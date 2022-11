Pamira lielceļš: vieta, kur izkratīt nervus

saturs

Ja dzīvē sāk pietrūkt asumiņa un kārojas pamatīgi izkratīt savus nervus, tad jādodas uz Tadžikistānu, kur cauri kalniem vijas leģendārais Pamira lielceļš, ko iemīļojuši piedzīvojumu mednieki no visas pasaules. Tā ir vieta, kur sastapties ar pirmatnēju dabas varenību un skaistumu, dzīvības trauslumu, kā arī iemācīties paļauties uz augstākiem spēkiem, piemēram, Allāhu. Jo tieši tā dara vietējie. Pat šoferi.

Pirmo reizi ar Pamira lielceļu saskāros jau pirms krietna laiciņa. Kopš tā brīža šis ceļš vairākkārtīgi izbraukāts krustām šķērsām. Tiesa, "krustām šķērsām" šajā gadījumā kalpo vien par poētisku izteicienu, jo Pamira lielceļš ir visai lineārs veidojums, no kura nogriezties sānis iespējams tikai retos kalnu ciematiņos, kuros sievas ar vienu roku cītīgi cep plakanās maizes, bet ar otru trauš putekļus no mazbērnu deguniem, kamēr vīri malko zaļo tēju, laiski izlaidušies uz spilveniem.

Ja kāds pasmīkņā par skatu tveršanu caur auto logu, tad šajā gadījumā tas ir pilnīgi lieki. Pat atrašanās mašīnā uz Pamira lielceļa jau ir īstens piedzīvojums. Turklāt neviens neliedz vienā vai otrā galapunktā pavadīt mēnesi vai divus, kārtīgi iepazīstot vietējo dzīves gudrības un kalnu leģendas.

Pamira lielceļš – kas tas tāds?

Par Pamira lielceļa sākuma un beigu punktu, kā arī par tā garumu viedokļi dalās. Daži šī augstkalnu autoceļa sākumu meklē jau Afganistānā, tomēr klasiskais maršruts stiepjas no Tadžikistānas galvaspilsētas Dušanbes caur Kalnu Badahšānas autonomā apgabala centru Horugu līdz Ošai Kirgizstānā, kopā sastiķējot vairāk nekā 1200 kilometrus. Lai kuru Pamira lielceļa posmu izvēlētos pieredzēt, tie visi ir ārkārtīgi skaisti un vienlaikus arī maķenīt bīstami, bet viennozīmīgi – īstens piedzīvojums.

Foto: Solveiga Kaļva

Pamira lielceļa izveidi 19. gadsimta beigās aizsāka Krievijas impērija, vēlāk turpināja Padomju Savienība, tomēr maršruts pāri Pamira kalniem vedis jau tūkstošiem gadu, protams, ne gluži tādā veidolā kā mūsdienās. Vietām nekas vairāk par klintīs izgrauztu ceļa strēli braucējus nesagaida, bet citviet skatam paveras Eiropas bagātāko valstu cienīgs asfalta segums bez nevienas bedres.

Daļa no Pamira lielceļa reiz veidoja leģendām apvīto Zīda ceļu, kalpojot par tirdzniecības kanālu starp Austrumiem un Rietumiem. Arī mūsdienās Pamira lielceļš tiek izmantots kā tirdzniecības ceļš, tikai zīda, tējas, garšvielu un dārgakmeņu vietā tagad slepeni tiek transportētas neskaitāmas tonnas afgāņu heroīna, kas caur Tadžikistānu tiek izplatīts pasaulē. Ne velti tadžiku paziņas man piekodināja: "Tikai nekādā gadījumā nepiekrīti nogādāt kāda svešinieka sniegtu paciņu viņa tantei, paziņai vai onkulim! Paciņā var būt narkotikas!" Labi, ka šādu brīdinājumu saņēmu. Zinot, ka pasta sistēma Pamira ciemos neeksistē un paciņu nodošana tiem, kuri dodas ceļā ar auto, ir vienīgais sūtījumu nogādāšanas veids, aiz labas sirds ātri vien piekristu nogādāt kādu sūtījumu uz ciemu, kas man būtu pa ceļam.

