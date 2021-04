Nakšņot dabā: ko ņemt vērā, lai būtu silti un ērti

Turpinot rakstu sēriju "Trakajiem pieder pasaule", "Tūrisma Gids" sniedz padomus tiem, kas nolēmuši izkāpt no savas komforta zonas. Plāno doties dabā un tur arī nakšņot? Vaicājām praktiskus ieteikumus veikala "Ceļotājs" ekspertiem.

Pretēji plaši pieņemtam uzskatam, ka galvenais ir guļammaiss, veikala "Ceļotājs" pārstāvji uzsver, ka silta gulēšana sākas ar labu paklājiņu. Neatkarīgi no tā, vai izvēlies mīkstu un ērtu piepūšamo matracīti, vai minimālistisku putu paklājiņu, noteikti meklē norādi par tā siltumizolāciju! Starptautiski to apzīmē ar burtu "R" un uz paklājiņiem to norāda katrs uzticams tūrisma ekipējuma ražotājs.

Paklājiņš nodrošina siltumizolējošu barjeru starp ķermeni un zemi, tādējādi neļaujot siltumam aizplūst. Tas attiecas arī uz gulēšanu šūpuļtīklā! Vietā, kur ķermenis piespiests aukstai virsmai, tiek atdots siltums. Vairāk par paklājiņiem lasi "Ceļotāja" padomrakstu sērijās šeit.

Kad paklājiņš izvēlēts, lūko pēc kvalitatīva, gadalaikam atbilstoša un pēc "EN 13537" vai "ISO 23537-1:2016" standartiem testēta guļammaisa. ­Ir svarīgi atzīmēt, ka EN/ISO standartiem atbilstošās temperatūras ir norādītas diapazonos, nevis precīzos skaitļos, tāpēc, ka siltuma sajūta ir ļoti subjektīvs rādītājs, ko ietekmē daudzi faktori. Daži no tiem – gulētāja ķermeņa uzbūve un dzimums, vai gulētājs ir paēdis un uzņēmis pietiekami daudz šķidrumu, nogurums, apģērbs, cik labi der guļammaiss. Tāpat siltuma sajūtu ietekmē arī apkārtējā vide – cik silts paklājiņš, vai ir vējains, mitrs, vai gulētājs ir sasvīdis, vai gulētājs ir radis pie gulēšanas ārā utt. Tomēr, neskatoties uz visiem mainīgajiem faktoriem, EN/ISO standarti ir objektīvākais pamata izejas rādītājs, pēc kura vadīties, iegādājoties guļammaisu.

Aizsardzība no apkārtējās vides un pajumte. Neatkarīgi no tā, vai plāno gulēt teltī, šūpuļtīklā vai siena gubā, ņem vērā laikapstākļus un neaizmirsti par tādiem laba miega traucēkļiem kā odi un knišļi! Tāpēc, ja guli zem klajas debess, izmanto moskītu tīklu vai uz ādas uzklājamu aizsardzības līdzekli. "Ceļotājs" eksperti iesaka līdzekļus, kas atvaira visus insektus, tajā skaitā arī ērces!

Ja plāno gulēt teltī, tad svarīgi padomāt par ventilāciju. Ieteicams izvēlēties divslāņu telti, jo šāda veida teltī notiek labāka gaisa cirkulācija. Jāatstāj atvērtas ventilācijas atveres un telts virsējais slānis jānostiepj tā, lai tas nesaskartos ar telts iekšējo slāni un zemi.

Ja no rīta pamosties sapampis, tā ir pazīme, ka trūkst skābekļa un ventilācija ir nepietiekama.

Tāpat ieteicams telti celt tālāk no ūdens tilpnēm, jo mitrs gaiss veicina kondensāta veidošanos.

Ja patīk pagulēt ilgāk, noderīga būs telts, kurai ir aptumšojošais ("black out") materiāls. Tādējādi telts mazāk uzkarsīs un rīta agrumā nespīdēs acīs saule.

Apģērbs. Nav slikti laikapstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs! Lai justos komfortabli jebkuros laikapstākļos, kā arī vakarus varētu pavadīt laiski baudot dabas skatus un malkojot kādu dzērienu, nevis drebinoties teltī, ievēro "sīpoliņa principu" un apģērbā izvēlies ātri žūstošus, vieglus materiālus, ko iespējams viegli savilkt vienu otram virsū. Ģērbjoties kārtās, vieglāk regulēt ķermeņa temperatūru atkarībā no aktivitātes un laikapstākļiem, kā arī novērst pārlieku svīšanu. Ja ir auksti, savelkam visas kārtas, tādējādi saglabājot siltumu, bet, kad karsti, liekās kārtas liekam mugursomā!

Universāls pamatkomplekts, ar kuru doties jebkurā piedzīvojumā: termoveļa, flīsa jaka, pārgājienu bikses, siltais slānis (viegla, bet silta dūnu vai sintētiska pildījuma jaka) un lietusjaka (pasargā no nokrišņiem un vēja, kā arī kalpo kā papildu slānis siltumam, jo satur ķermeņa saražoto siltumu apģērba slāņos). Pēc nepieciešamības un gadalaika pievieno vēl kādu apģērba kārtu, cepuri, cimdus un kakla sildītāju.

Mīļās džinsa bikses atstāj mājās, jo tās sastāv no kokvilnas. Kokvilna nav labākā izvēle piedzīvojumiem, jo tā ilgi žūst un uzsūc līdz pat 270 procentus mitruma no sava svara! Salīdzināšanai – poliesters uzsūc tikai 0,4 procentus mitruma, zīds 30 procentus, bet merino vilna 33 procentus. Mitrs apģērbs dzesē, tāpēc džinsa bikses darbosies kā ledusskapis uz kājām!

Tas pats attiecas uz zeķēm. Kokvilnas zeķes uzkrāj mitrumu un veicina tulznu veidošanos, tāpēc, ja paredzēts garāks pārgājiens, izvēlies pārgājienu zeķes.

Šis ir tikai pats pamats, lai nakšņošana dabā neizvēršas par nepatīkamu piedzīvojumu! Ar citiem padomiem var iepazīties šeit.