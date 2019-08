'Ryanair' pilotu streiks: pasažieru tiesības un kompensācija atcelta reisa gadījumā

Īrijas zemo cenu aviosabiedrības "Ryanair" piloti Lielbritānijā augusta sākumā paziņoja, ka neapmierinošo apstākļu un atalgojuma dēļ plāno rīkot streiku, kas norisināsies no 22. līdz 23. augustam un no 2. līdz 4. septembrim. Neilgi pēc tam par streiku paziņoja arī piloti Īrijā, pievienojoties saviem kolēģiem augusta streikā samilzušo problēmu dēļ.

Lai gan Īrijas Aviosabiedrību pilotu asociācija (IALPA), kā arī Lielbritānijas Aviolīniju pilotu asociācijas (BALPA) oficiālajos paziņojumos atvainojas par sagādātajām neērtībām, skaidrojot, ka šis ir vienīgais variants, kā atrisināt situāciju, tikmēr "Ryanair" pārstāvis Edijs Vilsons paudis, ka aviokompānija darījusi visu, kas ir viņu spēkos, lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem lidojumos. Lidsabiedrība ir lūgusi Augstākās tiesas rīkojumu apturēt streiku Īrijā, taču joprojām gaida lēmumu. Tas, vai streiki norisināsies un kāda varētu būt to ietekme, vēl līdz galam nav skaidrs, vēstīts izdevumā "Independent".

Kuri reisi varētu būt ietekmēti? To konkrēti pateikt nevar, vien jārēķinās, ka streikojošie piloti mīt Apvienotajā Karalistē un Īrijā, tātad tas norāda, ka lidojumi uz un no šīm zemēm varētu būt pakļauti riskam, skaidro "The Guardian". Te gan jāpiebilst, ka ne visi šajās zemēs mītošie piloti dosies streikot, turklāt šādās situācijās, kā jāsecina, ņemot vērā iepriekšējo streiku pieredzi, lidsabiedrība parūpējas par pilotu aizstājējiem, tomēr, kā būs realitātē, to rādīs laiks. Tiesa, kā minēts "Independent", arī Spānijas un Portugāles "Ryanair" apkalpes locekļu streiki varētu ietekmēt lidojumos turpmāk.

"Ryanair" pārstāvji izvairījās no komentāru sniegšanas portālam "Tūrisma Gids". Savukārt, kādas ir pasažieru tiesības, "Tūrisma Gids" vaicāja padomu Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC).

PTAC pārstāve Evija Lene teic: "Sākotnēji vēlos informēt, ka Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 2004. gada 11.februārī ir izdevusi regulu, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem saistībā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos. Gadījumā, ja aviopārvadātājs ir informējis pasažieri par lidojuma atcelšanu vismaz divas nedēļas pirms paredzētā izlidošanas laika, pasažierim ir tiesības saņemt atpakaļ par biļeti samaksāto naudas summu vai mainīt ceļojuma maršrutu, bet patērētājs nav tiesīgs saņemt kompensāciju. Savukārt, ja aviopārvadātājs informējis par reisa atcelšanu mazāk nekā divas nedēļas pirms reisa izlidošanas, patērētājam ir tiesības saņemt kompensāciju – atkarībā no alternatīvā lidojuma izlidošanas un ierašanās galamērķī laikā."

Pasažieriem kompensācija nepienākas šādos gadījumos:



Ja pasažieris informēts par reisa atcelšanu septiņas līdz 14 dienas iepriekš; alternatīvā transporta izlidošana līdz divām stundām agrāk, nekā bija plānots sākotnējā maršrutā, bet alternatīvā transporta ierašanās galamērķī līdz četrām stundām vēlāk, nekā bija plānots sākotnējā maršrutā.

Ja pasažieris informēts par reisa atcelšanu līdz septiņām dienām iepriekš; alternatīvā transporta izlidošana līdz stundai vēlāk, nekā bija plānots sākotnējā maršrutā, bet alternatīvā transporta ierašanās galamērķi līdz divām stundām vēlāk, nekā bija plānots sākotnējā maršrutā.



"Ryanair" nepārdod saistītus lidojumus, līdz ar to tālāka ceļojuma, ko pasažieris pats sev ir noorganizējis, kavēšana vai kāda cita ietekme uz ceļojumu, netiek regulēta saskaņā ar avio pasažieru Regulu (EK) Nr. 261/2004. Ja pasažierim tiek radīti zaudējumi (izdevumi par citām aviobiļetēm, vilciena biļetēm, viesnīcu utt.), tie ir atgūstami tikai civiltiesiskā kārtībā tiesas ceļā, skaidro Lene.

Lidsabiedrības streiku praksē, kā norāda "Independent" un "The Guardian", par lidojumu atcelšanu tiek paziņots pāris dienas iepriekš. Turklāt aviokompānija, kā ziņots, uzskata, ka streiku nevar kontrolēt, un par to nav jāpiešķir kompensācija. Kā tad īsti ir un kuram ir taisnība? "Tā kā katra lieta ir jāvērtē individuāli – viennozīmīgi nav iespējams noteikt, vai pasažieriem pienāksies vai nepienāksies kompensācija tikai pamatojoties uz to, ka reiss ir vai tiks atcelts. PTAC kā uzraugošajai iestādei ir nepieciešams saņemt izvērstu skaidrojumu un dokumentārus pierādījumus no "Ryanair" par katru konkrēto situāciju. Savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt, patērētājam ir tiesības strīdu risināt tiesā civiltiesiskā kārtībā," rezumē Lene.