Nozudusi un nepilnā sastāvā atdota bagāža lidostā: kā rīkoties šādās situācijās

Aizbraukt ceļojumā, bet galamērķī atskārst, ka bagāža ir pazudusi. Tieši tā gadījies Artim Spertālam, kurš, pēc bagāžas atgūšanas divas dienas vēlāk, nonācis pie secinājuma, ka tā nav pilnīgā sastāvā. "Tūrisma Gids" skaidro, kā rīkoties šādās situācijās.

Artis devās uz Kijevu ar "Ukraine International Airlines", bet galamērķi atskārta, ka viņam pazudusi bagāža. Somā bijusi visa iedzīve – drēbes, zobu birste, telefona lādētājs, "powerbanka" un citas svarīgas lietas, bez kurām funkcionēt citā valstī ir visai grūti.

"Parasti gan lidsabiedrības pārstāvis, paskatoties sistēmā, uzreiz var pateikt, kur soma pēdējo reizi "noskenēta" un aptuveni prognozēt, kad to atgriezīs – bet, protams, ne manā gadījumā. Manā gadījumā soma vispār nebija sistēmā redzama, kas nozīmēja – ja es būtu pazaudējis pie biļetes piesprausto uzlīmi, neviens nezinātu, ka tāda soma vispār pastāv. Divas stundas pazaudētas lidostā, skaidrojoties par somu, tās saturu un iespējamo atrašanās vietu, tad divas dienas Kijevā bez jebkādām mantām (lai nebūtu jāstaipās, saliku visu milzīgajā ceļojumu mugursomā un to nodevu kā bagāžu) – pat bez zobu birstes vai maiņas zeķēm. Trešās dienas vidū somu atkal dabūju atpakaļ. Šoreiz gan par trīs kilogramiem vieglāku nekā to nodevu – pazuduši bija aptuveni 2,5 kilogrami saldumu, "powerbanka" un lādētājs. Protams, Kijevā neviens neko nezina. Saka, būtu priecājies, ka savu somu ar "šmotkām" dabūji atpakaļ. Kad es rādu, ka nododot soma svēra trīs kilogramus vairāk, un dusmīgi saku, ka man vajag kaut kādu papīru, kas apliecina, ka kaut kas ir pazudis, tad dabūju izprintētu lapiņu, kurā teikts, ka lidostā "Rīga" iznīcināti mani saldumi. Kāpēc – neviens nezina un kur ir lādētājs, arī nezina. Atgriežoties mājās, kārtīgi izpētīju noteikumus un sapratu, ka "powerbanka" ir starp aizliegtajām lietām, ko nevar vest reģistrētajā bagāžā – par to, ka tas izņemts, strīdēties nevaru, taču tas, ka kādam baigi savajadzējies "Laima" zefīrus, šokolādes, "Gotiņa" končas, "Rankas" rupjmaizi un tādas lietas – tas gan ir visai nožēlojami. Protams, tajā pašā dienā aizsūtīju arī sūdzību lidsabiedrībai viņu sistēmā, uz ko saņēmu teju vai ņirgāšanos pretī – lidsabiedrība sūdzības par bagāžu izskatot trīs līdz sešu mēnešu laikā un mana sūdzība esot piereģistrēta," sašutis stāsta Artis.

"Ukraine International Airlines" pārstāvji, pamatojoties uz personas datu aizsardzības noteikumiem, "Tūrisma Gids" atteicās komentēt radušos situāciju.

Tiesa gan, pēc tam, kad "Tūrisma Gids" jau bija uzsācis šķetināt šo situāciju, Artis nosūtījis arī oficiāli parakstītu prasību, kā rezultātā saņēmis atvainošanos un solījumu, ka trīs mēnešu laikā tiks sniegta atbilde.

Foto: Shutterstock

Padomu vaicājām arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC). "Ņemot vērā patērētāja konkrēto situāciju un aviokompānijas pienākumus, patērētājam nenoliedzami ir tiesības uz kompensāciju. Konkrētajā gadījumā var pieprasīt kompensāciju par dienām, kurās bagāža gaidīta, un tiem saprātīgajiem izdevumiem, kas radušies pazaudētās bagāžas dēļ, kā arī kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu. Jāpiebilst, ka problēmas varētu rasties pierādīt kāda prece konkrēti pazudusi no bagāžas, pat ja zināms, ka bagāža sver mazāk. Jebkuras lidsabiedrības maksimālā kompensācija "par bagāžas iznīcināšanu, zudumu vai bojājumu nepārsniedz 1000 SDR (aptuvena summa vietējā valūtā)", tātad patērētājs var rēķināties ar kompensāciju līdz 1000 eiro apmērā," skaidroja PTAC patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne.

Sūdzības izskatīšana trīs līdz sešu mēnešu laikā nav uzskatāma par pārkāpumu, lai gan Eiropas Komisija uzskata, ka divi mēneši būtu pieņemams atbildes sniegšanas termiņš, tas nav norādīts nevienā regulā un lidsabiedrība var pati pieņemt lēmumu attiecībā uz atbildes sniegšanu, skaidro Zarāne. Vienīgais minētais termiņš sūdzībām ir noteikts prasības termiņš par zaudējumu atlīdzību tiesā, kas ir jāceļ divu gadu laikā no lidaparāta pienākšanās dienas vai no tās dienas, kad tam būtu bijis jāpienāk.

Jebkuram patērētājam būtu jāņem vērā, ka par nozaudētu bagāžu pie aviokompānijas ir nepieciešams vērsties ne vēlāk kā 21 dienu pēc atrastās bagāžas saņemšanas. Pieprasīt kompensāciju var par izdevumiem, kas radās bagāžas kavēšanās dēļ – nopirktajām pirmās nepieciešamības precēm (patērētājam ir jāsaglabā pirkumus apliecinoši dokumenti). Ja 21 dienas laikā bagāža nav tikusi atrasta, tā ir uzskatāma par pilnībā pazaudētu un patērētājam ir tiesības pieprasīt pilnu kompensāciju par nozaudētajām mantām.

Kopumā aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos ir noteikta saskaņā ar Monreālas konvenciju, kas ir ratificēta 130 valstīs, ieskaitot visas Eiropas Savienības valstis, un attiecas uz visiem starptautiskajiem pasažieru, bagāžas vai kravas pārvadājumiem. Ja pēc sūdzības nosūtīšanas, aviokompānija nesniedz atbildi vai arī noraida izvirzītā prasījuma izpildi, patērētājam ir tiesības vērsties pēc palīdzības Regulas (EK) Nr.261/2004 norādītajā uzraudzības iestādē, kurā noticis starpgadījums.

PTAC atgādina, ka viņu kompetencē ir sūdzību izskatīšana par lidojumiem, kas izlido no Latvijas, kā arī lidojumiem, kas izlido no trešajām valstīm (attiecībā uz ES) uz Latviju. Sūdzības par starpgadījumiem, kas notikuši citā ES valstī, skata attiecīgās valsts izpildiestāde. Patērētājs var iesniegt prasību pret to lidsabiedrību, ar kuru noslēgts līgums, vai pret to lidsabiedrību, kas reāli atbild par konkrēto reisu, ja šīs lidsabiedrības ir atšķirīgas.

Saraksts ar uzraudzības iestādēm ir pieejams Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta mājaslapā, savukārt vairāk par aviopasažieru tiesībām lasi te.