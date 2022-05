Līdz ar pandēmijas beigām cilvēku ceļošanas paradumi atgriežas ierastajās sliedēs. Atvērtas debesis nozīmē arī atvērtas neskaitāmas iespējas atklāt vietas, lietas un jaunas emocijas. Tomēr, ņemot vērā dažādu pakalpojumu un resursu sadārdzināšanos, kāpis arī tūrisma nozares izcenojums, tostarp dažādu transportlīdzekļu, naktsmītņu un ieejas biļešu izmaksas. Tomēr – vai šī iemesla dēļ jāatmet ceļošana? Noteikti nē! Par to, kā ceļot gudrāk un izdevīgāk, sarunā portālam "Delfi" atklāja kā nozares speciālisti, tā ceļotāji entuziasti.

Nebaidies sarunāties un nakti pavadīt ceļā

Ceļojumu blogeris un profesionālis Māris Upenieks (katurir.lv) norāda, ka viens no veidiem, kā ietaupīt, ir elastīgums biļešu iegādē un galamērķī. Ja vien ceļojumam nav konkrēti noteikti datumi vai galamērķis, nereti var trāpīt uz ļoti izdevīgiem aviobiļešu piedāvājumiem un izpārdošanām – it sevišķi, ja meklē tās vairākus mēnešus iepriekš. Šim nolūkam Māris iesaka kā ieradumu ieviest pie rīta kafijas “paritināt” kādu no ceļojumu blogiem, piemēram, travelfree.info, vai speciālos ceļotāju forumus, piemēram, celakaja.lv.

“Tā reiz, piemēram, gadījās tikt pie biļetes Milāna–Ušvaja–Milāna uz Dienvidamerikas pašu dienvidu galu – Ugunszemi – par... 230 eiro turp atpakaļ,” atminas Māris.

Tāpat Māris iesaka smagu ceļvežu grāmatu vietā izmantot bezmaksas tiešsaistes resursus, jo, lai arī kilogramus smaga “Lonely Planet” grāmata apņēmīga ceļotāja rokās vēl salīdzinoši nesen nebija retums, ietaupīt var, nepaslinkojot un pameklējot informāciju par galamērķi internetā. Māris izmanto wikitravel.org praktiskajai informācijai, bet tripadvisor.com, lai uzzinātu par tūristu vidū populārākajiem apskaties objektiem.

Ja ceļojuma laikā plānoti vairāki gari pārbraucieni, iespējams, jāapsver doma pavadīt naktis pārvietojoties, lai otrā rītā pamostos jau nākamajā brauciena pieturpunktā. “Pats esmu izmantojis nakts vilcienus, autobusus, jūras un upju prāmjus un, protams, arī lidmašīnas. Visaizraujošākais bija nakts autobuss kaut kur Vjetnamā, kurā sēdvietu vietā bija tikai gultasvietas un sejā visu nakti pūta kondicioniera Ziemassvētki. Atliek tikai baudīt,” saka Māris.