'Poor, but sexy'* – autentiskā Berlīne

Kā pirmajā ceļojuma dienā teica mūsu gids Vils: "Berlin is poor, but sexy" (Berlīne ir trūcīga, bet seksīga – tulk.). Ziniet, man gribētos piekrist. Lai gan daudziem šī pilsēta nav pirmā (un pat ne desmitā) izvēle savu brīvdienu pavadīšanai, te tomēr kaut kas ir. Te ir kaut kāda neaprakstāma brīvība, trakums, piedzīvojums.

Nieka pusotra stunda lidmašīnā, un esam Berlīnē. Pēc tam, kad novembrī ļāvāmies "airBaltic" aviobiļešu izpārdošanas valdzinājumam, bija laiks doties ceļā. Lidojumi Rīga-Berlīne-Rīga izmaksāja 67 eiro vienai personai. Kopumā ar draudzenēm Berlīnē pavadījām trīs pilnas dienas.

No lidostas uz centru un tālāk uz mūsu viesnīcu devāmies ar sabiedrisko transportu. Pirms mūsu brauciena par 56 eiro iegādājāmies 72 stundas derīgu "Berlin Welcome Card" biļeti, ar kuru varam braukāt pa Vācijas galvaspilsētu, cik tik uziet. Ar šo biļeti bez papildu maksas ir iespēja apmeklēt arī piecus muzejus Muzeju salā.

Pēc iekārtošanās viesnīcā devāmies iepazīt pilsētu vietējā gida pavadībā. "Guru Walk" gids brits Vils, kurš Berlīnē dzīvo nu jau piecus gadus, mums ļoti saistošā un interesantā veidā pastāstīja par pilsētas vēsturi un ikoniskākajiem pieturpunktiem. Novērtējām graciozo Berlīnes katedrāli, piestājām pie varenā Berlīnes mūra, izstaigājām Holokausta memoriālu, apbrīnojām Brandenburgas vārtus.

Foto: Privātais arhīvs

Pēc ekskursijas ieturējām gardas vakariņas no Brandenburgas vārtiem netālu esošajā restorānā "Rotes Kamel", kurā ir gana plaša izvēle grilētiem ēdieniem.

Nākamā ceļojuma diena tika rezervēta muzeju apskatei. Plānā – Muzeju salas iepazīšana no A līdz Z. Godīgi sakot, pēc trešā muzeja apmeklējuma viss jau šķita vienāds. Es tomēr ieteiktu savu programmu sastādīt mazāk intensīvi. Katrs no šiem muzejiem ir pelnījis laiku un uzmanību, katram būtu jāvelta vismaz divas, trīs stundas. Četrās stundās pieci muzeji ir nedaudz par daudz! Mani favorīti bija "Neues" un "Bode", tomēr turpat gozējās arī trīs citi – "Altes" un "Pargamon" muzeji, kā arī "Altes" galerija. Kā jau minēju, šo muzeju apmeklējums ir iekļauts "Berlin Welcome Card" cenā.

Foto: Privātais arhīvs

Pēc muzeju maratona devāmies iestiprināties ar Berlīnes virtuļiem jeb berlīneriem kafejnīcā "Sugarclan Berliner". Šokolādes, karameļu, vaniļas, zemeņu – mēli var norīt!

Foto: Privātais arhīvs

Un, uzminiet nu, kur tālāk? Turpinājām ar vēl kādu muzeju. Tomēr šis ir citāds, neparastāks. "Lighthouse of Digital Art" muzejs piedāvā baudīt digitālās pasaules performances, ērti zvilnot mīkstos pufos. Maksa par 45 minūšu programmu – 14 eiro.

Viens no glītākajiem objektiem Berlīnē man šķita botāniskais dārzs. Majestātisks, elegants, karalisks. Atsvaidzinājums no industriālās pilsētas. Dārza teritorijā notika renovācijas darbi, tāpēc dažas āra takas un iekštelpu ekspozīcijas nebija iespējams redzēt. Bet tāpat bija dikti glīti un to trīs eiro, ko samaksājām par ieeju, vērts! Standarta cena botāniskajā dārzā ir seši eiro, bet ar "Berlin Welcome Card" tiek piemērota atlaide.

Mirkli vēlāk ļāvāmies vjetnamiešu garšu pasaulei, mielojoties ar suši "Cyclo Berlin". Vietiņa diezgan šaura, bet ēdiens gards. Desertus devāmies nobaudīt uz 2D kafejnīcu "Always Together". Te ir sajūta, ka esi iekāpis zīmējumā! Autentiska vietiņa, kur baudīt mākslu un gardus desertus – piemēram, oreo tiramisu vai zemeņu bingsu (pufīgu, sniegam līdzīgu desertu).

Vienīgās galvassāpes ceļojuma laikā radīja sabiedriskais transports. Viss jau būtu labi un jauki, ja vien:

No centra uz mūsu viesnīcu ik reizi nebūtu jānomaina 2-3 dažādi transporti (mūsu viesnīca atradās deviņu kilometru attālumā no centra – pašas vainīgas).

Remontdarbu dēļ naktīs dažās stacijās nebūtu atcelti metro reisi.

"Google Maps" rādītos precīzas autobusu pieturvietas un atiešanas laiki.



Pēc naksnīgas pastaigas Berlīnes ielās pēdējās ceļojuma dienas vakariņas nolēmām ieturēt netālu no viesnīcas atrastajā amerikāņu restorānā "Route 66 diner". Gan interjers, gan ēdiens tur ir lielisks un porcijas – milzīgas! Kā mūsu viesmīlis teica: "Everything is big here!" ("Viss šeit ir liels!").

Berlīnē pavadījām trīs ļoti piepildītas dienas, ceturtās agrā rītā devāmies mājup. Zemāk apkopoju mūsu ceļojuma aptuvenās izmaksas par biļetēm, apartamentiem, pārtiku un izklaidēm šajā Vācijas lielpilsētā.

Transports:

"airBaltic" lidojumu biļetes turp-atpakaļ: 67 eiro vienai personai.;

"Berlin Pass" sabiedriskā transporta biļete: 56 eiro vienai personai;

Naktsmājas:

Viesnīca trīs naktīm (trīsvietīgs 3* numurs, iekļautas brokastis), 150 eiro vienai personai;

Apskates vietas:

"Museum Island" muzeji: iekļauti "Berlin Pass";

"Digital Art House": 14 eiro vienai personai;

Berlīnes botāniskais dārzs: 3 eiro vienai personai;

Restorāni, bāri un iepirkšanās:

Restorāni, kafejnīcas: 105 eiro vienai personai;

Pārtika, sīkumi veikalos: 64 eiro vienai personai;

Nakts dzīve: 60 eiro vienai personai;

Kopā: apmēram 520 eiro vienai personai.