Padomi iesācējiem: ko ņemt vērā, ja plāno doties pārgājienā

Vasara vai ziema – doties pārgājienā var vienmēr. Vēlies izmēģināt savus spēkus jau tagad, bet meklē pēc kāda gudra padoma pirms uzsāc savu ceļu? Padomos par to, ar ko sākt, ja plāno doties pārgājienā, dalās pieredzējušais ceļotājs Valdis Vītoliņš.

Gadu gaitā Valdis devies neskaitāmos pārgājienos gan Latvijā, gan pasaulē, iekrājot vērtīgu pieredzi. Viņš ir tūrisma aģentūras "PostNos" dibinātājs un arī pārgājienu cikla "Latvijas izaicinājums" veidotājs, kuram, starp citu, var pieteikties jebkurš interesents, kas gatavs apskatīt skaisto Latviju un mesties piedzīvojumos.

Ar Valda stāstu un vērtīgām atziņām par došanos dabā viņš plašāk stāstīja intervijā ar "Tūrisma Gids", ko var izlasīt šeit, savukārt turpinājumā ceļotājs dalās noderīgos padomos ar tiem, kam viss vēl priekšā.

Ko ņemt vērā, dodoties pārgājienā



Izvēlēties ērtus pārgājienu apavus. Tas ir pirmais, kam jāpievērš uzmanība, dodoties pārgājienā. Valdis skaidro, ka svarīgi, lai apavi būtu ūdens necaurlaidīgi – lai varētu iet gan pa purviem, gan mežiem.

Ziemas laikā izmantot getras. Getras svarīgas ziemā, lai apavos nekrīt sniegs. "Getras var nopirkt par 90 eiro, bet var arī par 10. Latvijas pārgājieniem pilnīgi pietiek ar getrām par 10 eiro," teic Valdis.

Pārgājiena laikā mainīt zeķes. Būtiski, lai kājās ir labas pārgājienu zeķes, kas palīdzēs daudzos kilometrus pieveikt daudz ērtāk. Valdis atklāj vēl kādu knifu: "Ir ļoti veselīgi ik pēc 10 kilometriem mainīt zeķes. Zeķe sasvīst, bet, kad kāja ir mitra, ļoti viegli veidojas tulznas. Ja ir iespēja, labāk paņemt līdzi trīs sausu zeķu pārus un mainīt ik pa 10 kilometriem vai atkarībā no situācijas, piemēram, ik pēc astoņiem kilometriem." Viņš atzīst, ka arī pašam, it īpaši ziemas apstākļos, dažkārt ir slinkums ik pēc laika mainīt zeķes, tomēr to pavisam noteikti ir vērts darīt.

Somas izvēle. Vienas dienas pārgājienam var ņemt jebkādu mugursomu – pietiks ar to, kas ir mājās, iedrošina Valdis.

Ģērbties kārtās. Dodoties pārgājienā, jāģērbjas kārtās. Vislabāk vispirms uzvilkt termoveļu (ja ir stiprs sals, piemēram, –20°C, arī zem biksēm nepieciešams vilkt termoveļu, lai nerastos apsaldējumi), tad džemperi. Ja gaidāms lietus, izmantot lietus jaku, bet, ja vēss laiks, – dūnu jaku. Bieži iesācēji pieļauj kļūdu, domājot – ja ārā ir –15 grādi, jāsaģērbjas maksimāli silti, taču, kad sāc kustēties, svarīgi, lai ir iespēja no kādas apģērba kārtas atbrīvoties.

Parūpēties par maiņas drēbēm. Pirms pārgājiena nepieciešams izpētīt maršrutu, ja jāšķērso upe, līdzi jāpaņem rezerves drēbes – vismaz džemperis un bikses. Neatkarīgi no tā, vai ārā ir +15 vai –15°C, Valdis iesaka, piemēram, auto atstāt sausas maiņas drēbes, jo pēc pārgājiena nepieciešams pārģērbties. "Krekliņš noteikti ir sasvīdis, un to vajag nomainīt, lai nesaaukstētos. Nevajag vienkārši iekāpt mašīnā un doties tālāk tādam, kā esi. Ķermenis pēc pārgājiena sāk atdzist, un, piemēram, ja izkāpsi pēc mirkļa laukā benzīntankā, ir diezgan viegli saaukstēties."

Izvērtēt savas spējas. Pirms katra pārgājiena rūpīgi jāizpēta maršruts un jācenšas saprast, vai tas būs pa spēkam. "Piemēram, ja ir purvs, nedodies tajā viens. Ja ir bail no purva vai nezini, kā tajā pārvietoties, labāk vispār neej vai apej tam posmam apkārt. Latvijā ir daudz purvu, un tie tiešām ir bīstami. Arī es pats reiz dzīvē gandrīz esmu iekritis purva akacī – labi, ka man bija draugs, kas palīdzēja izkļūt," teic Valdis. Piesardzīgam jābūt arī, ejot pāri ledum. Ir jāpārliecinās, vai konkrētā vieta ir droša. Un, ja nav, tad labāk neiet un izmest līkumu. "Drošība ir pirmajā vietā, un mēs esam atbildīgi par to, ko darām," teic Valdis.

Tāpat aktīvais ceļotājs piebilst, ka vērts vispirms izmēģināt spēkus īsākos maršrutos, tādējādi saprotot, uz ko esi gatavs. "Lai sāktu iet pārgājienos, ieteiktu vispirms iziet 15–20 kilometru maršrutu. Arī reģistrējoties "Latvijasizaicinajums.lv" sistēmā, mēs piedāvājam divus bezmaksas pārgājienus Mangaļsalā un Biķernieku mežā, lai cilvēks saprastu, kā tas ir – iet pārgājienā," teic Valdis.