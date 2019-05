No jūras dzimusī Malta – majestātiskas klintis, kaktusu liķieris un sāls

Tiem, kas ūdeni sauc par savu stihiju, Malta ir izcils galamērķis, kur snorkelēt, nirt, burāt un, galu galā, ēst jūras veltes. Malta nav lielāka par Rīgu, bet pārsteigumu te gana daudz. Izraujoties kaut uz pāris dienām, pieredzēsi Mēness krāteru cienīgas klintis, atsauksi atmiņā seriāla "Troņu spēles" ainas un baudīsi vietējo laipnību.

Pateicoties "airBaltic" uzaicinājumam, maija vidū pāris dienas pavadīju saules salā. Šādi to dēvē, jo ēkas būvētas no dzeltena kaļķakmens un pilsētas izskatās saulainas arī mākoņainās dienās. Maltu salīdzina ar sievieti mainīgo laikapstākļu dēļ – desmit minūšu laikā var karsēt saule, gāzt lietus un aurot vējš. Pārbaudīju to uz savas ādas un dzirdēju apliecinājumu arī šī gada Maltas Eirovīzijas dziesmā, kurā bija teksts "I can change like a weather" ("Es varu mainīties kā laikapstākļi"). Pirms nedēļas no Āfrikas krastiem vējš bija atnesis smilšu vētru, bet manas viesošanās laikā no Eiropas pūta kārtīgs ziemelis, tāpēc nebiju pārsteigta, ka kopā ar suvenīriem mājās pārvedu saaukstēšanos.

Tādas īstas ziemas Maltā nemaz nav, vārds "sniegs" maltiešu valodā parādījies vien pirms gadiem desmit. Tomēr labāk izvairīties no februāra un augusta, kas ir aukstākais un karstākais mēnesis gadā. Trīsarpus stundu laikā nonākt valstī, kur nevajag vilnas cimdus un peldēties, ja labi grib, var cauru gadu, nav peļama ideja.