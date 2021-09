Rudens ceļojums – kādēļ un kurp vērts doties atpūtā tieši tagad?

Latvija ir tā īpašā vieta pasaulē, kas ļauj mums izbaudīt četru gadalaiku spēli. Ir ļaudis, kuri jau tagad plānās vasaras drēbes ir iemainījuši pret kaut ko siltāku, taču citi, kuri rudenī nespēj un negrib iedzīvoties, vasaru pagarina dodoties tuvākos vai tālākos ceļojumos. Ceļojums siltajās zemēs ne tikai patiesi var uzlabot garastāvokli, bet arī veselību. Tūrisma operators "Novatours" dalās ieteikumos, kāpēc ir vērts ceļot rudenī un kur tad īsti doties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

D vitamīna uzņemšana

D vitamīns ir būtiski nepieciešams psihoemocionālai veselībai un imūnsistēmas darbībai. Viens no veidiem, kā uzņemt šo vitamīnu ir uzturēties saulē, jo cilvēks pats spēj to ražot saules gaismas iedarbībā. Proti, ja vairāk ķermeņa ir atklāts saulei, jo vairāk D vitamīna tiek saņemts. Rudens un ziemas sezonās Latvijā šie saules stari nav tik intensīvi, lai stimulētu D vitamīna ražošanu. Tāpēc šajā laikā ir īpaši jārūpējas par tā uzņemšanu, pretēji tas veicina D vitamīna trūkumu un palielina melatonīna ražošanu organismā, kas pēcāk var radīt gan emocionālas, gan fiziskas veselības problēmas. Kāpēc gan nedoties tam pakaļ uz kādu saulainu ārvalstu ceļojumu galamērķi, piemēram, Portugāli vai Spāniju, tādējādi vēl nedaudz pagarinot vasaras bezrūpību?

Būšana ārpus telpām

Rudens Latvijā atnāk kopā ar vēsumu un drēgnumu, kad priekšroka tiek dota mājīgai kopā būšanai telpās. Mierpilni vakari dīvānā, skatoties filmas, nododoties ēst gatavošanai, un virkne dažādu hobiju, kas mūs priecē garajos vakaros. Tomēr arī šajā laikā ir būtiski atrast laiku būšanai ārpus telpām. Vides maiņa iedvesmo un ir nepieciešama veselībai. Taču, ja šajā laikā kārojas būt pludmalē, baudīt maltīti ārpus telpām, doties pastaigās, nedomājot par vairāku kārtu apģērbiem un īpašiem apaviem, jālūkojas, kur plašajā pasaulē šis viss iespējams, kur dzīvo vasara, kur durvis plaši atvērts un gaida mūs jau ciemos.

Saules enerģijas bagāts ēdiens

Laikā, kad Latvijā valda rudens, daudzviet pasaulē tiek vākta vasaras augļu un dārzeņu raža. Dabas bagātība, kas Latvijas iedzīvotājiem pieejama tikai veikalu plauktos, jo neaug mūsu zemē, citviet dāsni baudāma. Sākot no melonēm līdz persikiem Grieķijā un beidzot ar granātāboliem un vīģēm Turcijā. Netrūkst sulīgu augļu, ko baudīt, esot saules lutinātos ceļojumu galamērķos. Kā vasarīgas konfektes tie nebeidz pārsteigt ar savu piesātināto garšu.

Saulainākie galamērķi

Ēģipte ir viens no brīnišķīgākajiem ceļojumu galamērķiem, kad Latvijā valda drūmums, jo tās laika apstākļi ir piemēroti gan lai sauļotos, gan izbaudītu peldēšanās priekus viscaur gadu. Vispiemērotākais laiks Ēģiptes apmeklēšanai ir no oktobra līdz aprīlim, kad laiks ir silts un saulains. Šajā laikā Ēģiptē ir ziema, taču gaisa temperatūra ir aptuveni 20-25°C. Laikā no maija līdz septembrim temperatūra kūrortos sasniedz aptuveni 35°C un vairāk, savukārt Ēģiptes galvaspilsētā Kairā līdz pat 40°C. Tādēļ ceļojumus uz Kairu un tuksnesi labāk plānot Ēģiptes ziemas periodā, lai izvairītos no pārlieku liela karstuma.

Kanāriju salas ir mūžīgā pavasara salas, kurās laiks nemēdz būt tveicīgi karsts vai dzeloši salts. Īpaši šarmanta ir Tenerifes sala, kuras centrā atrodas Teides vulkāns, kas salu sadala divās klimatiskajās zonās – ziemeļos ir mitra, augiem bagāta daļa, bet dienvidos – saulaini sausāka daļa. Salas dienvidu daļā ir ievērojami siltāks, tādēļ šeit izvietoti lieli kūrorti, kas tūristiem piedāvā visus izklaižu veidus, kādus vien iespējams iztēloties. Tie ir gan dažādi sporta veidi, gan rosīgā kūrortu atmosfēra un neparastās melnās vulkānisko smilšu pludmales.

Apvienotie Arābu Emirāti tiek dēvēti par greznības un tuksneša valstību, bet tur esošā Dubaija par mūsdienīgāko un bagātāko pilsētu. Dubaija pārsteidz, izbrīna un apbur – mirdzoši debesskrāpji līdzās tradicionālai arābu apkaimei, greznība un izsmalcināts arābu tirgus. Šeit jebkurš atradīs savu arābu stāstu! Dubaijā ļoti reti līst, pat ziemā gaisa temperatūra nenoslīd zem 25 grādiem pēc Celsija, bet vasarā parasti paceļas vismaz līdz 40 grādiem. Dubaija ir ļoti droša, un saziņas kultūra ir īpaši augsta, taču ir svarīgi cienīt vietējās paražas un likumus.

Ceļošanas jaunā realitāte

Ceļošanai šobrīd ir labvēlīgi apstākļi un pasaule ir atvērta ceļotājiem, tomēr, mainoties notikumiem, mainās arī ieradumi. Šobrīd, lai dotos ceļojumā, ir jau pašsaprotami, ka papildu personu apliecinošam dokumentam un ceļojuma biļetei ir jābūt vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātam vai negatīva Covid-19 testa apliecinājumam. Vieglāk ceļot ir tiem ceļotājiem, kas ir vakcinēti – nav nepieciešami testi, neveidojas papildu izmaksas. Tāpat ir svarīgi ikvienam ievērot drošību un respektēt valstu atbildīgo iestāžu norādījumus, ieteikumus.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.