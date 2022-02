Portu šarma ievilināta: Patrīcijas pieredze 'Erasmus' apmaiņas programmā

Spert jaunus izaicinājumus un atvadīties no ierastās un ērtās ikdienas bieži vien šķiet nedaudz biedējoši, taču nevar noliegt – izkāpšana no komforta zonas mums spēj daudz ko iemācīt. Ekonomikas studente Patrīcija Paula Grāvele, iesaistoties studiju apmaiņas programmā ""Erasmus", jau kādu laiku mitinās Portugālē. Īsā sarunā ar "Tūrisma Gidu" Patrīcija Paula stāsta par savu ikdienu Portu un studentu dzīvi.

Kopš pērnā gada septembra Patrīcija Paula ir Porto biznesa augstskolas ekonomikas studentu rindās. Viņa neslēpj, ka sākumā bijis grūti pieņemt lēmumu par prombraukšanu – atturējusi dzīves stabilitāte, īres dzīvoklis, kā arī patstāvīgs darbs tepat, Latvijā. Tomēr pieteikusies "Erasmus" programmai, lai izmēģinātu, kā tas ir – studēt ārzemēs. Nākamā grūtā izvēle bijusi galamērķis – Spānija vai Portugāle.

"Pirms pieņēmu lēmumu, apvaicājos kursabiedru lokā gan par Porto, gan Spānijas pilsētu Huelvu un saņēmu dažādas atsauksmes. Vairākums ieteica izvēlēties Porto, jo universitātē paveras plašākas iespējas nākotnei, uzticējos šīm atsauksmēm," stāsta Patrīcija Paula.

Foto: Privātais arhīvs

Vēl pirms došanās uz Portugāli visi programmā iesaistītie studenti tika pievienoti kopīgā "Whatsapp" sarakstē. "Kaut kā nejauši sanāca, ka uzsāku sarunu ar meiteni no Somijas, viņa jau bija paguvusi sarakstīties ar meiteni no Slovākijas. Bija lielas grūtības atrast īres istabas, tāpēc izlēmām, ka meklēsim kopā dzīvokli. Kopīgiem spēkiem to atradām un pirmo reizi satikāmies Porto. Mums ir izveidojusies fantastiska draudzība," stāsta Patrīcija.

Īres cenas Portugālē ir augstākas nekā Latvijā. Istabas īre maksā no 300 eiro mēnesī, "Erasmus" stipendija ir nedaudz virs 500 eiro mēnesī. Pirms došanās uz Portugāli Patrīcija jau bija gatavojusies un veidojusi papildu iekrājumus.

Amizants notikums atgadījās, kad meitenes tikko ievācās jaunajā mājoklī. "Dzīvokļa biedrene kādu nakti ievēroja, ka gar grīdlīstes maliņu istabā iespīd gaisma. Izpētījām un nopratām, ka aiz līstes grīdā ir lūka, kuru var attaisīt. Protams, bijām nedaudz nobijušās un nemēģinājām nemaz vērt. Nākamajā dienā dzīvokļa biedreni apciemoja draugi no Somijas, palūdzām puišiem, lai attaisa šo lūku. Izrādījās, ka apakšā ir pagrabs ar divām istabām, kurās bija dažādas dīvainas lietas, piemēram, bērnu ritenis, kas ļoti atgādināja šausmu filmu "Saw" ("Zāģis"). Galu galā izrādījās, ka gaisma, kas spīdēja gar grīdlīsti, bija ielas apgaismojums, kas caur pagraba logiem iespīd pagrabstāvā."

Dzīvokļa īrei kopā ar citiem studentiem ir vairākas priekšrocības – tas ir drošāk un izdevīgāk, kā arī iejušanās jaunajā vidē ir patīkamāka. Tuvojoties semestra noslēgumam, studijām jāvelta daudz laika. Tomēr studentes vienalga paspēj izbaudīt vietējo kultūru, jo kopīgi mācās kafejnīcās, kā arī brīvākos brīžos dodas kopīgos izbraucienos.

Foto: Privātais ahīvs

Jauniete dalās sajūtās, kas pārņēmušas, ierodoties Portugālē: "Pirmajā nedēļas nogalē Porto mani apbūra ar savu šarmu – šaurajām ieliņām un ar flīzēm izgreznotajām ēkām. Šķiet, ka katra pastaiga šeit pārvēršas par jaunu ielu izzināšanu un pilsētas iepazīšanu. Saulrietu vērošanai Jardim do Morro (Kalna dārzs) un Jardins do Palácio de Cristal (Kristāla pils dārzs) ir vienas no manām iecienītākajām vietām. Vakars vienmēr vainagosies ar kādu no ielas muzikantu priekšnesumiem, kas saulrietu padara vēl skaistāku."

Foto: Privātais arhīvs



Nezinātājiem – Jardim do Morro jeb Kalnda dārzs ir pilsētas populārākais dārzs, kas ir iecienīta vieta tieši saulrieta un pilsētas panorāmas vērošanai. Netālu atrodas arī klosteris Serra do Pilar, ko UNESCO 1996. gada decembrī iekļāva Pasaules mantojuma sarakstā. Klosteris celts 16. gadsimtā un piederējis svētajam Augustīnam.