Pamira lielceļš ir vienīgais ceļš, kas vijas pāri Pamira kalniem, ko mēdz dēvēt arī par "pasaules jumtu". Izteikti kalnainais reljefs apgrūtina infrastruktūras izveidi, tāpēc nav jābrīnās, ka vietējie samierinās ar viena vienīga ceļa eksistenci, kaut arī to dažkārt uz vairākām dienām paralizē plūdi, sniega lavīnas vai zemes nogruvumi. Tomēr žurnāls "National Geographic" Pamira lielceļu iekļāvis desmit pasaulē skaistāko autoceļu sarakstā. Tam var tikai piekrist.

Foto: Solveiga Kaļva

Līkumi gar aizas malu, elpu aizraujoši skati un Allāhs

Pirmā reize uz Pamira lielceļa, protams, ir visaizraujošākā, jo nav īsti skaidrs, kas mani sagaida. Jau piecos no rīta ar saviem tadžiku draugiem Farangisu un Ošuru un ungārieti Adri dodamies uz laukumu, kur šajā agrajā rīta stundā notiek pamatīga andelēšanās par brīvajām vietām automašīnās, kas drīzumā dosies iekarot Pamira lielceļa līkumus. Talkā nāk Farangisas pieredze un Ošura runātīgums. Farangisa stāsta, ka jālūkojas pēc pusmūža šofera, kurš ir gana pieredzējis braucējs, bet vēl nav zaudējis uztveres asumu. Jaunie šoferi esot pārāk bravūrīgi un nemākulīgi, savukārt vecie var kādā ceļa līkumā nepagūt laikus reaģēt, ja pretī traucas cits braucamrīks. Man gan izskatās, ka pārāk izvēlīgi nemaz nedrīkstam būt, jo teju visas vietas jau aizrunātas, tomēr beigu galā Ošuram izdodas izdīkt vietiņu arī mūsu četrotnei.

Foto: Solveiga Kaļva

Kamēr iekārtojamies džipā kā siļķes mucā kopā ar bariņu vietējo, tikmēr šoferis ar turpat laukumā atrastiem palīgiem mūsu somas uzšņorē uz džipa jumta. Kad mašīna sagatavota ceļam, ripojam laukā no Dušanbes. Asfaltu drīz vien nomaina zemes segums. Sēžu pie loga un nespēju noticēt skatam – milzīgi kalni un ceļš kā tievs diedziņš, kas vijas tiem cauri. Brīžiem vairāk par pārdesmit ceļa metriem nemaz neredzam, jo priekšā sagaida ass līkums, aiz kura paveras nākamie pārdesmit ceļa metri un nākamais līkums. Izbāžot galvu laukā pa logu, ceļu zem mašīnas nevaru saskatīt – tur plešas dziļa aiza. Smejies vai raudi, bet te tiešām var paļauties tikai uz Allāha labvēlību. Arī šoferis tā saka. Paļāvība uz Allāhu un iepriekš noteiktu lietu kārtību pasažieriem palīdz samierināties ar faktu, ka nekas nav viņu rokās, tomēr šoferim šāds skatījums, manuprāt, galīgi nenāk par labu, jo padara viņu daudz bravūrīgāku – sak, ja reiz Allāhs būs lēmis dzīvot, tad neviens pretī braucošais džips mūs no kalna nenonesīs; ja Allāhs būs lēmis mirt, tad vari braukt, cik uzmanīgi gribi, tāpat no avārijas neizvairīsies.

Šoferis pāri bedrēm lido tādā ātrumā, ka visu laiku esmu iekrampējusies rokturī, lai ar galvu neietriektos griestos vai logā. Lai gan šofera braukšanas stils šķiet agresīvs, tomēr liekas, ka viņam piemīt apbrīnojami asa reakcija. Ciemu tuvumos pa ceļu klīst govis, kazas un ēzelīši, kas vietām laiskojas ceļa vidū. Nedz lopiņi satraucas par automašīnām, nedz automašīnas – par lopiņiem.

Foto: Solveiga Kaļva

Palidojam garām govs ragiem tādā pašā ātrumā kā līdz šim. Taču visvairāk mani pārsteidz tas, kā uz šī šaurā "vienvirziena" ceļa pretī braucošām automašīnām tomēr izdodas samainīties.

Džipā valda pamatīga sutoņa, tāpēc logi tiek turēti atvērti, bet paši esam ietinušies lakatos un šallēs. Ceļš ir trakoti putekļains. Vēl neesam tikuši ne pusceļā, kad man jau šķiet, ka visas plaušas pievilkušās pilnas ar putekļiem. Līkumotais, bedrainais un smilšainais ceļš nogurdina ne tikai pasažierus, bet arī mašīnu, tāpēc laiku pa laikam nākas apstāties un to dzesēt.

