Pieczvaigžņu viesnīca uz četriem mietiņiem – kā iztikt bez sodiem un odiem teltī?

Negribas jau atkal bērt sāli brūcēs, taču no realitātes neizbēgsi – par cenām, kas "aizšāvušās kosmosā", lielākā daļa no mums domā katru dienu. Neziņa par nākotni rudenī daudzus ir spiedusi atteikties no ikgadējiem ceļojumiem, kas vienmēr likuši sajust endorfīnu sprādzienu, taču arī tas nenozīmē, ka priekiem pienācis gals. Augusts ir lieliski piemērots tam, lai ķertu vasaru aiz astes un ļautos piedzīvojumam ar nosaukumu "nakts teltī"! Jāpiebilst gan, ka bez sodiem un odiem, atpūšoties Latvijas ārēs, varēsi iztikt, ja rūpīgi sekosi šajā rakstā minētājiem nosacījumiem un padomiem.

Vislabāk par nakšņošanu teltī zina tie, kuri ir šādas izvēles piekritēji. Tieši tāpēc vērsāmies pie vairākiem ceļošanas entuziastiem, kuri zina ne tikai to, kur un kā telti uzstādīt, bet var arī pastāstīt, kā atvairīt odus, izvairīties no pārkaršanas un nosalšanas un šo pieredzi no "festivālu traumas" pārvērst "lieliskākajā brīvdienu atpūtā".

Zem telts var paklāt egļu zarus. Rolanda pieredze

Rolands Matisons jeb Rolisss ir aktīvs Latvijas apceļotājs, kuram nakšņošana teltī nebūt nav sveša lieta. Lai gan ar telti plecos viņu var redzēt salīdzinoši bieži, laika gaitā neesot izkristalizējusies mīļākā telšu vietiņa, jo tās parasti mainoties atkarībā no vēlmēm vai apstākļiem. Reizēm ar vietu atradumiem Rolands dalās "Instagram" vai "YouTube" kontos, taču uzsvars ir uz vārdu "dažreiz" – konkrētas atpūtas vietas viņš lielākoties nenorāda, jo pēc šādas informācijas publiskošanas nācies arī vilties. "Diemžēl ļoti daudz tiek piesārņots. Nu, tādi mums ir tie atpūtnieki," teic Rolands.