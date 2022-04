Mani vienmēr pārsteiguši cilvēki, kas ikreiz atrod kādu jaunu izaicinājumu un ar pilnu atdevi tam nododas. Piekritīsi taču – ceļojums vienatnē ar moci nav sevišķi ikdienišķa nodarbe. Lūk, tādēļ arī jautāju talseniekam Aināram Mazjānim, vai viņš ir kaislīgs motobraucējs. Vienkāršākais veids tomēr būtu ielēkt mašīnā un doties piedzīvojumos ar to. Bet, nē, Ainārs devās divas nedēļas garā ceļojumā ar mocīti uz Bosniju un Hercegovinu, lai pabraukātos pa bezceļiem.

"Patiesībā ar močiem "saslimu" pavisam nesen. Pirms tam kādus divus, trīs, varbūt pat četrus gadus braukāju ar krosmoci pa trasītēm. Nu kurš tad to laiku skaita? Lūk, tādu ielas legālo moci, ar kuru var braukāt gan pa ceļiem, gan bezceļiem, iegādājos pirms aptuveni gada, pat mazāk. Sākumā izbraucu maršrutu "Trans Euro Trail" jeb TET pa Latviju. Tas ir maršruts pa visu Eiropu, kas iekļauj 71 000 kilometru pa legāliem ceļiem, kas ir iezīmēti kartē, bet citreiz ir pat ļoti sliktā stāvoklī, proti, gluži kā bezceļi. Šajā piedzīvojumu maršrutā, kas vijas cauri visai Eiropai, katru gadu dodas neskaitāmi daudz motociklistu. Latvijā izbraucu 1800 kilometrus," stāsta Ainārs Mazjānis.

Foto: Ainārs Mazjānis

Un tad tev kļuva par garlaicīgu, tāpēc devies uz Bosniju?



Ideja radās diezgan spontāni, jo no idejas līdz izpildījumam pagāja vien divas nedēļas. Lai gan, protams, jau senāk biju prātojis, ka gribētu kaut kur aizbraukt. Mērķis bija aizbraukt pēc iespējas tālāk (tieši kilometru ziņā), lai noķertu pēc iespējas lielāku kultūršoka sajūtu. Un, lūk, Bosnija ir vairāk tāda valsts, par kuru neviens īsti neko nezina, vismaz man radies tāds priekšstats. Jā, zinām, ka ir tāda valsts, to, ka kaut kad tur bijis karš, bet kā viss tur notiek...? To zina tikai retais (tagad arī es!). Apskatot TET maršrutus, biju jau konstatējis, ka Bosnija būtu viens ellīgi labs un interesants maršruts. Biju plānojis jau septembrī braukt, bet beigu beigās ceļā devos novembra sākumā. Pirms tam sievai teicu: "Klau, es varētu aizbraukt tālākā braucienā." Un viņa man atbildēja: "Nu labi, ņem un brauc!" Nākamais sakāmais no manas puses bija, ka varu jau pēc divām nedēļām doties ceļā. Tieši tik ātra un vienkārša bija šī plāna realizēšana.