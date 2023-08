Pirmais ceļojums ar pašu pārbūvētu busiņu: kalnu un burvīgu skatu vietā var būt arī fūre

Iedomājies tikai: tu pārvietojies ar visām ērtībām miniatūrā dzīvoklī uz riteņiem, no rīta pamosties ar skatu uz kalniem un Alpu govīm, kas ganās turpat rokas stiepiena attālumā... Izklausās pēc sapņa, vai ne? Lielā mērā tik skaisti arī ir, Ilga un Gatis to var apliecināt, taču tajā pašā laikā viņi ir reālisti un neslēpj, ka ne vienmēr ceļošana ar busiņu norit bez raizēm. Ir arī monētas otra puse.

Ilga un Gatis (@vanlife_on_the_way) ir lieli ceļotāji un viesojušies daudzviet, taču līdz šim – tikai ar lidmašīnu un galamērķī īrējot automašīnu. Taču Gatim sen bijis sapnis par savu busiņu, ar kuru doties ceļā. Pandēmijas izsludināto ierobežojumu laikā ceļot joprojām gribējās un vienīgā iespēja to darīt bija tieši šādi – pašiem ar savu transportlīdzekli. Toreiz ceļš veda uz Čehiju un Vāciju, un arī Ilga toreiz izbaudīja šāda ceļošanas veida šarmu, un Gata sapnis kļuva arī par viņas.

"Tā ir brīvības sajūta, kad nav jārēķinās ar lidmašīnas reisu laikiem un to kavēšanos, bet vari izdomāt šodien braukt ceļojumā un doties izvēlētajā virzienā."

Pašu radīts busiņš



Atrast vajadzībām atbilstošu transportlīdzekli, kurš nav izrūsējis un simtiem tūkstošu kilometru lielu nobraukumu, bija izaicinājums, kas prasīja vairākus mēnešus, līdz beidzot tika atrasts kravas busiņš, kas turpmākos mēnešus pārtapa par Ilgas un Gata lielo projektu, kam abi veltīja visas nedēļas nogales. Daudz laika prasīja ne tikai pati pārbūve un iekārtošana, bet arī izpētes process, jo šādu apjomīgu DIY (no angļu valodas "do it yourself" – "dari pats") projektu uzņēmušies pirmo reizi. Pāris skatījās video "YouTube", risinājumus "Pinterest", uzklausīja draugu un paziņu pieredzi.