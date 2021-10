Pagarinātā nedēļas nogale – izbrauciens uz Klaipēdu un Ķīli

Par Agnesi Skunstiņu ceļotmīļi jau zina daudz, pat arī tādi, kuri uz ceļošanu kā tādu noskatās tikai no dīvāna malas. Jā, viņa ir tā pati, kas nogāja Santjago ceļu no Valkas līdz Berlīnei. Taču kā jau jebkuram aizrautīgam ceļotājam – nav gana! Lai gan šoreiz esot tā "mazliet pa mierīgo", proti – Agnese gribējusi ceļojumu, kuram nav jāpako pārgājiena soma un jāietilpinās 10 kilogramos, lai tos varētu paņemt rokas bagāžā.

Kur un kā?

Pagarinot savu nedēļas nogali, Agnese kopā ar draugu Matīsu devās brīvdienās ar automašīnu līdz Klaipēdai. Tā kā viņi ceļojumam varējuši atveltīt vien četras dienas, tad grafiks bijis ļoti aktīvs un prasījis arīdzan iepriekšēju sagatavošanos, lai uz vietas nebūtu jātērē laiks domāšanai un prātošanai, kurp tad īsti doties. Plānots bija doties ar automašīnu līdz Klaipēdai, veltot visu dienu šīs pilsētas apskatīšanai, bet pēcāk ar prāmi doties līdz pat Ķīlei.

Lai būtu jautrāk un ceļojumam piedotu mazu "odziņu", nolēmuši, ka šis brauciens būs veltīts jūras tēmai. "Ne tikai tādēļ, ka ceļojām ar prāmi, bet tādēļ, ka Klaipēdā plānojām apmeklēt Lietuvas Jūras muzeju un arī pastaigāt pa Kuršu kāpu, savukārt Ķīlē apskatīt kara laika zemūdenes. Un, protams, arī apstaigāt piejūras pilsētu Laboe," atklāj ceļotāja.

Pārbrauciens uz Kuršu kāpām



Ceļš līdz Klaipēdai aizritējis ļoti ātri un mazliet pirms pulksten 10 Agnese un Matīss jau nonākuši pie vecās ostas, lai pārceltos no pilsētas centra uz Kuršu kāpām. Klaipēdā pārcelšanās uz Kuršu kāpu notiek no divām ostām – vecās un jaunās. No vecās ostas ar prāmi pārcelties var tikai kājāmgājēji vai velosipēdisti, savukārt no jaunās ostas iespējams pārcelties arī ar automašīnu. Viņi izmantoja veco ostu, auto atstājot stāvvietā pie tās. Biļetes cena par pārcelšanos ar prāmi turp un atpakaļ vienam pieaugušajam ir 1.10 eiro.

Lietuvas Jūras muzejs



"Nonākot otrā pusē, nedaudz mainījām savus plānus un tā vietā, lai dotos ar kājām pusotru kilometru līdz Lietuvas jūras muzejam, mēs ielecām tūristu vilcieniņā uz riteņiem, kas aizveda mūs līdz izvēlētajam galamērķim. Cena par braucienu – 1,50 eiro no personas. Tā kā laukā mazliet smidzināja, tad izbaudījām šo tūristisko braucienu ar jumtu virs galvas," stāsta Agnese. Vilcieniņš pieved tieši pie Lietuvas Jūras muzeja kases, kurā ieejas biļetes cena pieaugušajam ir astoņi eiro, taču pastāv iespēja biļeti iegādāties internetā, kas ļauj ietaupīt, proti, tad biļetes cena ir 7,60 eiro.

