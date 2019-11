Rezultātu nekad nevar zināt. Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidents Pēteris Strubergs

Pasaules latviešu klaidoņu brālības prezidents Pēteris Strubergs par pasaules apceļošanu sapņojis jau kopš tā laika, kad bijis vien mazs puika. Pakāpeniski viņa sapņi piepildījušies, un šobrīd apceļotas 83 valstis. Arī tagad, esot pensijā, Pēteris ne uz mirkli neapstājas, bet iepazīst arvien jaunas vietas.

"Ulmaņlaikā bija tāds žurnāls "Atpūta". Staļina valdīšanas laikā tie tika iekļauti aizliegtas literatūras sarakstā. Un par to glabāšanu draudēja pat nepatikšanas. Vectēvam bija bibliotēka, un tur bija paslēpti arī šie žurnāli. Sibīrijas šamaņi, Ēģiptes piramīdas, čūsku dresētāji Indijā, Papua- Jaungvinejas iezemieši... Es domāju, mīļo Dieviņ, kaut es visu to varētu redzēt! Un laika gaitā tas viss arī piepildījās," izceļ Pēteris. "Man bija daudz radinieku ārzemēs. Aizejot viņsaulē, viņi atstāja mantojumus, bet es uzcēlu māju. Māja bija diezgan paliela, un, paliekot tajā divatā ar sievu un aizejot pensijā, mēs nolēmām to pārdot. Gandrīz visa šī nauda aizgāja ceļojumiem," teic Pēteris, piebilstot, ka kopš tā laika pagājuši jau 12 gadi.

"Kopā esmu apceļojis 83 valstis – īsāk sakot, šis tas ir redzēts. Nav pabūts vien Dienvidpolā un Ziemeļpolā," smej Pēteris. Iecienītākie galamērķi ir Austrālija, kur viņš pabijis trīs reizes un vairākkārt ciemojies pat pie populārā latviešu dēkaiņa Krokodilu Harija jeb Arvīda Blūmentāla, kā arī Argentīna ar brīnišķīgo Buenosairesu. "Katra valsts ir interesanta ar kaut ko, bet, saprotams, visskaistākā ir Latvija," tā Pēteris, paskaidrojot, ka vēlas turpmāk vairāk pievērsties Latvijas iepazīšanai, to izbraukājot ar velosipēdu un par to arī uzrakstot.

Foto: Privātais arhīvs

Šobrīd, kā smej pats, nedaudz nospiestas bremzes un gadu nekur nav ceļots, bet tas tāpēc, ka top kārtējā ceļojumu grāmata, kas vēstīs par četru latviešu raibu raibiem piedzīvojumiem bijušajā cilvēkēdāju zemē Papua-Jaungvinejā.



Foto: Privātais arhīvs

Pēteris iedvesmo citus ceļot ne vien ar savu grāmatu palīdzību, bet dodas arī uz bibliotēkām, skolām un rehabilitācijas centriem, kur dalās iespaidos ar interesentiem. "Mans lielākais prieks ir tad, kad cilvēki saka: "Struberga kungs, mēs lasām jūsu grāmatas un ceļojam kopā ar jums. Turklāt par velti." Tas ir mans lielākais gandarījums. Tāpat, dzīvojot Jūrmalā, vairākas reizes esmu apciemojis vietējo rehabilitācijas centru. Šīs tikšanās man sagādā īpašu gandarījumu, jo ar tālu zemju uzburtām ainām varu viņus priecēt."

Stāstot par piedzīvoto, Pēterim pēc vārda kabatā nav jāmeklē, jo piedzīvojumu gadu laikā ir sakrājies vareni daudz. Kāds ir pozitīvām un saviļņojošām emocijām bagāts, cits – nedaudz ekstrēmāks. "Piedzīvojumu ir bijis ļoti daudz. Viens no nepatīkamākajiem bija Brazīlijā. Riodežaneiro, neskatoties uz to, ka mums teica, ka vienatnē nekur nevar iet, mēs ar sievu pussešos no rīta aizgājām uz Kopakabanas pludmali peldēties. Tur mums uzbruka bandīti ar nažiem. Man atņēma fotoaparātu, sievai gribēja atņemt manis nesen dāvinātu gredzentiņu. Viņai ar dunci dūra pirkstos, bet pēc tam, kad viņa iegrūda roku smiltīs un negrasījās viņiem atdot gredzenu, sāka draudēt ar vēdera uzšķēršanu. Tas viss beidzās, pateicoties cilvēkiem, kas to bija redzējuši no malas un nebaidījās nākt palīgā. Bandīti bēga, bet es mēģināju viņus ķert. Labi, ka nenoķēru, jo, ja būtu viņus noķēris kādā tumšā trepju rūmē, es būtu nodurts – tā man pēc tam teica policijā. Viņi arī uzsvēra – ja tev uzbrūk, atdod visu, jo dzīvība ir visdārgākā," aptuveni astoņus gadus seno notikumu atminas Pēteris, piebilstot, ka sievai vēl tika pāris reizes iegriezts kājā, bet, par laimi, viss, ņemot vērā situāciju, beidzās labi.

Pēteris nebaidās arī no fiziskiem pārbaudījumiem. Venecuēlā dienu pavadījis džungļos, Čīlē mēģinājis uzrāpties vulkānā, Tibetā devies uz Džomolungmu (Everestu), kur pakāpušies līdz robežai, no kuras tālāko ceļu var mērot tikai ar īpašo aprīkojumu. Un tā ir tikai maza daļa no piedzīvotā!

Foto: Privātais arhīvs

Kā Pēteris izvēlas savus galamērķus? Liela nozīme te ir bērnības sapņiem, kā arī tam, kas viņu pievelk, piemēram, vēsturei. "Man diezgan nesaprotami ir tie ceļotāji, kas iesēžas lidmašīnā vai kuģī un tad piestāj, aiziet konkrētajā valstī uz kafejnīcu un būtībā neko neredz. Tas mani nevilina. Jābūt knifiņam un interesantām vietām, kuras ir vērts apskatīt."