Pēkšņi sev priekšā pamanām dīvainu drūzmu. Atklājas, ka uz ceļa noplīsusi lielā kravas mašīna, pilnībā bloķējot ceļu citiem braucējiem. Tā te mēdzot gadīties. Laimīgā kārtā šī ir viena no retajām vietām, kur gar ceļu stiepjas lēzena nogāze, nevis vertikāla klints siena, tāpēc šoferis seko citu paraugam un izsēdina mūs no džipa, bet pats mēģina apbraukt kravas auto. Mēs tikmēr soļojam ar kājām. Nez, cik ilgi mēs iesprūstu uz ceļa, ja kravas mašīna būtu noplīsusi vietā, kur to nevar apbraukt? Uz Pamira lielceļa klejo leģendas par visādiem gadījumiem. Dažkārt akmeņu nogruvumus cenšas notīrīt dienām ilgi, tikmēr cilvēki soļo tiem pāri ar kājām un šoferi "apmainās" ar braucējiem, griežoties apkārt un ar jaunajiem pasažieriem braucot pretējā virzienā.

Foto: Solveiga Kaļva

Kad esam pievarējuši apmēram pusi no brauciena līdz Horugai, piestājam ceļmalas kafejnīcā paēst pusdienas. Beidzot varu noprovēt tadžiku plovu! Garšīgs! Izrādās, ka gaļas sloksnes tadžiki uzmet pa virsu plovam, nevis iemaisa iekšā. Tepat tiekam pie jauna šofera, kurš brauc vēl negantāk par iepriekšējo. Nāk arī izmaiņas ainavā – ceļš sāk vīties gar Pandžas upi, kuras otrā krastā atrodas Afganistāna. Caur mašīnas logu redzu afgāņu mājas, govis un cilvēkus.

Ungāru meitene lielāko daļu ceļa pavada miegā, jo iedzērusi nomierinošus līdzekļus. Tikmēr es laiku izmantoju lietderīgi – pielipusi pie loga, vēroju kalnainās ainavas, fotografēju garām skrienošos skatus un domāju par to, cik gan mēs esam sīki puteklīši iepretim dabas varenajam spēkam. Jo tālāk braucam, jo klinšaināki un masīvāki kļūst kalni. Zaļos paugurus nomaina gigantiskas, pelēkas klinšu sienas, kas kopā ar vakara krēslu rada savādi melanholisku noskaņu. Kalnu varenums šeit ir prātam neaptverams un vārdos neaprakstāms. Pēc četrpadsmit stundu brauciena sasniedzam Horugu. Tas esot ātri. Dažkārt cilvēki ceļā no Dušanbes pavada pat veselu diennakti.

Spontānā ciemošanās un brauciens pa Mēness virsmu

Pavisam citādas ainavas piedāvā Pamira lielceļa posms no Horugas līdz Murgābai. Lai gan sākums izskatās līdzīgi, tomēr drīz vien ainava sāk atgādināt Mēness virsmu. Ceļš vijas cauri augstkalnu tuksnešiem, ko gar horizonta līniju ieskauj kalni. Ja ceļā no Dušanbes lielākās bažas sarūpēja nepārredzamie ceļa līkumi un aiza, kas stiepās līdz ar ceļa malu, tad šeit visbaisākā šķiet atrašanās tālu prom no civilizācijas. Te zūd jebkāda ilūzija, ka aiz nākamā pagrieziena skatam varētu atklāties apdzīvota vieta ar cilvēkiem, kafejnīcām, bodītēm un tamlīdzīgām lietām. Tomēr civilizācijas trūkums, visaptverošā vienatnes sajūta un plašie skati vienlaikus ir šī posma lielākā burvība.

Foto: Solveiga Kaļva

Šoreiz braucam ar piecvietīgu automašīnu, kurā esam tikai pieci braucēji – es, ungāriete Adri, kāds japāņu tūrists, vietējā sieva un šoferis. Pēc Tadžikistānas standartiem tas ir šaušalīgi ekskluzīvi. Bagāžnieks un jumts nokrauti ar mantām. Mums trāpījies dikti jauks šoferis, vārdā Šuriks. Viņam smaidot, paveras skats uz zelta zobiem pilnu muti, bet kaut kādā savādā kārtā mirdzošie zobi viņam piešķir savdabīgu šarmu. Šuriks ir ļoti draudzīgs un patīkams vīrs, kuram nepiemīt ne kripatiņas no tik ierastās tadžiku vīriešu uzbāzības.

Lai gan esam salīdzinoši maza kompānija, tas nenozīmē, ka ceļš rit raiti. Ik pa laikam kaut kur apstājamies. Te savācam ķiršu kastes, lai gan mašīna piegrūsta pilna ar mantām; te jāuzrāda dokumenti kādā militārajā postenī; te šoferim kādas darīšanas kārtojamas. Pēkšņi iebraucam ciematā, un tadžiku sieva saka, ka dosimies ciemos pie viņas radiem. Ē, nu labi, lai jau būtu. Mums ar Adri tāpat nav izvēles. Kamēr viņa klačojas ar savām radu sievām, tikmēr mums tiek servēts širčojs, tadžikiem dikti mīļš dzēriens no melnās tējas, piena, sviesta un sāls, plakanā maize, zaļā tēja, ķiršu ievārījums un cepumi. Kad esmu izdzērusi savu širčoja bļodiņu un kāds vīrietis to grib papildināt, Šuriks viņam saka: "Ar viņu tu vari runāt krieviski, viņa ir mūsējā – no Latvijas!" Jā, latvieši Tadžikistānā bieži tiek ieskaitīti "savējo" kārtā. Pēc ciemošanās mūsu mašīna top par diviem knēveļiem bagātāka, jo tadžiku sieva savāc sev līdzi radu bērnus.

Foto: Solveiga Kaļva

Šad un tad sastopam citus braucējus, kuri piestājuši ceļmalā. Šuriks vienmēr piebremzē un pajautā, vai viss kārtībā, dažkārt iesaistās automašīnu labošanā. Uz tik vientulīga ceļa būtu grēks pabraukt garām kādam, kuram vajadzīga palīdzība.

Foto: Solveiga Kaļva

Neskaitāmas stundas braucam cauri pilnīgai nekurienei. Ainava šķiet tik bezgalīga, ka to pat grūti aptvert ar prātu. Ja man kāds teiktu, ka atrodamies uz Mēness, tam būtu viegli noticēt. Apbrīnojamā kārtā šajos bezgalīgajos augstkalnu plašumos ik pa laikam pavīd pa kādai mājai. Jo tālāk braucam, jo trūcīgāka kļūst veģetācija. Dienas sākumā upes krastā zēla koki, pēcāk gar ceļu varēja vērot krūmus, bet nu izzuduši arī tie. Palikuši vien tādi apaļi, sakaltuši zāles kušķīši, kas izretinātā veidā vietām klāj zemi. Citādi – tikai smiltis un akmeņi. Tuvojoties Murgābai, kurā dzīvo arī ļoti liela kirgīzu kopiena, pie apvāršņa sāk parādīties jaku bari un pirmās jurtas, kas uzceltas vienīgajos zaļajos pleķīšos, kas tuvākajā apkārtnē pieejami.

Foto: Solveiga Kaļva

Pēc astoņu stundu brauciena nokļūstam Murgābā, sirreālākajā vietā, kādu jebkad esmu redzējusi. Tā ir pilsēta augstkalnu tuksneša vidū bez elektrības, bet ar elektrības stabiem un līnijām. Redz, padomju laikos te dzīve kūsāt kūsāja, bet vēlāk šo vietu piemeklējis pamatīgs regress. Savā ziņā skumīga, bet vienlaikus arī eksotiska pilsēta. Tadžiku draugi iepriekš ieteica tai braukt cauri, bet, manuprāt, Murgāba ir pelnījusi apskati vismaz vienas dienas garumā. Tikai jāatceras lietot saulesbrilles, jo pat mākoņainā dienā saule šeit staro ārkārtīgi spēcīgi.

Foto: Solveiga Kaļva

Sniegs kalnos un robežsargu jociņi

Vēl ēdam brokastis, kad naktsmītņu saimnieks saka, ka pie durvīm jau piestājis vakar sarunātais džips. Tik agri? Šoferim bija jāierodas stundu vēlāk! Bet tā te notiek, nekad nevari būt drošs, cikos notiks sarunātās lietas. Dažkārt agrāk, dažkārt vēlāk, dažkārt laikā. Šodien brauksim uz Kirgizstānu. Džipa aizmugurējā rindā sēž divi tadžiku puiši, blakus šoferim – viena tante, bet vidus rindā, kurā jāiespraucas arī mums ar Adri, jau atrodas divas meitenes. Pašauri, bet ko padarīsi.