Lietuvas Jūras muzeja kompleksā ir ne tikai muzejs, bet arī delfinārijs un akvārijs. Delfinārijā par delfīnu šoviem ir jāmaksā papildus un tie notiek konkrētos laikos divas reizes dienā. Ceļotājus tobrīd interesējis tieši muzejs, taču akvārijs nācis bonusā. "Kopumā akvārija apmeklējums man lika aizdomāties, jo tur sastopamās ekspozīcijas bija iespaidīgas un lika man dabu un tās iemītniekus novērtēt vēl vairāk. Nekad mūžā nebiju redzējusi tik daudz, tik dažādus un tik skaistus gliemežvākus un koraļļus. Tas lika aizdomāties par to, cik skaista ir zemūdens pasaule un cik ļoti tā mums ir jāsargā. Un vēl viens dienas prieks bija moments, kad Matīss pirmo reizi mūžā ieraudzīja pingvīnus. Tiem arī katram ir dots savs vārds. Izskatījās tie patiesībā ar dzīvi ļoti apmierināti, šaudījās pa ūdeni turpu šurpu," atminas Agnese, kas sākotnēji ar skepsi skatījusies uz iesprostotajiem dzīvniekiem.



Jūras muzejā bez vēsturiskām ekspozīcijām, ir daudz praktiskas informācijas par kuģošanu, kā arī ir iespēja pašiem pamēģināt dažādas lietas, piemēram, uzvilkt glābšanas vesti 15 sekundēs, siet jūrnieku mezglus, noturēties uz laivas vētrā, izvēloties tikai trīs pareizos priekšmetus, izglābties no kuģa avārijas. Muzejā atrodama arī izglītojoša informācija un uzskatāmi piemēri par ūdens un vides piesārņojumu.

Kuršu kāpa



Tālāk ceļš vedis ar kājām līdz pludmalei. Diemžēl Kuršu kāpas mols šobrīd gājējiem nav pieejams, taču aizstaigāt līdz jūrai un izbaudīt balto, plašo pludmali – vēl aizvien ir iespēja. Kad pludmale izstaigāta krustu šķērsu, caur priežu mežu var doties atpakaļvirzienā uz ostu, pa ceļam apskatot krastā izstādītos kuģus.



Ja pietiek laika, Agnese iesaka izstaigāt Klaipēdas vecpilsētu un tur arī papusdienot. Agneses un Matīsa izvēle krita par labu restorānam "Urzaa" ar skatu uz Danes upi. Esot bijis ļoti gardi un cenas – nu kā jau restorānam pienākas! Tālāk ar pilniem vēderiem, līkums ap Klaipēdas vecpilsētu, apskatot Danes upes krastos izstādītās skulptūras, Klaipēdas pili un ekspozīciju, kurā attēlota agrākā dzīve Klaipēdā.

Ar prāmi uz Ķīli



Kad Klaipēda apskatīta, laiks doties uz ostu, lai ar prāmi ceļotu tālāk. Kā norāda Agnese, jārēķinās, ka DFDS prāmis uz Ķīli nav kruīza kuģis, taču neatkarīgi no tā, saņemot biļetes, kajītes kartītes, tiek izsniegti arī ēdienreižu vaučeri. Tur iespēja ir nobaudīt bufetes veida brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī, ja ir vēlme pēc kā izsmalcinātāka, uz prāmja darbojas restorāns "Mare Balticum". Pasažieriem pieejama atpūtas zona, kur malkot bārā iegādātu dzērienu un vērot televizora ekrānā notiekošo. Bērniem pieejama arī spēļu zona. Nelielajā prāmja veikaliņā var iegādāties kādu suvenīru vai skaistumlietu. "Ekonomiskākai braukšanai kajītes vietā ir iespēja arī izvēlēties sēdvietu un tā savā pirmajā braucienā pirms daudziem gadiem darīju arī es. Jāatzīst, ka kajīte, protams, ir daudz ērtāks variants, taču ir labi zināt alternatīvas," saka Agnese.



