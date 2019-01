Skaistākās apskates vietas, vietējā medicīna un pārbaudījumi: Peru iepazīšana

"Oktobris ir mans mīļākais mēnesis, jo pēdējo gadu laikā esmu iesākusi tradīciju doties ceļojumos uz vietām, kurās varētu piedzīvot kaut ko, kas paliktu atmiņā kā unikāla pieredze. Kad 2017. gada oktobrī atgriezos no ceļojuma uz Himalajiem, nebija pagājusi pat nedēļa, kad laba draudzene ieminējās par Varavīksnes kalnu Peru kā kaut ko tādu, ko būtu interesanti redzēt. Doma nemanāmi iesēdās manā prātā un jau pēc pāris mēnešiem biju uzstādījusi 2018. gada rudens galamērķi – Peru," tā savu stāstu konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošina "Costa Cruises", piesaka Madara Iesalniece.

Bez lielas plānošanas un izpētes veikšanas, oktobra sākumā biju ceļā uz Dienvidameriku ar 13 stundu pārsēšanos Meksikā, kuras laikā izpētīju pilsētu, apstaigāju galvenās ielas, novēroju lielā karoga pacelšanu (šķiet patrāpījos uz kādiem īpašiem svētkiem) un biju atpakaļ lidostā, lai turpinātu ceļu.

Pēc 30 stundām pavadītām ceļā biju sasniegusi Peru. Lidoju viena, lai gan galamērķī man pievienojās Monika, kas savu ceļu veica no Lietuvas. Ielidoju pavisam vēlu, ap pulksten 22. Pēdējās sešas stundas biju pavadījusi lidmašīnā, runājot ar Peru izcelsmes sievieti par to, cik ļoti uzmanīgām mums jābūt, cik svarīgi ir turēties kopā un to, ka nekādā gadījumā nedrīkst lietot starppilsētu autobusus, jo tos bieži aplaupot. Tā kā biju rezervējusi viesnīcu aptuveni piecu minūšu braucienā no lidostas, palikt uz ielas mums nedraudēja. Laipnā sieviete aizveda mani līdz taksometru ofisam un noorganizēja auto, kas nogādātu mūs naktsmītnē. Sieviete uz lapiņas bija uzskribelējusi arī savu un policijas telefona numuru gadījumā, ja nu kas notiek.

Nelielo viesnīcu sasniedzām dzīvas un veselas. Lima (galvaspilsēta) izrādījās diezgan netīra, pelēka un neorganizēta, tāpēci, lgi nešauboties, nākamajā rītā gājām atpakaļ uz lidostu, lai iegādātos vietējo lidojumu uz Kusko pilsētu Andu kalnos, 3400 metru augstumā. Rezervējām avio biļeti ar izlidošanu pēc trīs stundām, taču lidojuma apstiprinājuma e-pasts pamatīgi kavējās. Bija palikusi stunda līdz lidojumam un apstiprinājumu tā arī nesaņēmām. Nolēmām ņemt starppilsētu autobusu, jo Limā palikt negrasījāmies. Sarunājām taksi no lidostas uz autoostu, taču pēc piecām minūtēm ceļā uzzinājām, ka ir vairākas autoostas un bijām ceļā uz nepareizo. Laimīgā kārtā spāniski runājošais šoferis izlēma palīdzēt un iesēdināja mūs lētajā pilsētas transportā, kas devās uz "Atakango Panamericana" staciju.

Nonākot stacijā, izrādījās, ka visi nakts autobusi ir pilni. Gājām pie visām iespējamām kompānijām, bet nekā. Atkal, par laimi, tikām pamanītas, un kāds Peru dzīvojošs austrāliešu puisis noskaidroja, ka pavisam drīz no citas vietas atiet autobuss, kurā vēl ir brīvas vietas. Atkal tikām iesēdinātas taksī un nogādātas līdz tās dienas galamērķim. Samaksājām 28 eiro no katras un bijām gatavas doties 22 stundu braucienā. Šajā autobusā, tāpat kā lidmašīnās, tika piedāvātas vakariņas, segas un labierīcības autobusa pirmajā stāvā. Bijām patīkami pārsteigtas.

Izbraucām pulksten 18.30 vakarā un Kusko sasniedzām nākamajā dienā pēc 16. Ieslēdzot navigāciju, meklējām viesu māju "Casa de Mama Cusco", kuru bijām rezervējušas pēdējās stundas laikā. Naktsmītnes īpašniece kādreiz bija strādājusi par gidu, tāpēc lieliski prata izstāstīt, ko vērts redzēt, cik ilgu laiku tas aizņems, ko var darīt bez tūrisma aģentūru iejaukšanās un cik tas viss izmaksās. Par viesnīcu samaksājām deviņus eiro no katras.

Kusko ir atzīta kā viena no skaistākajām pilsētām Peru un arī kā sākuma punkts ceļā uz dažādiem tūrisma objektiem, ieskaitot Amazones džungļus un Maču Pikču. Ilgā autobusa brauciena laikā biju uzskicējusi vietas, kuras vēlētos apskatīt, lai gan nesatrauktos, ja visu arī neuzspētu. Saraksts bija sekojošs: