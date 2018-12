Praktiski padomi Kusko apceļošanai – inku svētā ieleja

Apceļojot Kusko, noteikti vērts doties vienas dienas ekskursijā pa inku svēto ieleju (Valle Sagrado de los Incas), kas atrodas Peru ciematiņā Pisac. Tur vērts doties ne tikai arheoloģisko apskates vietu dēļ, bet arī, lai aplūkotu ainavas – tur iespējams atrast skaistās kalnu ielejas, pa kurām tek Vilcanota upe. Lūk, maršruts, ko iespējams apskatīt, izvēloties apvienoto ekskursiju.

Kristiānas ceļojuma stāstus un viņas ieteikumus Kusko apskatīšanai, vēl atradīsi te un te.

Ainavas un arhitektūras skaistuma apvienojums

Foto: Kristiāna Mārtinsone

Pisac arheoloģiskais komplekss atrodas kalna virsotnē, no kuras iespējams baudīt skatu uz ievērojamu daļu no inku svētās ielejas. Šo brīnišķīgo vietu veido vairākas platformas un arhitektoniskās struktūras, kas izkaisītas kalna virsotnē un tā nogāzēs.

Rokdarbu tirgus – vieta, kur izmēģināt kaulēšanās mākslu



Foto: Kristiāna Mārtinsone

Šajā tirgū, kas atrodas 30 kilometru attālumā no Kusko, atradīsi visa veida vietējo amatnieku darinājumus: tekstilizstrādājumu (pončo, somas utt.), keramikas izstrādājumus, rotas lietas utt. Tas izveidots nelielā laukumā, kur redzēsi arī, piemēram, alpakas un lamas. Bez šaubām, pārdoto lietu krāsas priecēs jebkura aci. Šī ir klasiska ekskursijas pieturvieta, tādēļ atgādinu – šeit ir jākaulējas, lai nopirktu preci par pieņemamu cenu.

Dzīvās inku pilsētas apmeklējums



Pēc ekskursijas cenā iekļautajām pusdienām tevis izvēlētajā restorānā vērts apmeklēt Ollantaytambo pilsētu Ciudad Inca Viviente, kas izveidojusies tā piekājē. Tās iedzīvotāji vēl aizvien piekopj dažas no inku kultūras tradīcijām, tāpēc tā tiek saukta par Dzīvo inku pilsētu. Galvenais apskates objekts ir cietoksnis, kas tika uzcelts, lai kontrolētu ieeju šajā ielejas daļā un aizsargātu inku impērijas iedzīvotājus no iespējamām džungļu iedzīvotāju invāzijām. Staigājot pa pilsētas ielām, iespējams iztēloties, kā šis militārais, reliģiskais un kultūras centrs izskatījās inku impērijas laikā.

Foto: Kristiāna Mārtinsone

Svarīgi! Iespējams nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu, respektīvi, doties ekskursijā pa Valle Sagrado de los Incas tieši tajā dienā, kad ir paredzēts doties ar vilcienu no Ollantaytambo uz Aguas Calientes (tuvākais ciemats Maču Pikču). Protams, vilcieni atiet arī no Kusko, taču tie ir dārgāki. Tiesa, ir kaut kā arī ir jānokļūst no Kusko līdz Ollantaytambo. Ja ir iespējams nopirkt vilciena biļetes vakarā, vari ietaupīt gan laiku, gan naudu un pa dienu doties ekskursijā, kā arī lūgt, lai tevi atstāj Ollantaytambo "dzelzceļa stacijā" (vienkārši viena platforma, kur pienāk/atiet vilciens uz/no Aguas Calientes), pazeminot ekskursijas kopējo cenu. Manā gadījumā tās bija pusdienas par brīvu! Tā kā nedodies uz Chinchero, ne arī atgriezies ar autobusu uz Kusko.

Gleznainais ciemats, kur kādreiz atradās valdnieka rezidence



Lai gan pati neapmeklēju Chinchero ciematu, pievienoju īsu tā aprakstu tiem ceļotājiem, kuriem nav izdevīgi vai neizdodas apvienot ekskursiju Valle Sagrado de los Incas ar vilcienu no Ollantaytambo uz Aguas Calientes, lai tur pārnakšņotu un apmeklētu Maču Pikču nākamajā dienā.

Ceļā atpakaļ uz Kusko iespējams apmeklēt gleznaino Chinchero ciematu, kur kādreiz atradās inku impērijas valdnieka (Tupak Inka Yupanqui) viena no rezidencēm. Šeit redzēsi labi saglabāto inku impērijas laika mūri, kā arī apmeklēsi skaisto koloniālā stila templi, kas slejas tur pat galvenajā laukumā. Šajā sakrālajā ēkā, kas celta uz inku celtajiem pamatiem, uzmanību piesaistīs freskas, kas rotā tās ieejas durvis.

Ko svarīgi zināt, izvēloties ekskursiju

Pakalpojumi, kas ir iekļauti ekskursijas cenā:

Autobusa pakalpojumi visa maršruta garumā;

Profesionāls un specializēts gids;

Pusdienas.

Pakalpojumi, kas nav iekļauti ekskursijas cenā:

Dzērieni, piemēram, ūdens vai uzkodas;

Tālruņa zvani;

Arheoloģisko vietu ieejas biļetes (BTC).

Ekskursijas cena: aptuveni 85 PEN jeb 22 eiro.

Svarīgi! BTC (Boleto Turístico de Cusco) šajā gadījumā nepieciešams ieejai Pisaq, Ollantaytambo un Chinchero. Ar to iespējams apmeklēt vēl 13 citus tūrisma apskates objektus, tajā skaitā muzejus un 4 arheoloģiskās grupas, kas tiek apmeklētas "City tour Cusco". Protams, Maču Pikču šajā vienotajā ieejas biļetē netiek iekļauta.



Plašāka informācija par Kusko un citām Peru pilsētām atrodama ceļojumu piezīmju blogā "Īsts ceļotājs", kurā iespējams atrast visu nepieciešamo informāciju, lai plānotu pats savu ceļojumu.