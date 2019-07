Baiba Bremmere-Kalniņa un Emīls Kalniņš ir pāris jau septiņus gadus. Baiba darbojās savā uzņēmumā "Foodtastic!", bet Emīls strādāja televīzijas jomā, kur nodrošināja video tiešraides. Teju viss dzīvē bija sakārtots pa plauktiņiem, taču vēlme apceļot pasauli urdīja arvien spēcīgāk, līdz abi nolēma pārdot teju visu savu iedzīvi un doties dzīves lielajā ceļojumā uz nenoteiktu laiku, sākot ar mantu sapakošanu dažās mugursomās un 3,5 mēnešu piedzīvojumu Āzijā.

Ceļošana arī pirms tam pārim nav bijusi sveša, bet abi tomēr saka, ka iepriekš braucieni vairāk bijuši kā tūristu izklaide un drīzāk dēvējami par citu valstu apmeklēšanu, bet ne ceļošanu tādā izpratnē, ka iepazītas citas kultūras vai izstaigātas vietas ārpus tūristu iecienītajām takām. Tiesa, tas gan nemaina faktu, ka abi vienmēr ar interesi skatījušies ceļotājiem domātus TV kanālus, kā arī mākslas un dokumentālās filmas par citu valstu kultūrām un dabu un klusībā cerējuši ko tādu redzēt arī savām acīm.

Ceļošanu citā līmenī abi atklājuši, sākot darīt to kopā. Pirmajā vasarā pēc iepazīšanās abi devušies spontānā braucienā ar stopiem pa Latviju. Tieši tad arī abi sapratuši, cik lielu prieku viņiem sagādā šāda izraušanās no ikdienas un ceļošana bez iepriekšēja plāna. Tam sekoja regulāri ceļojumi uz kaimiņvalstīm, bet vēlāk, kad jau abi vairs nebija studenti un kļuva finansiāli stabilāki, sekoja arī vairāki ceļojumi gadā uz tālākām ārzemēm, tostarp divu nedēļu ceļojums pa Eiropu ar mašīnu, kā arī īsāki izbraucieni. "Gribētu iedrošināt arī citus, kas no agras bērnības nav lidojuši uz tālu salu kūrortiem vai aizokeāna atrakciju parkiem, – ceļot var sākt jebkurā vecumā, nekas nebūs zaudēts. Ceļotāja sirds var uzkarst pat sirmā vecumā. Praktiskās lietas tiek apgūtas laika gaitā, un ar katru reizi pārliecība par savām spējām organizēt ceļojumu un tam ļauties tikai pieaug. Ceļojam ļoti dažādi, bet katrā gadījumā būt ceļā mums ļoti patīk," ir pārliecināta Baiba.