Šoferis tik pamatīgi uzdod pa gāzi, ka abas ar Adri šausmās saskatāmies. Tomēr ar laiku viņš paliek mierīgāks un vairs tā netrako. Caur mašīnas logu vēroju, ka nav manāmi pat zāles pudurīši, visapkārt plešas akmeņaini, smilšaini un pauguraini plašumi. Bezgalīgs tuksnesis. Vietām ceļu pārrāvušas ūdens straumes. Mums nākas traukties ūdenim cauri. Pēc kāda laika sasniedzam sava brauciena augstāko punktu – "Ak Baital" kalnu pāreju 4655 metru augstumā. Aiz loga lēnām slīd sniegpārsliņas.

Foto: Solveiga Kaļva

Kirgīzu robežpunktā iesprūstam uz divām stundām – kamēr iztaujā visus pasažierus un pārbauda somas. Kad ieeju mazajā būcenītī pie robežsarga, uzklausu visus oficiālos jautājumus – no kurienes, uz kurieni, cik ilgi. Bet pēkšņi atskan jautājumus: "No kurienes jums tik skaisti gredzeni?" Atbildu, ka no Latvijas. Robežsargs brīnās: "Vai tad pie jums sudrabu vērtē augstāk par zeltu?" Lai gan man šķiet, ka šī saruna galīgi nevirzās tādā virzienā, kādā tai vajadzētu būt, atbildu, ka, jā, latviešiem lielākoties sirdij tuvāks ir sudrabs. Pēc tam robežsargs prasa, ar ko kopā ceļoju. Izdzirdējis manu atbildi, ka ceļoju divatā ar meiteni no Ungārijas, viņš izsaucas: "Divatā?! Un jums nav bail, ka jūs kāds nolaupīs un apprecēs?" Te visiem patīk jokot par nolaupīšanu un piespiedu precībām. Lai gan jāteic, ka Kirgizstānā šāda prakse nudien tiek piekopta arī mūsdienās. Robežsargs man stāsta, ka nesen pie Isikula ezera pāris kirgīzu gribējuši nolaupīt un apprecēt vienu ungāru meiteni. Viņa, bēgdama prom, apturējusi "taksometru", bet arī šoferis izdomājis viņu nolaupīt. Un tā tālāk. Bet beigas bijušas laimīgas.

Vēlāk viens no robežsargiem prasa, vai viņš var iespiesties pie puišiem džipa aizmugurē. Domāju, ka vīrs joko, jo mūsu mašīna jau tā ir daudz pilnāka, nekā tai pieklātos būt, bet, nē, robežsargs tiešām iespraucas aizmugurē starp abiem puišiem.

Tiklīdz šķērsojam Kirgizstānas robežu, tā uzreiz pelēkos kalnus nomaina oranžas klintis. Kā uz burvju mājiena laukos sāk kupli zelt lekna zāle. Turpat ganās jaki, kazas, ēzeļi. Daudzviet uzslietas jurtas. Savukārt Pamira lielceļš tiek pie Eiropas kvalitātes seguma, un šoferis var droši uzgāzēt. Pēc kādu desmit stundu brauciena sasniedzam Ošu.

Foto: Solveiga Kaļva

Un tā joprojām

Pamira lielceļš ik reizi atklājas citādā gaismā, līdz ar citu šoferi un līdzbraucējiem piedzīvojami jauni notikumi. No ceļmalā nopirktas pudeles tiek kopīgi malkots kefīrs un grauztas līdzi paņemtās konfektes. Vietējās tantes cenšas izprecināt saviem dēliem, mazdēliem vai citiem mašīnas pasažieriem. Un pat robežsargi mēģina izdiedelēt telefona numuru, lai turpinātu uzturēt sakarus. Kāpēc? Kā reiz atbildēja viens no šādiem neķītri noskaņotiem robežsargiem: "Bet kāpēc ne? Tu būsi Latvijā, es šeit, varēsim sazināties!" Numuru neiedevu. Tomēr vēlāk pamanīju, ka manā pasē kāds ierakstījis savu telefona numuru. Īsāk sakot, Pamira lielceļu ir vērts piedzīvot. Ieteicams – vairākkārtīgi vai vismaz pilnā garumā, lai pēc iespējas kārtīgāk izkratītu nervus.