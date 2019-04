Praktisks ceļojuma stāsts: neliels, bet pasakains brauciens uz Bohēmijas Šveici

Kā līdz šai vietai nokļūt? Kā skaidro Anna, lai arī uz šo apskates objektu ved vairāki ceļi, viņa izvēlējusies doties pa to, kas sākas tieši pie autobusa pieturas. "Apmaldīties nevar, turklāt pašas takas ir marķētas un atzīmētas, un tās nav nekādas sarežģītās, tāpēc var iet mierīgā pastaigā. Pēc stundas gājiena sasniedzām arku. Protams, pa ceļam ir ļoti skaisti skati, svaigs gaiss un viss, ko sirsniņa kāro, lai forši atpūstos no pilsētas dzīves un izvēdinātu galvu." Anna piemin, ka, lai varētu šo skaisto vietu baudīt no tuvuma, pieaugušajiem būs jāšķiras no trīs eiro, bet bērniem – viena eiro. Kas svarīgi, iespējams norēķināties arī ar bankas kartēm.

Savukārt, ja nogurums ņem virsroku, tad atpūtināt kājas un iestiprināties var turpat esošajā kafejnīcā – cenas visai draudzīgas, piebilst fotogrāfe.