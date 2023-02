Noslēpumainā arābu pērle Granada

saturs

Andalūzijas pilsēta Granada vilinājusi ceļotājus, rakstniekus un māksliniekus jau kopš senām dienām. Viktors Igo to dēvējis par vienu no Spānijas lielākajiem dārgumiem, kur virmo garšas, smaržas un kaislības. Aleksandrs Dimā prātojis, vai dzīvē maz ir kāda lielāka bauda par Granadas apmeklējumu. Anrī Matiss lielījis Granadu kā ārkārtīgi iedvesmojošu pilsētu, kas izkausē visas maņas, bet Ernests Hemingvejs teicis, ka, ja lemts Spānijā apmeklēt tikai vienu pilsētu, tai jābūt Granadai. Kur slēpjas Granadas maģiskā pievilcība?

Ja kāds šo jautājumu uzdotu man, es teiktu, ka Granadas pievilcība slēpjas burvīgā kombinācijā, ko veido brīnumainais arābu arhitektūras meistardarbs Alhambra, pilsētai fonā vīdošās Sjerranevadas kalnu virsotnes un šarmantais romu un mākslinieku rajons Sakromonte. Nedrīkst aizmirst arī faktu, ka vismaz mūsdienās Granada ir viena no tām vietām Spānijā, kur pie dzērieniem tiek servētas bezmaksas uzkodas, ļaujot baudīt bezrūpīgus vakarus kādā no āra terasēm. Bet par visu pēc kārtas.

Granātāboli un arābi



Lielākoties Granada saistās ar divām lietām. Pirmkārt, ar granātāboliem. Pastāv teorija, ka pilsētas nosaukums cēlies no spāņu valodas vārda "granada", kas apzīmē sulīgos granātābolus. Tie braši aug Granadas apkaimē un pat pamanījušies nokļūt pilsētas ģerbonī. Mēs gan nevienu granātābolu koku nemanījām, bet varbūt tāpēc, ka viesojāmies Granadā decembrī. Toties granātābolu attēlojumu visdažādākajos veidos redzējām gan uz flīzītēm, kas norāda māju numurus vai nosaukumus, gan suvenīru bodēs, gan uz ielu stabiņiem. Kāda cita teorija gan sludina, ka Granadas nosaukums cēlies no mauru vārda "karnattah", kas it kā nozīmējot "svešinieku klints". Klīstot apkārt pa pilsētu, skaidri redzams, kuru teoriju par Granadas vārda izcelsmi izvēlas paši granadieši, jo granātābolu simbolika rēgojas visās malās.

Foto: Solveiga Kaļva

Otrkārt, Granada viennozīmīgi saistās ar arābu kultūras un arhitektūras mantojumu, kas jo īpaši krāšņi izpaužas Alhambrā, brīnumskaistā pilī, bet novērojams arī citviet. Spānijas dienvidi atradās arābu pakļautībā aptuveni septiņu gadsimtu garumā, un šis laiks viennozīmīgi atstājis pamatīgu ietekmi uz visu reģionu. Tomēr visspilgtāk šī ietekme jūtama tieši Granadā, kas kalpoja par pēdējo vietu, kur musulmaņu vara turējās pretī kristiešiem, krītot pretinieku rokās vien 1492. gadā. Granadā vērojama arī iespaidīga gotiskā, renesanses un baroka arhitektūra, tomēr ar šo stilu ēkām pārpārēm pilna arī visa pārējā Eiropa, tāpēc, manuprāt, Granadā vērts fokusēties tieši uz mauru kultūras ietekmi, kas ļauj piedzīvot austrumu eksotiku, nesperot savu kāju ārpus Eiropas.

Alhambra: tūkstoš un viena mežģīne apmetumā

Alhambra, kas uzbūvēta uz pakalna ar lielisku skatu uz visu plašo apkārtni, ir Granadas ievērojamākā liecība par arābu valdīšanas laikiem Andalūzijā. Šo nocietināto pili uzskata par vienu no izcilākajiem islāma arhitektūras paraugiem un vienu no vislabāk saglabātajām musulmaņu pilīm. Neba velti Alhambra iekļauta UNESCO sarakstā, kas, savukārt, uz to liek plūst tūristu straumēm.

Foto: Solveiga Kaļva

Alhambras celtniecības darbi aizsākās 1238. gadā pēc pirmā Nasrīdu emīra gribas un pavēles. Laika gaitā pils kompleksu papildināja ar jaunām ēkām un detaļām, un tas tapa arvien daiļāks un iespaidīgāks. Pilij bija izvēlēta stratēģiski svarīga vieta uz stāva pakalna, iespējams, ka tieši tālab tā kļuva par pašu pēdējo vietu Spānijā, kur noturējās mauru vara. Pienākot musulmaņu valdīšanas laika beigām, Alhambru savās rokās 1492. gadā sagrāba kristiešu karaļu pāris Izabella I un Ferdinands II, bet 1526. gadā karalis Čārlzs V pasūtīja renesanses stila pils būvniecību Alhambras teritorijā.

