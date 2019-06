Trīs dienu ceļojums: Adžārijas zaļojošie kalni un akmeņainais jūras krasts

Gruzija ir patiešām zaļa zeme – tās kalni krāsojas sulīgi zaļos toņos un jau pa gabalu var redzēt, ka daba ir mežonīga. Adžārija ir piemērota vieta ceļotājiem, kas mīl dažādību, jo pavisam netālu no akmeņainās Melnās jūras piekrastes un košās Batumi ir atrodama pavisam cita Gruzija. Tā ir Gruzija, kur ceļmalās nepiesietas ganās govis un pa ceļam uz kādu no apskates objektiem iespējams sastapt arī citus mājlopus. Tur nav pilsētas trokšņu un bruģa.

Adžārijas reģionā atrodas vairāki dabas un cilvēku veidoti objekti, ko vērts apskatīt. Piemēram, tikai apmēram 30 kilometru attālumā no Batumi atrodas Makhuntseti ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par vienu no iespaidīgākajiem un skaistākajiem visā Gruzijā. Turpat netāli apskatāms viens no lielākajiem arkveida tiltiem Adžārijā – valdnieces Tamaras jeb Makhuntseti tilts. Ja diena ir silta, tad ūdenskrituma pakājē peldas ne tikai vietējie, bet arī tūristi. Ūdens priekiem iecienīta ir arī upe pie tilta. Tur paši drosmīgākie metas ūdenī ar pamatīgu plunkšķi, lecot no stāvā upes krasta vai tilta.

Pašai gan nebija iespējas tur paviesoties, bet apskates vērts noteikti varētu būt arī Mitralas Nacionālais parks un tajā esošie nelielie ciemati, kā arī Kintriši aizsargājamā teritorija. Šajās vietās iespējams aplūkot mežonīgo Gruzijas dabu, kā arī apskatīt dažādus interesantus objektus, piemēram, 12. gadsimtā būvētu tiltu pār Kintriši upi.

Galvenā bagātība – cilvēki un tradīcijas