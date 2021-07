Santjago ceļa gājēja Agnese pievarējusi 1000 kilometrus kājām un sasniegusi Poliju

Jau iepriekš stāstījām, ka ceļojumu blogere Agnese Skunstiņa ir apņēmusies kājām sasniegt Poliju, savu ceļu sākot Valkā. Nu mazliet vairāk nekā mēneša laikā viņa ir pieveikusi teju tūkstoš kilometru distanci, ejot Santjago ceļu cauri Latvijai un Lietuvai un nokļūstot Polijā. Jānorāda, ka gājiens nebūt nav bijis viegls, jo tas norisinājās laikā, kad Baltijas valstīs ik dienu krita karstuma rekordi.

No Valkas Agnese uzsāka iet 13. jūnijā, pāri Lietuvas robežai, Žagarē viņa pārgāja 29. jūnijā, savukārt Polijas pilsētā Sejni (Sejny) viņa nonāca 19. jūlijā, tādējādi kopā nostaigājot 960 kilometru. ''Camino Latvia'' (Valka–Žagare) ceļa posmos sakrāti 444 kilometri; ''Camino Lituano'' (Žagare–Lazdiji) – 500 kilometri, taču no oficiālā Lietuvas Santjago ceļa finiša līdz Polijas robežai jāpieskaita vēl 15 kilometri.

Agneses mērķis ir izmēģināt visu to valstu Svētā Jēkaba ceļus, kas no mājām ved uz svētceļnieku tradicionālo galamērķi – Santjago de Kompostela katedrāli Spānijā. Tieši tāpēc ceļotāja plāno vēl dažas dienas paieties pa Polijas ārēm un tad braukt uz Frankfurti pie Oderas, lai turpinātu Santjago ceļu cauri Vācijai uz Berlīni. Leģendāros Brandenburgas vārtus, kur paredzēts ''Grand Finale'', viņa sasniegs 26. jūlijā.

Tādējādi apņēmīgās sievietes pēdas būs minušas ikvienas valsts zemi (Latviju, Lietuvu, Poliju un Vāciju – šogad, bet Franciju, kā arī Spāniju – 2017. gadā) ceļā no dzimtenes uz Spānijas Rietumu piekrasti. Jau tagad zināms, ka šis Agnesei būs lielākais kājām noieto kilometru skaits viena piedzīvojuma laikā. Kopējā kilometrāža pārspēs ceļotājas personīgo sasniegumu viņas Spānijas ''Camino'' ietvaros 2017. gadā – 1035 kilometri.

Ar Agneses raibajiem un aizkustinošajiem piedzīvojumiem ceļā var iepazīties viņas blogā un ''Instagram'' kontā.

Savukārt te vari apskatīt visus Latvijas Santjago ceļa maršruta posmus (saitē atrodamas gan maršruta kartes, gan GPX faili).