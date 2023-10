Santas pieredzes stāsts: Bulgārija ir valsts, kas pārsteidz un liek tajā iemīlēties

Vēl neapzinoties, ka vasaras izskaņā gaidāms ceļojums, kurzemniece Santa gada sākumā ievēlējās jau tuvākajā vasarā nokļūt zem auglīga vīģu koka, kas lutinās ar medaini saldu augļu bagātību. Viņas vēlme īstenojās, laimējot tūroperatora "Novatours" lidojuma biļetes uz saulaino rožu zemi Bulgāriju. Ceļojumā Santa devās kopā ar astoņus gadus veco meitu. Par abu iespaidiem un piedzīvojumiem Santa stāsta, ka tie mūžam paliks abu atmiņās ar prieka un pateicības sajūtu.

"Bijām patīkami pārsteigtas par lidojuma ilgumu, tas ir aptuveni tikpat ilgs, cik ceļš ar vilcienu no Rīgas līdz Latvijas rietumkrastam, kur ir mūsu mājvieta. Ceļā pavadījām vien trīs stundas," dalās Santa.

Melnā jūra



Pēc ielidošanas Bulgārijas pilsētā Burgasā, abas devās Melnās jūras piekrastes pilsētiņu virzienā, lai piepildītu vienu no galvenajiem ceļojuma mērķiem – pēc iespējas vairāk baudīt pludmales dzīvi. Šī iemesla dēļ apmešanās vietas tika izvēlētas Saulainā krasta kūrorta tuvumā. Šis ir Bulgārijas lielākais un populārākais kūrorts, kurš piedāvā Eiropas līmeņa servisu un draudzīgu atmosfēru. Tas atrodas apmēram 35 kilometru attālumā no Burgasas un 100 kilometru attālumā no Varnas lidostas. Kūrorts lutina ar sešus kilometrus garu, zeltainu smilšu pludmali, tīru ūdeni, mierīgu jūru un svaigu gaisu. Atpūtniekiem šeit pieejamas dažādas aktīvās atpūtas iespējas: jahtas, vindsērfings, ūdensslēpes, ātrgaitas kuteri un planieri, tenisa korti, tenisa skola, zirgu audzētava un jāšanas skola, boulings, mini golfa laukumi, pludmales volejbola laukumi.



Foto: Privātais ahīvs





Pārsteidzoša un apburoša daba



"Jau ceļš līdz naktsmītnei mūs patīkami pārsteidza ar dabas krāšņumu un valsts auglīgumu. Gar ceļu malām vijās un skatu priecēja šķietami bezgalīgās saulespuķu audzes. Pēcāk nevarējām vien beigt priecāties par Melno jūru, unikālo floru un faunu, hibiskiem un dažādiem līdz šim neredzētiem augiem un ziediem," sajūsmināti par saviem pirmajiem iespaidiem stāsta Santa.

Viņa arī piebilst, ka ne mazāk pārsteidzoši negaidīti bija redzēt teju pie katras otrās mājas bagātīgās vīnogu audzes, vīģu un granātābolu kokus. Un, protams, nedrīkst aizmirst arī skaistās rožu dobes pilsētās un ceļmalās, kas tika iemūžinātas neskaitāmās fotogrāfijas atmiņu liecībām.

Vīģu sezona



Santa ar meitu Bulgāriju baudīja augusta izskaņā, kas sakrita ar vīģu sezonas sākumu. "Gada sākumā, kad sapņoju par to, kāds varētu būt mans personīgais jaunais gads un kādus notikumus, emocijas es vēlētos piedzīvot, viena no manām vēlmēm bija šovasar piedzīvot vīģu garšu to mājvietā, baudot tās, kā mēs baudām Latvijas ābolus - pastiept roku pret koka zariem un noplūkt gatavāko vīģi. Un es joprojām nespēju noticēt, kā šī vēlme piepildījās," stāsta Santa, kura uzvarēja tūroperatora "Novatours" izsludinātajā konkursā augustā. "Es joprojām nespēju noticēt, kā vienkārša dalība konkursā var piepildīt izsapņotas vēlmes. Piedaloties, es pat īsti nezināju, ka Bulgārijā aug vīģes, kas, manuprāt, ir tik noslēpumaini augļi. Tie pat patiesībā nav augļi, bet ziedi, kas vienkārši aug uz iekšu. Un Bulgārija mani ar tiem lutināja patiesi dāsni. Augļu medaini saldā garša cieši savijas ar ceļojuma burvīgajām emocijām un iespaidiem. Vīģes pilnīgi noteikti es pēc šī ceļojuma mīlu vēl vairāk."



Foto: Privātais arhīvs

Bulgārija kopā ar bērnu



"Lai arī mana meita ir dzimusi ceļotāja, es noteikti vēlos iedrošināt vecākus ceļojumam uz Bulgāriju," iedvesmo Santa. Abas Bulgārija pavadīja nedēļu un pārvietojās ar sabiedrisko transportu, par ko Santa ar humoru stāsta: "Zinu, ka daudziem vecākiem ceļošana ar bērnu šķiet izaicinoši, it sevišķi, ja pārvietošanos jāplāno ar sabiedrisko transportu. Jāatzīst, ka pārvietošanos varētu saukt par izaicinošu, taču ne bērna dēļ, bet sabiedriskā transporta grafika dēļ. To nesaprot pat vietējie! Taču mēs to uztvērām, kā daļu no piedzīvojuma!"

Santa norāda, ka meitai ļoti patika pavadīt laiku pludmalē, peldēties un izbaudīt silto laiku, kā arī ļoti garšoja ēdiens, jo Bulgāru garšas ir visai līdzīgas Latvijā rodamajām.

Vēlme atgriezties Bulgārijā



Atgriežoties no ceļojuma, Santa atzīst, ka Bulgārija viņu patiesi savaldzinājusi. "Daba ir unikāla. Pārtika ievērojami lētāka nekā Latvijā. Arī viesnīcas pieejamākas. Tā ir valsts, kur izbaudīt piedāvāto," stāsta Santa.

Viņa arī norāda, ka dziļi sirdī viņai mājo sajūta, ka Bulgārijā būs jāatgriežas, jo ir tik daudz, ko gribētos vēl apskatīt, kas šajā ceļojumā īsti nebija iespējams, jo meita vēl ir nedaudz par jaunu tik grandioziem piedzīvojumiem.

"Es labprāt kādreiz izpētītu arī Bulgārijas vidieni un kalnu reģionus. Manu uzmanību piesaistīja "Utroba Cave", kur es labprāt dotos citā reizē. Iespējams, kad meita būs lielāka, mēs dosimies vairāk pārgājienos, bet tas būtu jāieplāno kādā vēsākā mēnesī, varbūt oktobrī. Par vienu esmu absolūti pārliecināta – Bulgārija ir patiesi krāšņa un daudzveidīga valsts, kurai ir daudz patīkamu pārsteigumu ceļotājiem. Es no visas sirds iesaku iepazīt Bulgāriju."