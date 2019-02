Pirmo reizi Lielbritānijā: ceļojums uz populāriem objektiem un klusām nomalēm

"Katru gadu, iestājoties ziemai, mana ceļotājas pumpa sāk niezēt. Jāsāk plānot, meklēt, ķert piedāvājumus, sastādīt maršrutus, rezervēt biļetes un viesnīcas. Tas ir mans laiks. Ļoti patīk šis ceļojuma brīdis, jo jau labu laiku pirms brauciena esmu tajā iekšā un visu izdzīvoju," tā savu stāstu konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošina "Costa Cruises", pieteica Antra Landsberga.

"Man ir ļoti paveicies ar to, ka daudz draugu izkaisīti pa visu pasauli un savus ārzemju ceļojumus bieži sanāk apvienot ar draugu apciemošanu. Manuprāt, tas ir labākais ceļošanas veids, kurā ir apvienoti ļoti daudz pozitīvi aspekti – draugu apciemošana, garantētas naktsmājas, skatu punkts nevis no tūrista, bet no iedzīvotāja viedokļa, interesanti maršruti (jo ne vienmēr tūristiem paredzētie apskates punkti ir tie labākie), un vakaros jaukas pasēdēšanas pie gardām vakariņām un vīna glāzes mājīgā atmosfērā. Tieši tādēļ nolēmām beidzot pieņemt manas mīļās bērnības draudzenes aicinājumu apciemot viņu.

Uz Lielbritāniju nekad tā īsti nav gribējies braukt, jo liekas, ka tur ir bijuši visi Latvijas iedzīvotāji – katram no mums vismaz kāds tur sen jau dzīvo. Tā sauktajā Lielbritānijas Kurzemē jeb Ragbijā ("Rugby") mana draudzene Baiba dzīvo jau 18 gadus. Aicināja ciemos jau sen, bet vienmēr ceļi aizveda kur citur. Beidzot nolēmu, ka jābrauc ciemos un viss! Vienreiz par visām reizēm jāapskata vecā karaliste, kura no filmām, grāmatām un nostāstiem liekas tik zināma un bez jaunatklājumiem.

Devos ceļojumā 2017. gada maijā. Jā, tajā maijā, kurā uzsniga sniegs un Ragbijā no rītiem uz mašīnas loga bija ledus. Tur pat normālās ziemās reti termometra stabiņš noslīd zem 0 grādiem pēc Celsija!

Izvēlamies lidot ar "Wizz Air", biļetes tiek iegādātas savlaicīgi, noķerot visizdevīgākās iespējamās cenas. Jāatzīmē, ka esmu gadu gaitā izstrādājusi labu ožu un māku atrast labus piedāvājumus, līdz ar ko mūsu ceļojumi ir samērā lēti un neprasa liela kapitāla ieguldījumu. Auto nomā jau ir apmaksāts, otrā galā mūs jau gaida.

Ielidojam Lutonas lidostā pēc 22 vakarā. Izrādās, ka ir samērā auksts, lai gan todien mājās bija pat +24 grādi pēc Celsija. Izīrējam auto un ar stūri labajā pusē dodamies 100 kilometrus tālāk, kur mana draudzene mūs gaida divos naktī ar ārkārtīgi gardu maltīti. Drīz dodamies pie miera, jo Baiba saka, ka rīt jāceļas ap pulksten sešiem.