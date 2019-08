Trīs pārgājienu takas Honkongā, kuras vērts izmēģināt

Kamēr Honkonga ir redzēta tikai citu fotogrāfijās un video, vairākums šo pilsētu iedomājas kā vienus vienīgus nebeidzamus betona džungļus. Un ir skaidrs, kāpēc. Debesskrāpju te tiešām netrūkst. Precīzāk sakot, Honkongā to ir krietni vairāk nekā jebkurā citā pasaules pilsētā. Vairāk nekā Ņujorkā un Dubaijā, divtik vairāk nekā, piemēram, Tokijā un Šanhajā. Tas savukārt atspoguļojas ceļotāju fotogrāfijās un video stāstos.

Iespaids mainās, pašam ierodoties Honkongā. Jau no lidostas apkārtnes ir skaidrs, ka te ir ne tikai debesskrāpji. Painteresējies vairāk un uzzini, ka aptuveni trīs ceturtdaļas no Honkongas ir daba. Tieši tā – Honkongā ir gan starptautisku uzņēmumu biroji un jaunākie modes dizaineru veikali, gan arī skaistas pārgājienu takas un pludmales. Ir tikai jāzina, kur skatīties.

"The Dragon's Back Trail"



Tulkojumā no angļu valodas – Drakona muguras taka. Cilvēkiem Honkongā patīk iet pārgājienos. Savukārt, ja gribas ieraudzīt labāko no tā, ko Honkonga spēj piedāvāt, šī būs īstā taka. Ļoti daudzi ceļveži to sauc par Honkongas pašu labāko pārgājienu taku. Taka ir vienkārši sasniedzama ar sabiedrisko transportu. Jā, tur ir pakāpieni, gana daudz pakāpienu, taču citādi tā ir ļoti vienkārša, un nav nepieciešamas nekādas speciālas prasmes vai izveicība. Tā kā to var iet gan jauni, gan veci.