Patrīcija ir iemīlējusi Portu, jo pilsēta nav pārāk liela un pilsētas centru iespējams izstaigāt ar kājām. Viņai tā nedaudz atgādinot Rīgu ar šaurajām Vecrīgas ieliņām. Studente stāsta, ka iedzīvotāji šeit ir ļoti laipni un sirsnīgi un tas liek justies gaidītam. "Gan kafejnīcās, gan sabiedriskajā transportā kāds vēlēsies uzsākt sarunu tikai tāpēc, lai apspriestu, cik skaista diena, no kurienes es esmu un vai man patīk Porto."

Foto: Privātais arhīvs

Viņa stāsta, ka arī pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši un saprotoši. "Gan paši portugāļi, gan ārvalstu studenti ir ļoti atvērti un zinātkāri iegūt jaunus kontaktus, kā arī iepazīt citu valstu kultūru. Savā draugu lokā esam organizējuši vairākas vakariņas, kurās gatavojam savas valsts iecienītākos ēdienus. Mīļākās vakariņas bija pie maniem itāļu draugiem, kur tika gatavota dažādu veidu pasta un tiramisu. Satiekot cilvēkus ar savu kultūras bagāžu, paražām un stāstiem, var iemācīties daudz, jo uzzini, kāds esi pats, un iepazīsti citus. To nekad nevarētu izprast bez ieklausīšanās un empātijas," atzīst studente.

Patrīcija stāsta, ka kopā ar draugiem apmeklējusi tiltu Ponte de Dom Luís (Luija pirmā tilts), kas slejas pāri Douro upei un vakaros ir brīnumaini skaisti izgaismots.

Foto: Privātais arhīvs

30 minūšu braucienā ar metro no Luija pirmā tilta ir iespējams nokļūt līdz Matosinhos pludmalei, kurā var atrast vairākas sērfošanas skolas un inventāra nomas punktus. Patrīcija šeit ar jaunajiem draugiem devās izmēģināt Atlantijas okeāna viļņus. Aptuvenās izmaksas tērpa un sērfošanas dēļa nomai bija ap 20 eiro par pusi dienas, cenas svārstās atkarībā no nomas punkta, taču instruktora izmaksas nav iekļautas šajā cenā. Sērfošanas sezona šeit ir no maija līdz septembrim.

Foto: Privātais arhīvs

Patrīcija stāsta, ka ar laikapstākļiem šeit nekad nevar zināt. "Kad sajūta, ka rudens beidzot ir pienācis, Portu laikapstākļi pārsteidz. Es biju dzirdējusi, ka rudens un ziema Portu ir piepildīti ar visnotaļ daudzām lietainām dienām, bet esmu patīkami pārsteigta, jo pēc lietainas un vēsas nedēļas, nākamā nedēļa atnāk ar sauli un citreiz pat sasniedz pluss 20 grādus. Vienu nedēļu no drēbju skapja jāvelk ārā rudens mētelis, bet jau nākamajā jāmeklē vasaras drēbes."

Studente stāsta, ka ļoti grūti bijis pierast pie gaisa mitruma, kas vairāk izjūtams vēsās un lietainās dienās. Lielākoties visi apartamenti ir bez apkures un radiatoriem. Ja ir vēsākas naktis, tad jāizmanto elektriskie sildītāji un gaisa sausinātāji vai mitruma uzsūcēji, kas nozīmē papildu izmaksas.

Foto: Privātais arhīvs

"Tūrisma Gids" interesējās par Covid-19 ietekmi uz Patrīcijas ikdienu, taču viņa norāda, ka ir vakcinējusies un neizjūt ierobežojumus. Iekštelpās ir jānēsā maskas, sertifikāti tiek pārbaudīti tādās vietās kā restorāni, bāri un tūrisma apskates vietas, līdzīgi kā pie mums Latvijā. "Šobrīd uz pasākumiem un naktsklubiem, kā arī lidojot uz Portugāli ir nepieciešams papildu negatīvs tests, kurš tiek pārbaudīts pie ieejas. Covid ātro antigēna testu ir iespējams uztaisīt bezmaksas speciāli izvietotās teltīs Portu centrā un ap to."

Ne reizi nešauboties, ka došanās uz Portugāli bijis pareizais lēmums, Patrīcija nožēlo tikai to, ka nepieteicās programmai ātrāk. Grūtākais esot būt prom no ģimenes, jo diemžēl no Portu uz Rīgu nav tiešo reisu, kas satikšanos nedaudz sarežģī. Viņa gan daudz nebēdā, jo "Erasmus" pieredze ir unikāls un ārkārtīgi aizraujošs piedzīvojums.

Foto: Privātais arhīvs

Piedzīvojums Patrīcijai gan tikai sākas, jo viņa vēlas turpināt gaitas Portu un iemācīties portugāļu valodu. "Negribas teikt, ka vēlos pārvākties no Latvijas un dzīvot visu mūžu Portugālē, jo tāds nav mērķis. Vēlos vienkārši iepazīt šo skaisto valsti, padzīvot kaut kur citur un darbavieta noteikti to atvieglos," stāsta Patrīcija.