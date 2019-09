Gruzijā ir 103 SPA pilsētas un vairāk nekā 2400 minerālūdens avotu, kas ļauj dziedināt ķermeni un dvēseli. Apceļojot Kutaisi un apkaimi, "Delfi" paviesojās divos kūrortos. Vienā reiz ārstējās brieži, bet otrā – Staļins. Katrā ir savas priekšrocības un specifika. Abās vietās pēc latviešu mērauklas cenas ir zem vidējā līmeņa, bet ieguvumi krietni virs tā. Svarīgākais gan ir pārāk neaizrauties ar tradicionālajiem gruzīnu mielastiem.

Aviokompānijas "WizzAir" maršruts Rīga-Kutaisi (lidot var arī no Viļņas un Tallinas) ir kļuvis tik populārs, ka cenas daudz neatšķiras no "airBaltic" "šosejas" Rīga-Tbilisi. Pagaidām lidojumi ir divreiz nedēļā, bet izskatās, ka ar to būs par maz. Gan galvaspilsētā, gan Rietumgruzijas apkaimē ir daudz, ko apskatīt un izbaudīt, turklāt iespējams laiku pavadīt, arī uzlabojot veselību.

Tskaltubo (Chaltubo). No Staļina pirts līdz SPA kūrortam



20 kilometrus no Kutaisi lidostas atrodas Tskaltubo – balneoloģiskais kūrorts, kura vēsture stiepjas līdz pat septītajam gadsimtam. Vācu un krievu zinātnieki 18. gadsimtā rūpīgi izpētīja un aprakstīja te esošos radona avotus. Tika atzīts, ka Tskaltubo minerālūdeņi ir labas "zāles" kauliem un muskuļiem. Svarīga kontrindikācija – onkoloģiskas slimības.

Šai sanatorijai atdzimšana vēl priekšā. Daļā telpu joprojām uzturas bēgļi.

Padomju gados visus avotus pārņēma valsts – kūrortā uzbūvēja 22 vissavienības nozīmes sanatorijas. Pēc kara ar Abhāziju "izdzīvoja" tikai viena – četrdesmito un piecdesmito gadu mijā pēc Staļina pavēles būvēta sanatorija, ko pārvaldīja PSRS Aizsardzības ministrija. Ap sanatoriju bija izveidota bruņotu apsargu ķēde, savukārt pārējās burtiski pārpludināja bēgļu straume. Kara bēgļus tikai tagad pamazām pārceļ uz speciāli viņiem būvētiem ciemiem.

Vienīgās izdzīvojušās sanatorijas bāzē tiek attīstīts moderns kūrorts – "Legends Tskaltubo Spa Resort", kuru ieskauj 16 hektārus plašs botāniskais dārzs. Interesanti, ka šajā dārzā eksotiskos kokus stādīja augsta ranga militārpersonas, kas sanatorijā atguvušas veselību un spēkus. Starp viņiem – Georgijs Žukovs, Josifs Staļins un Lavrentijs Berija. Tiesa, plāksnītes ar norādēm, kurš stādījis kuru koku, nav saglabājušās.

Staļina guļamistaba.

Staļina personiskais "luksusa" numurs līdz pat šai dienai saglabājies teju sākotnējā izskatā. Telpas drīzāk atgādina kazarmas – guļamistaba, viesistaba, kabinets, vannasistaba un divas terases, kurās Staļinam tika veiktas ārstnieciskās procedūras kājām.