēram, nokavēta vilciena vai cerībām neatbilstošu naktsmāju dēļ. Neapšaubāmi, tas var palielināt stresa hormona izdalīšanos, taču ceļot kopā ar cilvēku, kurš savā ikdienas dzīvē jau tā nemitīgi ir uztraukts par katru sīkumu, varētu būt visnotaļ nepatīkami. Arī tavs stresa līmenis šī iemesla dēļ celsies, tādēļ labāk ceļot ar ļaudīm, kuri šādus šķēršļus uztver kā neplānotu piedzīvojumu vai pieredzi.

Pārmērīgais skaitītājs

Saprotams, ka ne visi cilvēki ir miljonāri, viņi rūpīgi skaita savas finanses, kas ir ļoti labi, taču ir arī cilvēki, kuriem šķietami ir alerģija pret naudas tērēšanu. Tas nenozīmē, ka par skopuļiem jāsauc visi, kuri nevēlas par konkrētu lietu maksāt noteiktu summu, taču šajā tipā ietilpst ļaudis, kuriem vienmēr cena par preci vai pakalpojumu šķitīs pārāk augsta. "Cik tas maksā? 20 eiro? Nē, ejam prom!" – šādas un līdzīgas frāzes viņi izmanto visnotaļ bieži, tāpēc ar viņiem var nākties no vienas vietas staigāt uz citu pat desmitiem reižu, kamēr, piemēram, vēders jau ilgstoši rūc no izsalkuma.

Izvēlīgais ēdājs

Ja cilvēks jau mājās ir izvēlīgs saistībā ar ēdiena izvēli, ārzemēs, kur nereti nākas saskarties ar absolūti atšķirīgu virtuvi, situācija var būt vēl saasinātāka. Ja tavs ceļabiedrs ietur kādu diētu vai atteicies no konkrētiem produktiem uzturā, tev jārēķinās, ka nāksies viņam pielāgoties. Tas nozīmē, ka, iespējams, nevarēsi gatavot, ko gribas, vai doties tur, kur vēlies, lai beigu galā ceļabiedrs nejustos apdalīts. Ja vēlēsies izbaudīt visu kulināro piedāvājumu, pārliecinies, ka tas ietilpst arī kompanjona plānos.

Rāmjos ieturētais

Ir vērtīgi ceļot ar cilvēku, kurš jebkurā situācijā saglabā vēsu prātu, taču sarežģītāk ir ar tiem, kuri nav gatavi kāpt ārpus savas komforta zonas. Šādā veidā tiec ierobežots arī tu, negūstot pilnvērtīgu ceļojuma pieredzi. Viņi nepieļaus novirzīšanos no kursa vai nepiekritīs mesties dejās ar vietējiem tikai tāpēc, ka nejūtas par to pārliecināti. Ar šī tipa cilvēkiem tu vienmēr visu paspēsi un izdarīsi kā pēc grāmatas, taču jutīsies neērti kaut ko sacīt, ja vēlēsies viest korekcijas.

Neizlēmīgais

Ceļošana ietver daudz un dažādu lēmumu pieņemšanu – ko šodien darīsim, kur ēdīsim, ko dzersim, kā tur tiksim, ko darīsim pēc tam un tamlīdzīgi. Ja cilvēks nekad nevar pieņemt lēmumus, regulāri maina domas un šaubās, ceļot ar viņu varētu būt patiesi sarežģīti. Reizēm vienam vai otram ir jāuzņemas iniciatīva, pretējā gadījumā tiek zaudēts laiks un iespējas. Jāpiebilst arī, ka apkārtējo neizlēmība daudzus cilvēkus manāmi uzvelk.

Neapšaubāmi, sarežģīti būs ceļot arī ar tiem, kuriem ir pesimistisks skats uz dzīvi. Viņi no katras, pat vismazākās kļūmes uzpūtīs ziloni, tādējādi bojājot garastāvokli un pieredzi ikvienam. Šajā rakstā atradīsi septiņus ceļotāju tipus un ieteikumus izciliem braucieniem.

