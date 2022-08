Nebrauciet uz Romu svelmainajā augustā! Tiešām?

Augustā? Uz Romu? Nekādā gadījumā! Jebkurā citā laikā, tikai ne augustā! Nē, nē un vēlreiz nē! Augusta svelme ir daudz trakāka nekā tāda pati maijā! Augustā viss ir ciet, tūristu bari un absolūti neciešams karstums! Tādi bija pieredzējušo ceļošanas guru komentāri internetā, kad meklēju atsauksmes par Romu vasarā. Bet vai kategoriski jāatsakās no iespējas aizlidot uz Mūžīgo pilsētu, ja pie lētajām aviobiļetēm izdodas tikt tieši augustā?



Ļoti patīkamas cenas biļetes uz Romu augustā iegādājos, kad "vēji un sniegs sitās logā", vēl ilgi pirms kara. Nopriecājos, sāku iedvesmoti meklēt atsauksmes un kā pret mūra sienu atdūros tikko uzskaitītajos "nē". Sapīku, bet tas radīja "mirttantes" stila spītu – nu labi, paskatīsimies, kā tur ir ar to augustu! Nākot tuvāk augustam, arvien centīgāk pētīju laika prognozes – nedēļu pirms ceļojuma Romā solīja patiešām diezgan pabaigus +37 grādus, bet pēc tam jau krietni vien "cilvēcīgākus" +30 līdz +32, un vēl arī lietutiņu. Tiesa, Eiropas dienvidos trīsdesmit grādu karstums ir ievērojami vieglāk pārciešams nekā tāda pati temperatūra Latvijā – klimats cits. Turklāt fenomens, ko nespēju izskaidrot, – ēnā Romā uz ielas ir vēsāk nekā Rīgā... Tomēr – ja ir izteikta "karstuma nepanesība", labāk apmeklējiet Itāliju novembrī vai februārī.

Tātad – Roma augustā. Likvidējam aizspriedumus! Pirmais: augustā romieši visu aizslēdz ciet un pazūd ilgstošā atvaļinājumā. Pilsēta paliek kā izmirusi, un vienīgie, kas tur dzīvojas, ir tūristu armādas.

Uz katru restorānu, kas patiešām augustā ciet, atradīsies 10 tādu, kas strādā. Vismaz mūsu brīvdienu maršrutā vietu ar uzrakstu "Esam atvaļinājumā, uz tikšanos septembrī!" pagadījās ļoti maz, biežāk tie bija mazi, privāti veikaliņi.

Šis augusta "bubulis", kas visu aizslēdz un aptur, ir "Ferragosto", seni svētki, ko ieviesa imperators Augusts 18. g.p.m.ē. un ko ar laiku pārņēmusi katoļu baznīca, pārtaisot šīs pagānu svinības par Sv. Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Tie ir vieni no populārākajiem reliģiskajiem svētkiem Itālijā līdzās Ziemassvētkiem un Lieldienām, un tos 15. augustā svin visa valsts. Krāšņi un ar vērienu, vietām pat ar salūtu. Šajā dienā patiešām viss var būt ciet. Turklāt "Ferragosto" ir viena no retajām dienām gadā, kad neiznāk pat laikraksti, jo kioski ir slēgti arī nākamajā dienā. "Tā ir vasaras kulminācija, kad visi ir atvaļinājumā un, pat ja nav, tad šajā dienā kaut kur aizbrauc. Viens no ierastākajiem svētku svinēšanas veidiem ir pikniks kopā ar draugiem," portālam "Delfi" skaidro itālis Nikolā Arena.