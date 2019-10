Agnese Kalniņa ir lielisks piemērs tam, ka nekas nav neiespējams, ja vien ir patiesa vēlēšanās. Viņa nebūt nav bezrūpīga jauniete bez pienākumiem un atbildības, kas var bezgalīgi ceļot un bez raizēm apskriet pasauli. Lai sasniegtu savu mērķi, proti, ceļot vairāk, viņa gan mainīja darbu, gan uzsāka savu projektu, katru gadu izvēloties vienu valsti un mērojot ceļu no vienas tās robežas līdz otrai.

Agnese ir divu bērnu mamma, un iepriekš viņa bija tautas deju kolektīva vadītāja, taču pirms diviem gadiem nolēma mainīt ierasto lietu kārtību un tagad ir ceļotāju grupu vadītāja. "Es apzinājos: ja tā turpināšu un palikšu vecajā darbā, nevarēšu izdarīt to, ko ļoti vēlos, – redzēt pasauli. Pieņēmu lēmumu mainīt darbu – tas bija vienīgais veids, kā varēju realizēt savu sapni," stāsta Agnese, kas arī iepriekš centusies izrauties uz tuvākām un tālākām zemēm, cik vien sanācis, tomēr tagad viņa kā grupu vadītāja ceļo aptuveni divas reizes trīs mēnešos. Agnese ceļosi gan pa Eiropu, gan arī devusies uz Islandi, Maroku, Ķīnu, Indiju, Krieviju, Jordāniju un citām zemēm.

Paralēli Agnese attīstīja arī savu projektu "No viena gala līdz otram". Tas gan noticis, kā teic pati, spontāni un nejauši. Lai arī Agnesei jau bija doma kādreiz doties pārgājienos vienatnē, tieši tad, kad darbā bijusi neliela pauze no ierastās rosības, viņa nolēmusi kādreizējo ideju realizēt un doties pārgājienā agrā pavasarī pa Igauniju, veicot ceļu no vienas valsts robežas līdz otrai.