Lai gan viņiem bija vien 24 stundas Ķīlē, vēlējušies izdarīt pēc iespējas vairāk. Izvēlējušies nakšņot stilīgā viesnīcā "me and all hotels kiel", kas līdzinās kopstrādes telpām ar biljardu, riteņiem, saunu, fotobūdu, sporta zāli, lieliskām brokastīm un skaistiem numuriņiem. Agnese apgalvo, ka viesnīcas numura dizains atbilst ekspektācijām, tomēr vērā jāņem arī cena, kas nebūt nebija no mazākajām – 200 eiro divām personām. Turklāt ir jārēķinās ar to, ka Vācijā cenas viesnīcām ir augstākas, un šīs viesnīcas cena atbilda pakalpojuma apjomam un līmenim. Vakarā viesnīcā viņi izbaudīja arī saunu un uzkavējās blakus esošajā atpūtas istabā, kur skanēja meditatīva mūzika. Tad ceļotāji nolēmuši noīrēt riteņus, ko bezmaksas varēja iznomāt viesnīcā, izbraukājuši naksnīgo Ķīles centru, kas atradās vien pusotra kilometra attālumā no viesnīcas.

"Baristo Vegan Deli"



Šajā autentiskajā vietā ne tikai iespēja baudīt vegānus burgerus, burgerwrapus un citus vegānus ēdienus, bet iespēja arī nopirkt dažādus vegānus produktus – smēriņus, vegānās burgeru "kotletes", batoniņus, garšīgas tējas un limonādes. Agnese vērtē, ka cenas par ēdienu un pārtiku Vācijā ir tādas pašas vai pat mazliet zemākas nekā Latvijā. Ir jārēķinās ar to, ka šobrīd iekštelpās restorānos Vācijā nav atļauts ēst.

Zīmolu veikali



Ķīle var noderēt arī kā garderobes atjaunošanas galamērķis. Kaut pilsēta nav liela, taču tur ir vairāki lielo zīmolu veikali, kas nav pieejami Latvijā. Agnese un Matīss ar skrejriteņiem "aizšāvuši" līdz "Primark" pēc zeķēm, bet beigu beigās no veikala iznākuši ar diviem iepirkuma maisiem. Ar sakostiem zobiem nācies paiet garām aktīvās atpūtas veikalam, jo vienkārši vairs nebija laika.

Jūras pilsētiņa Laboe



Tā kā Agneses un Matīsa ceļojums bija jūras tēmā "tērpts", tad tālāk ceļš vedis uz jūras pilsētiņu Laboe, kur apskatījuši vācu zemūdeni U-995. Šis galamērķis, visticamāk, vairāk būs piemērots tiem, kam interesē "dzelži un vēsture". Ieejas biļete zemūdenē ir seši eiro. "Izstaigājām jūras pilsētiņu Laboe, kur varēja vērot daudz kaitotājus, burātājus, lielos kuģus ienākam Ķīlē, kā arī skaistu arhitektūru. Uzēdām street food un gardu saldējumu. Arī šeit par cilvēku trūkumu nevarētu sūdzēties," atklāj Agnese.

Pastaiga pa Ķīles parkiem



Pirms atgriezties uz prāmja, abi ceļotāji izstaigāja Ķīles centrālo parku "Schrevenpark" un parku "Tiergehege Hasseldieksdamm", kurā sastopami savvaļas dzīvnieki un mājdzīvnieki.



"Atpakaļceļš uz prāmja bija visai saviļņojošs – tiešā nozīmē – bija stiprs vējš un prāmi šūpoja pāri platajiem viļņiem. Sajūta dīvaina, it kā kuņģis mētātu kūleņus. Iesākām savas pusdienas restorānā, taču es nevarēju tās pabeigt. Gāju gulēt uz kajīti, jo horizontālā stāvoklī šūpošanos neizjūt. Tādā veidā arī tiku pie saldējuma gultā, jo viesmīles bija ļoti laipnas un atļāva Matīsam saldo ēdienu atnest uz kajīti. Atpakaļceļu pavadījām, atpūšoties un kārtīgi izguļoties," atklāj Agnese.

Pēc šī brauciena Agnese sapratusi, ka viena diena Klaipēdā un viena diena Ķīlē – ir daudz par maz! Ir vajadzīgas vismaz divas dienas, lai to pilnvērtīgi izbaudītu!

