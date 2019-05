Seši noderīgi padomi, kā izbaudīt brīvdienas lielpilsētās

Ja savas atvaļinājuma vai kādas no iknedēļas brīvajām dienām esi nolēmis pavadīt ārzemju lielpilsētās, ir pāris nerakstīti ceļotāju likumi, kuru ievērošana palīdz izvairīties no nepatīkamas pieredzes. Ar sešiem no tiem iepazīstina "Smarter Travel" eksperti.

Bilžu uzņemšana ietves vidū



Tūristus starp citiem cilvēkiem var diezgan labi atpazīt – bieži vien augstu paceltās galvas dēļ, kura ar acīm novērtē debesskrāpju un grandiozo objektu iespaidīgos skatus. Šādās reizēs nereti gribas apstāties un redzēto ne tikai saglabāt savā atmiņas kartē, bet arī uzņemt fotogrāfijas, kuras pēc tam ņemt līdzi uz mājām. Tev tas var šķist pilnībā normāli – apstāties ielas vidū un nesteidzīgi skatīties apkārt, taču vietējie par to var nebūt tik priecīgi. Tas, ka ceļotājam ir brīvdiena, nenozīmē, ka arī visi pārējie ir paņēmuši brīvu, tāpēc neapstājies ietves vidū, lai kartē pārbaudītu, kur jādodas tālāk. Vietējo cilvēku ikdiena turpinās bez izmaiņām, tādēļ, lai izvairītos no skrējienā saņemta sitiena pa plecu vai sliktāk, ietves lielpilsētās vajadzētu uztvert tieši tāpat kā ielas.

Deviņus interesantus faktus par lielākajām Eiropas pilsētām atradīsi šajā rakstā.

Transporta opcija dienas vidū



Ja tevis izvēlētajam transportlīdzeklim nav sliedes vai īpašas caurlaides, kas paredz iespēju apbraukt sastrēgumus, dienas vidū tava labākā opcija būs kājas vai, piemēram, divritenis. Protams, izvēlēties takšu opciju var būt ērtāks variants nekā censties saprast sarežģīto lielpilsētu metro sistēmu, taču vērtīgā laika taupīšanas nolūkos šāds variants būtu apsverams. Tāpat vērts piebilst, ja, piemēram, brauksi ar autobusu, zaudēsi laiku, taču, pārvietojoties ar taksi, – gan laiku, gan naudu, kas pavadīta, kustoties ar minimālu ātrumu stundā.

Apavu izvēle



Ja mazos ciematiņos vai pilsētās no vienas vietas uz citu var nonākt diezgan ātri, tad lielajās metropolēs situācija ir gluži pretēja. Šī iemesla dēļ vērts padomāt par apaviem, ar kuriem izej no mājas – ja plānā ir objektu apskate, visu dienu staigājot apkārt, papēžu kurpes var nebūt labākais variants. Lai arī cik ļoti gribētos ceļojumos vilkt jaunāko kurpju pāri, pirms tam jābūt simtprocentīgi pārliecinātam, ka apavi kārtīgi ievalkāti. Pretējā gadījumā būs jāsastopas ar noberztām un tulznainām kājām, kas var krietni pabojāt dienas plānus.

Kārtība uz eskalatoriem



Viens no piemērotākajiem vārdiem lielpilsētai ir steiga. Vienalga, vai atrodies Ņujorkā, Londonā, Milānā vai Parīzē – gan cilvēki, gan automašīnas šeit steidzas, un lielo cilvēku pūļu dēļ var rasties nesaskaņas ar kādu dusmīgu iedzīvotāju, kurš uzskata, – kāda apkārtējo rīcība kavē viņa gaitas. Tieši tāpēc lielajās pilsētās ieteicams darīt visu iespējamo, lai netraucētu citiem, un, ļoti iespējams, šādu attieksmi arī saņemsi pretī. Kā piemēru var minēt situāciju uz eskalatoriem – ja neesi steigā un labprāt izbaudi, ka eskalators tevi ved uz augšu, stāvi kāpņu labajā pusē, tādējādi netraucējot pa kreiso pusi tevi apdzīt.

Ģērbies kā vietējais



Lai gan puķainajiem krekliem, lielajām salmu cepurēm un košajiem t-krekliem, kas kaut kādā mērā liecina par piederību citai valstij, nav ne vainas, tie tevi nodod. Ja kāds kabatzaglis redzēs, ka esi tūrists, viņš ātri vien izsecinās, ka visdrīzāk esi īpaši aizrāvies ar jaunu iespaidu gūšanu, atstājot domas par mantu drošību otrajā plānā. Tieši šī iemesla dēļ mēģini īpaši neizcelties uz apkārtējo fona. Lai rūpētos par savu drošību un somas saturu, labāk līdzināties vietējiem, taču jebkurā gadījumā lielpilsētās savas mantas jāpieskata divtik uzmanīgi, piemēram, ja tev ir soma, kas liekama pār plecu, turi to vienmēr priekšā – jo īpaši tad, kad stāvi cilvēku pilnās vietās.

Pārdomāta apskates objektu izvēle



Atrodoties vienās no pasaules lielākajām un skaistākajām vietām, gribas savām acīm redzēt arī objektus, par kuriem iepriekš tikai lasīts grāmatā vai dzirdēts no citiem. Jārēķinās, ka tu noteikti nebūsi vienīgais gribētājs, tāpēc var nākties gaidīt garās rindās, tādējādi zaudējot laiku un nogurdinot sevi. Šajā situācijā ir divi varianti – izvēlēties citu alternatīvu vai pārzināt veidus, kā no tām izvairīties. Piemēram, ja esi Londonā un gribi doties uz slaveno aci ("London Eye"), bet cilvēku pūļi tevi neuzrunā, labs variants pilsētas apskatei no augšas ir "Sky Garden". Vairāk lasi šeit.

Taču, runājot par variantiem, kā objektus apskatīt, nestāvot aiz simtiem cilvēku, pieminēšanas vērta ir došanās agros rītos vai vēlos vakaros, kā arī iešana ar tūristu grupām un draugu kartes iegāde. Par vēl citiem veidiem uzzini šajā rakstā.