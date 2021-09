Meklējot slavenās portugāļu krēmkūciņas recepti jeb ko apskatīt Lisabonā?

Madara Nogda ir ne tikai juriste un sabiedriskā aktīviste, bet arī satura veidotāja un ceļotāja, kura ar saviem vēstījumiem mudina citus uz veselīgāku, laimīgāku un harmoniskāku sevis apzināšanos. "Tūrisma Gids" lasītājiem viņa atklāj iespaidus un skaistus mirkļus no sava ceļojuma uz Lisabonu.

Kā portālam "Tūrisma Gids" atklāj Madara, viņa Lisabonas ceļojumā devās šī gada aprīlī. Izvēle kritusi par labu šai pilsētai, jo tā ir patiess Portugāles dārgums, kas atpazīstams ar slaveniem pasaules apceļotājiem – Magelānu un Vasko de Gamu. Viņasprāt, Lisabona ir viena no šarmantākajām, gleznainākajām un reizē arī krāšņākajām Eiropas galvaspilsētām, kas atrodas Atlantijas okeāna piekrastē. Nokļūstot Lisabonā, ir skaidrs, ka tā ir ļoti liels pretstats ikdienišķajai Latvijai, tajā ir sakoncentrējušies vizuāli piesaistoši, vēsturiski un pasaulē atpazīstami objekti – brīnumskaistas pilis, pieminekļi, arī vēsturiskas kafejnīcas un restorāni. Lisabona ir piemērota lieliem dzīves romantiķiem!

Lūk, dažas vietas, ko Madara iesaka noteikti apskatīt Lisabonā un apkārtnē.

Alfamas rajons jeb kvartāls



Kā pirmo ceļotāja iesaka apskatīt Alfamas rajonu, to iespējams iepazīst no augstākā skatu punkta Lisabonā – Miradouro da Senhora do Monte. No turienes paveras brīnišķīgs skats uz sarkano jumtu oāzi, kuras simbols ir senais, dzeltenais un daudziem labi zināmais 28. tramvajs. Alfamas rajonā ir iela ar nosaukumu Auera, tajā izvietojušies dažādi vēsturiski veikaliņi un kafejnīcas. Dodoties pa šo ieliņu uz priekšu, kreisajā pusē būs atrodams vēl kāds Lisabonas simbols – iespaidīgais lifts Elevadar de Santa Justa.

Foto: Madara Nogda

Lisabonas okeanārijs



Šis ir otrs lielākais okeanārijs pasaulē, kurā iespējams ieraudzīt Ziemeļatlantijas piekrasti, Indijas okeānu, Kluso okeānu, Antarktiku, kā arī tropu klimatu un koraļļu rifus.

Foto: Madara Nogda

Almada



Te atrodas slavenā Kristus statuja – Cristo Rei. Pēc saulrieta šajā vietā paveras neizsakāmi brīnišķīgs skats uz naksnīgo Lisabonu un 25. aprīļa tiltu.

Foto: Madara Nogda

Belema rajons

Madara piekodina, ka šim rajonam nāksies veltīt pat veselu dienu, jo te koncentrējusies ļoti liela daļa Lisabonas apskates objektu. Piemēram, pie Tagus upes promenādes atrodas Belemas tornis, tas ir iekļauts UNESCO un savieno Tagas upi ar Atlantijas okeānu. Tāpat Belemā ir kāds veikaliņš ("Pasteis de Belem"), kurā 1837. gadā divas māsas sāka tirgot pasaulē zināmās saldās kūciņas – "Pastel de Nata". Šo unikālo kūciņu recepti zina vien retais, bet Belema ir viena no šīm vietām, kur vēl aizvien tā tiek izmantota. Šajā rajonā arīdzan ir iespēja doties uz Žeronimuša klosteri (Jerónimos Monastery), kas ir kā Portugāles impērijas zelta laika paraugs.

Foto: Madara Nogda

Kaškaiša



Šī mazā pilsētiņa atrodas vien 35 kilometru attālumā no Lisabonas. No Lisabonas stacijas "Cais do Sodre" iespējams nokļūt uz Kaškaisu (Cascais), cauri pilsētām kursē vilciens, ar ko ātri var nokļūt galamērķī. Kaškaiša ir kūrortpilsēta – palmu, dārgu jahtu, tūristu smaidu ieskauta, tajā ir unikāla arhitektūra, mākslinieciski apgleznotas ieliņas un pludmale.

Foto: Madara Nogda

Roka rags jeb Cabo da Roca



Šī vieta atrodas 40 kilometru attālumā no Lisabonas, un tā ir 144 metrus augsta granīta klints, kuras galā ierīkots skatu laukums. Roka rags ir Eiropas galējais rietumu punkts. Iespēja sajust okeāna spēku un varenību, kur no vienas puses paveras skats uz okeānu, bet, pagriežot galvu, – zaļi, plaši lauki kalna pakājē, kas liek aizrauties elpai.

Foto: Madara Nogda

Fatima



Svētvieta, uz kuru cilvēki dodas no visas pasaules, lai aizlūgtu par savu ģimeni, par smagu slimību dziedināšanu, kā arī, lai sajustu Dievmātes klātesamību un milzīgo enerģiju, ko sniedz šī maģiskā svētvieta. Tomēr no Lisabonas tā atrodas diezgan patālu – 135 kilometrus.

Foto: Madara Nogda

Ericeira



Atrodas 49 kilometru attālumā no Lisabonas un ir sasniedzama ar autobusu. Tā tiek uzskatīta par Eiropas sērfošanas galvaspilsētu, tāpēc teju uz katra soļa ir iespēja satikt sērfošanas entuziastus un, protams, iespēja redzēt krāšņos dabas skatus un baudīt tās burvību pludmalē.

Foto: Madara Nogda

Sintra



Šeit Madara iesaka apskatīt Penas pili (Palacio Nacional de Pena), kā arī "Quinta da Regaleira". Sintra ir pilsēta, kas līdzinās tādai kā pasaku filmai ar savu karaļvalsti un pils dārzu. Tā atrodas 40 kilometru braucienā uz rietumiem no Lisabonas. Pasakaini aristokrātiska kalnu pilsēta, ko ieskauj ziedu dārzi un savvaļas meži.

Foto: Madara Nogda

Lai iepazītu tuvāk Madaru, vari doties uz blogu, kur viņa raksta par saviem ceļojumiem, dalās gardās ēdienu receptēs, sarunājas un sniedz iedrošinājumu citiem.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.