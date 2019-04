Raksturīgākās kļūdas, plānojot ceļojumu uz Sardīniju

Nacionālo ēdienu nenobaudīšana



Daudziem latviešiem ir aizspriedums pret jūras veltēm jeb jūras mošķiem, kā tos daudzi dēvē. Vidusjūras zemēs zivīm nav "siļķes" vai dūņu piegaršas, te lielākā daļa jūras veltes ir tiešām ļoti garšīgas, delikātas, maigas un mutē kūstošas.

Es ieteiktu Sardīnijā nogaršot to, ko nedabūsi citur:

• Culurgiones ir nacionālais sardu ēdiens. Sastāvs – pastas mīkla, malts kartupelītis, piparmētra un aitas siers. Klāt var būt dažādas mērcītes: gaļas, garneļu, tomātu.

• La bistecca di Cavallo (zirga steiks) arī ir ēdiens, ko ēd Sardīnijā. Katrā pasaules malā ir savas tradīcijas.

• Insalata di polpo (astoņkāja salātiņi) ir viens no maniem vismīļākajiem ēdieniem, jo astoņkājim vispār nav zivs piegaršas. Un Sardīnijas piekrastes ūdeņos nozvejotie astoņkāji tiek uzskatīti par vieniem no labākajiem kvalitātes ziņā.

• Malloreddus ir nacionālais sardu zemnieku ēdiens. Tā ir pasta ar gaļas mērcīti.

• Fregola con frutti di mare e zafferano ir nacionālais sardu ēdiens. Tā ir smalkas formas pasta ar jūras veltēm un safrānu. Ļoti garšīga. Var arī paņemt Fregola con arselle (mazās, saldenās mīdijas) vai vienkārši Fregola al pecorino (ar aitas sieru).

• Seada ir sardu saldais ēdiens. Tas ir pastas mīklā iecepts rikotas vai aitas siers, kas pārliets ar medu.

• Porcetto arrosto (mazā piena cūciņa). Šo cūciņu grilē savdabīgā veidā: apmēram četras stundas blakus uguns liesmai, līdz tā kļūst kraukšķīga un no iekšpuses mutē kūstoša. Parasti restorānos to nepiedāvā, un, pat ja piedāvā, zini, ka tā nebūs gatavota autentiskā veidā. Vislabāko piena cūciņu dabūsi kādā no agrotūrisma saimniecībām.

• Spaghetti con i ricci di mare (jūras eži). Jūras eži ir Sardīnijas delikatese un šis ir ēdiens, kuram ir ļoti specifiska garša. Ja tevi šķebina austeres, tad visticamāk šķebinās arī jūras ezis, lai gan garšas ir ļoti atšķirīgas.

• Zuppa Gallurese ir tipisks Ziemeļsardīnijas ēdiens, kaut kas līdzīgs lazanjai.

• L'agnello con i carciofi (jērs ar artišokiem) arī ir sardu nacionālais ēdiens, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Aitas gaļas specifisko piegaršu šajā ēdienā itin nemaz nevar sajust.

• Sardīnijas tipiskais vielmaiņas uzlabotājs pēc vakariņām ir nevis dzēriens limoncello (kā tas ir visā Itālijā), bet gan mirto. Ikvienā restorānā pēc vakariņām prasīs, ko vēlies nobaudīt – mirto, limoncello, grappa?! Izvēlies mirto, jo nekur citur to neatradīsi.

• Kad ej pasēdēt un izbaudīt aperitivo, uz apkārtējiem galdiņiem redzēsi glāzes ar oranžu dzērienu. Tas ir itāļu iemīļotākais dzēriens "Aperol Spritz".

Samierināšanās ar "Google" ieteikumiem





Cilvēki maldīgi uzskata, ka, ievadot "Google" vārdiņus "obligāti jāredz" jeb "must see" parādīsies labākais, ko redzēt Sardīnijā. Tomēr tur parādās labākais, ko redzēt tur, kur no laika gala ir bijuši daudzi tūristi. Jo lielākā daļa tūristu neceļo pa salu, bet gulšņā viesnīcās un izbrauc standarta ekskursijās, tad arī par tām atstāj brīnišķīgas atsauksmes, bet visa Sardīnija ir neaprakstāmi skaista un bagāta ar debešķīgām pludmalēm, senu vēsturi, daudziem dabas monumentiem, gleznainiem piekrastes ceļiem, kā arī nomaļām vietiņām, kuras neatradīsi "Google" saraksta augšdaļā.



Sardīnijas salīdzināšana ar citām Vidusjūras zemēm



Sardīnija nav salīdzināma gandrīz ne ar vienu vietu, ko pazīstu, jo šī sala joprojām spējusi saglabāt autentiskumu un tikai ļoti lēnām sāk veidot savu seju tā, lai izpatiktu tūristiem. Sardīnija ir īsts dabas mātes klēpis, kurā gribot negribot tu saplūsti ar dabu, jo visapkārt ir maz cilvēku (izņēmums ir augusta mēnesis).