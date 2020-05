Sapņo, bet neplāno. Pieredzējuši latviešu ceļotāji par pasaules apskatīšanu šogad

Šobrīd nākotnes ceļojumu plānu nav, tomēr Alīna neslēpj – ir bijis liels kārdinājums to mainīt. "Ir bijis vilinājums iegādāties superlētās biļetes, piemēram, par 130 eiro no Parīzes uz Martiniku un atpakaļ, bet pagaidām pieejamie datumi šādiem piedāvājumiem mums šķiet mazliet par agru, tāpēc neko neplānojam. Iespējams, līdz ar Baltijas valstu robežu atvēršanu aizbrauksim tepat, uz Igauniju vai Lietuvu."

Foto: Privātais arhīvs

"Par to, kāds tieši būs tūrisms nākotnē "pēc šī visa" vai "šim visam turpinoties", šobrīd nevar pateikt neviens. Tā noteikti ir iespēja tūrisma pakalpojumu nodrošinātājiem piedāvāt jaunus produktus un, notiekot spēlētāju izmaiņām tirgū, arī iegūt jaunus klientus. Mēs ļoti novērtējām to uzņēmumu attieksmi, kam nebija pienākuma atgriezt naudu, bet kas to izdarīja. Tāpat lasīti daudzi stāsti, kur cilvēkiem nav atgriezta nauda, jo uzņēmumam šobrīd nav šādas iespējas, un viņi solās šo uzņēmumu pakalpojumus neizmantot. Protams, vienmēr paliek atvērts jautājums, cik ilga būs šī lojalitātes vai sāpīgās pieredzes atmiņa, vai pēc pāris mēnešiem, parādoties lētākam piedāvājumam, izmantos to, vai patērētājs paliks lojāls uzņēmumiem, kas bija solidāri pret klientiem," rezumē Alīna.

Elisa Rudzīte, "comfortindiscomfort.com"

Šis gads Elisai ar vīru Aldi iesākās ļoti cerīgi. Pagājušā gada jūnijā viņi atgriezušies no ilgtermiņa ceļojuma pa Jaunzēlandi un Āziju, un arī šim gadam bijis daudz plānu. Februārī devušies uz Gruziju un uzreiz pēc tam ar prāmi uz Stokholmu nosvinēt deviņu gadu kopā būšanas jubileju. "Jau nedēļu vēlāk bijām ieplānojuši doties uz Islandi. Biļetes mums bija tikai vienā virzienā, un bijām gatavi mesties jaunā, trakā piedzīvojumā. Dienu pirms mūsu lidojuma robežas tika slēgtas. Lai cik skumji tas neizklausītos, morāli bijām tam gatavi. Notikumiem attīstoties tik strauji, bija skaidrs, ka mūsu plāni tiks ietekmēti tādā vai citādā veidā. Par to it nemaz neskumām. Jāsaka, bijām vieni no veiksminiekiem – labāk tomēr iesprūst Latvijā, nevis dārgajā Islandē. Nedaudz komiski, ka šis jau ir otrais mēģinājums doties uz Islandi. Cerams, ka trešais būs tas veiksmīgais."

Arī citu plānu turpmākajam gadam pārim netrūka – bija ieplānots neliels ceļojums Elisas dzimšanas dienā jūnija sākumā, draugu kāzas Krētā ap Jāņiem, darbs Francijā un ceļojums pa Eiropu uz nenoteiktu laiku ar dzīvi busiņā. Ceļojuma plāni bija izkaldināti arī rudenim. "To visu esam atcēluši uz nenoteiktu laiku. Arī par to nebēdājam," piebilst Elisa.

Foto: Privātais arhīvs

"Mēs esam rūdīti pielāgoties straujām pārmaiņām, līdz ar to neskumstam, ka daudz vairāk laika jāpavada mājās. Protams, mierīgi nosēdēt nav iespējams. Katru nedēļas nogali dodamies pie dabas. Ejam pa takām, taisām piknikus un atpūšamies. Par ceļošanu sapņojam daudz, bet konkrētus plānus ārpus Latvijas šim gadam neveidojam. Rīkosimies spontāni, kad redzēsim, kādas ir iespējas.Šis laiks bijis vērtīgs, arī izvērtējot prioritātes un vērtības. Tagad vēl vairāk saprotam, cik svarīgi mums ir būt brīviem," stāsta Elisa.