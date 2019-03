Tempļi, ziloņi un arī sarkano lukturu rajoni: ceļojums uz Taizemi

"Ideja par ceļojumu rudenī, kad Latvijā laikapstākļi vairs nelutina, man bija prātā jau pavasarī, bet par savu galamērķi biju izvēlējusies Gruziju. Protams, par savu ieceri pastāstīju kolēģim, kas man teica, ka par to naudu, ko grasos tērēt Gruzijai, varu aizbraukt eksotiskā ceļojumā uz Taizemi," tā savu stāstu "Tūrisma Gida" konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošināja "Costa Cruises", pieteica Dana Reņģīte.

Pati gan biju skeptiska pret braucienu ārpus Eiropas, bet kolēģis, kurš janvārī bija Taizemē un kopš tā laika ir šīs zemes kvēlākais fans, atrada lētas aviobiļetes un sāka stāstīt savus aizraujošos Taizemes piedzīvojumus. Savukārt, draugam, ar kuru tajā brīdī bijām pazīstami tikai mēnesi, sapnis bija aizbraukt uz Taizemi. Tās pašas darba dienas noslēgumā, kad ar kolēģi cītīgi meklējām lētas aviobiļetes, es aizrakstīju draugam ziņu: "Braucam novembrī uz Taizemi?". Un, lai arī ziņa bija domāta vairāk kā joks, tieši tajā brīdī sākās mūsu ceļojuma plānošana.

10. novembrī pulksten 2.25, kas bija arī mana drauga un ceļojuma biedra Mārtiņa vārdadiena, mēs izlidojām no Rīgas un pēc ilga un nogurdinoša lidojuma ar pārsēšanos Maskavā tās pašas dienas vakarā bijām Bangkokas lidostā. Sākumā bijām diezgan mierīgi, jo mums bija tikai rokas bagāža, vīzas nokārtojām jau Latvijā, bijām tikko nopirkuši Taizemes sim karti un biju rezervējusi šoferi, kas mūs aizvestu no lidostas uz mūsu "Airbnb" apartamentiem. Stress sākās brīdī, kad izstaigājām visu lidostu un neatradām mūsu šoferi. Zvanīju dzīvokļa īpašniekam, kas atvainojās un teica, ka ir aizmirsis mums atsūtīt šoferi. Nedaudz šokēti izgājām no lidostas termināļa, un man iestājās mazā panika, jo es nebiju gaidījusi tādu karstumu, kas kā vilnis gāzās mums sejā. Kaut arī bija astoņi vakarā, gaiss bija karsts, mitrs un sutīgs, gluži kā pirms vētras. Centos nomest no sevis visas liekās drēbes.

Smagi elpojot, atvēru "Grab taxi" aplikāciju, kas bija mūsu sabiedrotais visa ceļojuma laikā. Pēc stundas gara brauciena bijām dzīvoklī, aizgājām nopeldēties uz baseinu un gājām meklēt kādu restorānu, ēstuvi vai vienalga ko – galvenais kaut ko ēdamu. Tā kā dzīvoklis bija 25 minūšu brauciena attālumā no centra un bija jau diezgan vēls, tad neko labāku kā supermārketu neatradām. Ilgi smējāmies par to, ka pirmās vakariņas Āzijā bija pusfabrikāts no veikala.