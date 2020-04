'Pārziemot' šo laiku Šrilankā. Raudenieku stāsts par pieredzi, kas paliks atmiņā uz mūžu

Tomēr Uldis nenoliedz – vienmēr pozitīvi domāt neizdodas. "Tas ir ļoti atkarīgs no tā, caur kādu prizmu uz to skaties. Protams, ir jau arī bijuši brīži, kad iedziļināmies, sākam analizēt no citas puses šo situāciju un, protams, saskatām visādus riskus. Tad sāk šķist, ka varbūt tomēr būtu labāk mājās, bet ir jāmāk sadzīvot ar situāciju, nepakļauties panikai un baudīt šo mirkli, kas mums ir."

Foto: Privātais arhīvs

Kopumā Raudenieki ir visai aktīvi ceļotāji – līdz šim divas trīs reizes gadā paceļot vienmēr ir sanācis, tuvākus galamērķus izvēloties ar bērniem, bet divatā aizceļojot kaut kur tālāk. "Domāju, ka šī situācija mūs neapstādinās. Tiklīdz būs labvēlīgi apstākļi, mēs kaut kur brauksim. Varbūt tikai kādu laiku nebrauksim uz Šrilanku, jo būs nedaudz apnicis," smej Uldis. Sapņojot par nākotnes ceļojumiem, ģimene teic, ka nākamajam ceļojumam kā galamērķi labprāt izvēlētos Jaunzēlandi.

Foto: Privātais arhīvs

Sekot līdzi Raudenieku ģimenes piedzīvojumiem Šrilankā var arī viņu izveidotajā "YouTube" kanālā, kur viņi stāsta par savu ikdienu.