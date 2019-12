Katru dienu pacelties virs mākoņiem un doties uz citu valsti – tieši tik romantiski skaista var šķist stjuartu ikdiena. Tomēr aiz šīs skaistās vīzijas slēpjas arī smags darbs, netipiskas darba stundas un nestandarta situācijas, kuru risinājums ir stjuarta rokās. Kā ir būt stjuartam? Lai atklātu šīs profesijas būtību un aizkulises, "Tūrisma Gids" uz sarunu aicināja trīs latviešu stjuartus.

Niks Bērziņš "WizzAir" strādā trīs gadus, no tiem aptuveni gadu kā vecākais stjuarts. Jau iepriekš apceļojot gan tuvākas, gan tālākas vietas, nu viņš uz pusotru gadu pārcēlies uz Vīni, nomainot bāzes vietu un gūstot jaunu pieredzi, kā arī jaunas galamērķu iespējas.

Anete Jaunzeme jau aptuveni divus gadus strādā lidsabiedrībā "airBaltic". Šajā laikā krustu šķērsu izbraukāta Eiropa, kā arī pabūts Krievijā, Izraēlā un Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE).

Savukārt Anete Šaitere dzīvo Abū Dabī un nu jau trīs gadus strādā AAE nacionālajā aviokompānijā kā stjuarte, tomēr aviācijas jomā darbojas jau ilgāku laiku. Pateicoties savai darbavietai, Anete apceļojusi dažādas valstis, sākot no Ziemeļamerikas līdz Austrālijai, bet parasti viņu var sastapt Mančestrā.

Ikdiena



Stjuartu grafiks ir ļoti dažāds, ņemot vērā arī aviokompāniju un aviācijā pieņemtos standartus. Jaunzeme un Bērziņš mēnesī gaisā strādā aptuveni 90 stundas un veic 20 līdz 30 reisus, dienas beigās parasti atgriežoties mājās. Tomēr, protams, ir reizes, kad nakšņot nākas arī citur. Savukārt Šaitere, kuras ikdienas darbs ir starpkontinentālie lidojumi, teic, ka mēnesī gadās lidot arī vairāk un reisi var būt no vienas līdz pat 16 stundām gari. Tāpat visi izceļ arī to, ka stjuarta darbs ar to vis neaprobežojas – ir noteiktas dienas, kad ir "stand by", – šajās dienās tu drīksti dzīvot savu ierasto dzīvi un kaut ko darīt, bet tev jābūt gatavam, ka jebkurā brīdī var nākties doties uz darbu.