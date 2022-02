Pieredzes stāsts: kāpēc nevaru atturēties atgriezties Veneto

Itālija ir pazīstama ne tikai ar virtuves izsmalcinātību, bet arī apbrīnojamām dabas ainavām un apskates vietām. Viena no tūristu iecienītām atpūtas vietām ir Itālijas reģions Veneto, kur atradīsies kas tīkams itin visām gaumē. Veneto šarms ir unikāls, un pievelk kā magnēts – esot šeit pat vairākas reizes, skaidrs, ka nāksies braukt vēlreiz!

Ne reizi vien dzirdēts, ka Itālija tiek saukta par sapņu zemi, kuru katru gadu apmeklē neskaitāmi daudz tūristu. Un tam ir pamatots iemesls – itāļu mentalitāte, dievīgi gards saldējums (gelato, mmm!), picas, pastas un citi kulinārie šedevri, maigais subtropu klimats, daudzveidīgais kultūras un mākslas mantojums, dzidrais ūdens, kā arī mūžam lieliskā atmosfēra, kas virmo gaisā. Itālija lepojas ar Romu un Milānu, taču ziemeļaustrumu reģiona Veneto apmeklēšana arī noteikti būs tā vērta.

Šis reģions lieliski piemērots ceļošanai ģimenēm ar bērniem. Dodoties uz Peschiere del Garda, iespējams apmeklēt elpu aizraujošas izklaides vietas, kas spēs pārsteigt ikvienu. Lūk, vēl vairākas idejas!

Ūdens atrakciju parks "Canevaworld"

Pirmo reizi ieejot akvaparkā, acis šaudās uz visām pusēm, nezinot, ar ko lai sāk vispirms. Šī ir paradīze visiem ūdens mīļiem – no reibinošiem nobraucieniem līdz relaksējošiem viļņiem, no Karību jūras pirātu vulkāna līdz baltai smilšu pludmalei ar tropiskām palmām, no 32 metru augstā brīvā kritiena līdz nesteidzīgai atpūtai atrakcijā "Lazy River", laiski gulšņājot ūdens pūslī. Atrakciju daudzveidīgais klāsts patiks gan adrenalīna ķērājiem, gan atpūtniekiem, kuru prioritāte ir mierīga laiskošanās atpūtas zviļņos. Parka teritorijā izvietotas vairākas kafejnīcas un restorāni, kur remdēt izsalkumu pēc aktīvās atpūtas. Laiks šeit paskrien nemanot un iespaidu ir neticami daudz!

Foto: Privātais arhīvs

Blakus parkam ir "Movieland", kas ļauj ieskatīties slavenajā Holivudas filmu pasaulē, sastapt aktierus un kaskadierus, kuri izklaidē ar neticamiem šoviem un izrādēm. Ja kādreiz esi vēlējies piedzīvot filmu saviļņojumu, izjust Holivudas burvību, braukt neticamā amerikāņu kalniņā, kas ved divos virzienus, dubultojot emocijas un adrenalīnu, krist brīvajā kritienā, ielūkoties zemūdens simulatorā vai ar jaudīgu laivu traukties cauri ūdens viļņiem – šī ir īstā vieta, kur to baudīt!

Piedzīvojumu parks "Gardaland"

Šis atrakciju parks, kas pazīstams kā viens no labākajiem Eiropā, ir īsta jautrības oāze visai ģimenei – vien dažu soļu attālumā no Gardas ezera. Taču šeit jābrīdina uzreiz – ja vēlies redzēt visu, ko parks piedāvā, nepietiks vien ar pāris stundām. Jāierēķina visa diena!

Parks ir sadalīts tematiskās zonās – fantāzija, piedzīvojumi, adrenalīns –, pamatojoties uz vēsturiskiem notikumiem, kā arī reālu un izdomātu pasauli. Kamēr paši mazākie var baudīt "Fantāzijas valstību" vai bērniem iemīļotās cūciņas Pepas zemi, citi var doties uz ūdens atrakcijām, 4D kino, iespaidīgiem amerikāņu kalniņiem un neskaitāmi daudzām citām aktivitātēm. Lai arī parks ir atvērts visu cauru gadu, vislabāk šeit doties vasaras sezonā, kad siltais laiks un saulīte lutina no agra rīta līdz pat vēlam vakaram.

Foto: Privātais arhīvs

"SeaLife" – zemūdens pasaule

"SeaLife" atrodams piecu minūšu gājienā no lielā piedzīvojumu parka. Apmeklējot brīnumaino zemūdens pasauli, varēsi savām acīm novērtēt pasaules skaistākās saldūdens un sālsūdens radības. Caur lielajiem logiem un caurspīdīgajiem kupoliem zemūdens tuneļa ekspedīcijā pavadīs jūras lauvas, haizivis, spārnu zivis, krāsainie koraļļi, jūras zirdziņi un citi jūras dzīvnieki. Un, paskat, vai šie nav piemīlīgi?

Foto: Privātais arhīvs

"Parco Natura Viva"

Ja esi dzīvnieku draugs un plāno ceļojumu Veneto pusē, noteikti atvēli brīdi šī parka apskatei. Tas sadalīts divās zonās – Safari parkā, kur apmeklētājs uzturas savā transportlīdzeklī, un Faunas parkā, kas izstaigājams kājām. Iedomājies, cik fantastiska varētu būt sajūta, ka žirafe mašīnā pabāž galvu vai netālu pastaigājas dzīvnieku karalis – lauva?

Parks sadalīts kontinentos, un katrā no tiem dzīvo attiecīgie dzīvnieki, kopskaitā sasniedzot aptuveni 1500 īpatņu. Baktrijas kamieļi, žirafes, austrumu pelēkais ķengurs, Āfrikas tīģeri, lauvas un gepardi, raibā hiēna, nīlzirgi, Eirāzijas lūsis, Dienvidamerikas tapīrs, briļļainais lācis un neskaitāmi daudz citu interesantu iemītnieku – redzēt vērts visus!

Foto: Privātais arhīvs

Brīvdienas garšu kārpiņām

Itālija un saldējums ir kā cimdiņš ar rociņu, tāpēc Sirmiones pusē, kur saldējums burtiski liks garšas kārpiņām mesties prieka dejā, grēks šo gardumu nenobaudīt. Šeit uz katra stūra ir pieejams paštaisīts saldējums visdažādākajās garšu variācijās. Kur vien skatīsies, redzēsi kādu bodīti, kur, laipna smaida pavadībā, tiksi aicināts iegādāties gardāko saldējumu pasaulē. Vēl Sirmionē var doties pie vietējiem zvejniekiem un sarunāt braucienu ar motorlaivu pa plašo Gardas ezeru. Itāļu vēlme komunicēt ar cilvēkiem dod iespēju uzzināt dažādus interesantus faktus, kas saistīti ar ezeru un apkārt esošajām pilsētām.

Foto: Privātais arhīvs

Un, vai kāds maz ticēs tam, ka esi bijis Itālijā, ja nebūsi tur ēdis picu? Tas ne tikai ir pasaulē populārākais itāļu ēdiens, bet tiek uzskatīts, ka Itālija ir picas dzimtene. Taču, kā gan citādi, ja tiek izmantoti kvalitatīvi jūras produkti, svaigi zaļumi, kā arī labākās dārzeņu un augļu šķirnes?!

Vēl šajā valstī neiztikt bez visiem zināmā dzēriena – aperatīva "Aperol". Spilgti oranžā dzēriena vēsture sākās Itālijā, aptuveni pirms 100 gadiem. Tā garša ir rūgtensalda un unikāla, un bez tā nav iedomājama atpūta Eiropā. Apmeklējot krodziņus vai kafejnīcas Itālijā, var manīt, ka aperola glāze rokā ir teju vai katram. Tas te cilvēkiem makten iet pie sirds.