Alhambra ir milzīgs komplekss ar vairākām pilīm, ko apjož varens cietokšņa mūris. Alhambrā apskatāma Nasrīdu pils, Generalife jeb vasaras pils, Alcazaba cietoksnis, fantastiski dārzi, kā arī Čārlza V pils. Lai gan gaumes atšķiras, tomēr par visdaiļāko Alhambras daļu viennozīmīgi var dēvēt Nasrīdu pili. Par to, ka šis spriedums ir vairāk vai mazāk objektīvs, liecina arī fakts, ka, lai aplūkotu Nasrīdu pili, ir jāpiemaksā papildu summa, turklāt apmeklējums jāveic precīzi uz biļetes norādītajā laikā. Šeit jāpiemin, ka ieteicams biļetes iegādāties jau laicīgi, citādāk var palikt bešā. Lai izstaigātu Alhambru salīdzinoši mierīgā noskaņā, vēlams vizītei ieplānot agru rīta stundu, kad slinkāki ceļotāji vēl saldi čuč savos pēļos. Starp citu, no Alcazaba torņa paveras lieliska pilsētas panorāma, tāpēc pils apmeklējums ietaupīs vēlākus skatu torņa meklējumus.

Foto: Solveiga Kaļva

Dodoties uz Alhambru, jārēķinās ar to, ka pēc šīs pieredzes visas līdz šim redzētās pilis nobālēs savā necilumā un arī turpmākie piļu apmeklējumi uz Alhambras fona šķitīs pagalam pliekani. Vismaz ar šādu Alhambras efektu saskāros es. Nevaru sūdzēties par trūcīgu līdz šim apmeklēto piļu sarakstu, tomēr Alhambra vienas minūtes laikā pārspēja visas jebkad redzētās pilis. Protams, ja arābu arhitektūra tavai sirdij neliek kust, varbūt Alhambra nemaz tik varenu iespaidu neatstās. Lai nu kā, man šķiet, ka pasaulē nav glītākas arhitektūras par senajām arābu būvēm, tāpēc ciemošanās Alhambrā man likās saldāka par vissaldāko medusmaizi. Īsta arhitektūras pērle!

Foto: Solveiga Kaļva

Alhambra ir jāpiedzīvo lēnā tempā, vienlīdz uzmanīgi lūkojoties gan uz griestiem, gan uz grīdu, gan sev visapkārt. Griestus rotā bagātīgi kokgrebumi, kas vietām atgādina zvaigžņotu debesjumu, uz grīdām var atrast raibas flīzītes, bet apkārt plešas viss krāšņākais, ko spēj piedāvāt islāma arhitektūra – greznas arkas, fantastiski grebumi, flīzīšu mozaīkas un citi brīnumi, ko pat nav vērts pūlēties aprakstīt. Mani visvairāk apbūra cakainie grebumi, kas izskatījās kā smalkas mežģīnes. Pat grūti iedomāties, cik ilgi amatnieki strādājuši pie šāda smukuma radīšanas.

Foto: Solveiga Kaļva

Daļa no Alhambras valdzinājuma slēpjas neskaitāmajās strūklakās, kas pavisam nemanāmas savās lakoniskajās formās slēpjas teju katrā telpā un pagalmā, ļaujot tekošai ūdens skaņai kļūt par nemitīgu pavadoni pils apmeklējuma laikā. Lai kur arī mēs ietu, ūdens tecējuma meditatīvā skaņa nāca mums līdzi, radot fantastisku miera sajūtu. Vietām ūdenī spoguļojas ēku fasādes, dubultojot pils varenumu. Iesaku Alhambrai atvēlēt vismaz trīs stundas laika, lai lēnām un bez steigas izbaudītu šo austrumu pasaku.

Foto: Solveiga Kaļva

Sakromonte: romi, flamenko un alu mājas

Viens no neparastākajiem Granadas rajoniem ir Sakromonte jeb "svētais kalns", kas var lepoties ar ļoti neparastu apbūves veidu – alu mājām, ko vietējie iedzīvotāji izcirtuši klintīs. Lai gan nav precīzi zināms, kad un kurš sāka apdzīvot Sakromonti, tomēr ir drošas liecības par to, ka romi tur apmetās uz dzīvi līdz ar varas nonākšanu katoļu monarhu rokās 15. gadsimta beigās. Sakromonte kļuva par patvērumu romiem, no pilsētas patriektajiem mauriem un ebrejiem, bet vēlāk – dažādiem māksliniekiem un radošiem ļaudīm. Pateicoties lielajai romu kopienai, Sakromonte ir zināma kā nozīmīga flamenko kultūras uzplaukuma vieta, kam raksturīgs īpašs flamenko paveids – zambra. Arī mūsdienās flamenko pasākumi tur noris itin bieži, tomēr lielākoties tie paredzēti tūristu priekam, zaudējot daļu savas agrākās būtības.

Foto: Solveiga Kaļva

Sakromonte ir lieliska vieta, kur aizbēgt no pilsētas drūzmas un noķert pilnīgi citu Granadas atmosfēru. Tuvāk kalniem, tuvāk vēsturei un cilvēkiem. Ja aizlavās prom no Sakromontes centrālās ielas, tad skatam paveras alu mājas, kurās ļaudis turpina dzīvot vēl šodien, kā arī šauras un omulīgas ieliņas, kam piemīt visnotaļ autentisks, mazliet noskrandis šarms. Te atliek ļauties intuīcijai un līkumotajām ielām, kas spraucas cauri mājām un pagalmiem. Tieši tā vislabāk atklāt šī rajona īpašo burvību.

Foto: Solveiga Kaļva

Lai izzinātu alu māju vēsturi un vietējo amatniecību, vērts pakāpties krietni augstāk un apmeklēt alu māju brīvdabas muzeju (Museo Cuevas del Sacromonte). Lai gan muzejs ir ļoti aizraujošs un sniedz tiešām lielisku ieskatu šajā neparastajā arhitektūras veidā un Sakromontes attīstībā, tas nav plaši apmeklēts, tāpēc to var baudīt mierā un klusumā, tālu prom no tūristu masām. Visa informācija muzejā pieejama ne tikai spāniski, bet arī angliski. Staigājot no vienas alas uz otru, mūs pavadīja sirdi plosoša flamenko mūzika, kas skanēja visā muzeja teritorijā. Brīnišķīgi! Mums par lielu pārsteigumu, ar baltu kaļķi apmestajās alās bija daudz gaišāks, nekā gaidījām, turklāt tajās valdīja ļoti patīkams klimats. Redz, kaļķis likvidē mikrobus, pelējuma sēnes un citus nešķīsteņus. Klaiņojot pa muzeja teritoriju, mums šķita, ka esam nokļuvuši kādā mazmazītiņā lauku ciematā un aizceļojuši atpakaļ laikā. Nesteidzīgam muzeja apmeklējumam iesaku ieplānot apmēram divas stundas.

Foto: Solveiga Kaļva

Skatu laukumi, arābu vannas un citi labumi

Kad Alhambra apjūsmota, Sakromonte izstaigāta un alu māju muzejs izpētīts, laiks ļauties pārējiem Granadas labumiem. Kādiem? Tas atkarīgs no katra ceļotāja gaumes. Mēs turpinājām pastaigu, sekojot omulīgajām ieliņām, kas aizved līdz Albaicin rajonam un neskaitāmiem skatu laukumiem, no kuriem paveras pilsētas ainavas un panorāma ar Alhambru fonā.

Foto: Solveiga Kaļva

Dažos no skatu laukumiem bijām vienīgie apmeklētāji, bet citos drūzmējās tūristu pūļi un tirgotāji, kuri uz lakatiem izplājuši visu andelējamo preci. Arī šeit var ļauties intuīcijai un cerēt, ka tā aizvedīs uz pašām skaistākajām vietām. Uzmanīgam vērotājam ik pa laikam izdodas atrast greznām flīzītēm rotātus iekšpagalmus, neparastas māju fasādes un citus vizuālos pārsteigumus, atliek vien turēt acis vaļā.

Foto: Solveiga Kaļva

Ja pēc garas un piedzīvojumiem bagātas dienas noderētu kārtīga atpūta, to var atrast arābu pirtī, piemēram, Hammam al Andalus. Mūs sagaidīja vesela darbinieku svīta, kas nomazgāja mūsu rokas ar ēteriskajām eļļām un tālāk nodeva gādībā cits citam, līdz beidzot nokļuvām pirts dzīlēs, kur noslēpumainā sveču gaismā varējām baudīt dažādas karstuma pakāpes baseinus un tvaika pirti. Austrumu maģija.

Tam visam pa vidu iesaku ļauties arī āra terašu vilinājumam, kur pietiek paņemt kādu dzērienu, lai viesmīlis pēc maza brītiņa galdu noklātu arī ar bezmaksas uzkodām. Kur gan vēl baudīt tādus priekus, ja ne Spānijā? Protams, šādā gadījumā jārēķinās ar to, ka uzkodas nāk kā pārsteigums. Kas tieši tiks servēts – to zina vien viesmīlis.

Jāteic, ka pilnībā varu piekrist visiem rakstniekiem un māksliniekiem, kuri Granadai veltījuši atzinīgus vārdus. Šī pilsēta tiešām apbur un sauc atgriezties.