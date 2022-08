Viesnīcu un kazino galvaspilsēta: Alīnas un Edgara ceļojums uz Lasvegasu

Lasvegasa ir īsta kulta pilsēta – par to ir uzņemtas neskaitāmas filmas, kuru galvenās tēmas ir mafija, ballītes un, protams, kazino. Jāatzīst, ka arī ikdienas dzīve nemaz tik ļoti neatšķiras no leģendām. Bet daudzi aizmirst, ka turpat blakus atrodas vienas no lielākajām dabas pērlēm, proti, Sarkanais un Lielais kanjons. Tieši tādēļ Alīna Rence devās līdzi vīram uz Lasvegasu, kurš okeānu šķērsoja darba darīšanu dēļ. Iespējams, tāpēc, ka galamērķi izvēlējās liktenis, nevis paši, šis ceļojums Alīnai un Edgaram šķita tik īpašs. Bet kā gan citādi, ja pavadi deviņas dienas pilsētā, kur ir nebeidzamu svētku atmosfēra.



Pilsēta, kas gaida tūristus



Alīna un Edgars uz Lasvegasu – vienu no slavenākajām izklaižu pilsētām – devās ne vien izklaidēties, bet arī strādāt, taču tas nemaz netraucēja apmeklēt iespaidīgākās viesnīcas, muzejus un, protams, kanjonus. Alīna atzīstas, ka viņa jau kopš tīņu vecuma ir sapņojusi par ceļojumu uz Lielo kanjonu. Tāpēc, kad radās iespēja braukt kopā ar vīru uz Lasvegasu, viņa nevarēja palaist to garām. Pilsēta pārsteidz ar savu moderno un grezno arhitektūru, kas krasi atšķiras uz pārējo pilsētu fona. Savukārt tas piesaista milzu tūristu uzmanību. Edgars min – Lasvegasā ir 800 tūkstoši pamatiedzīvotāju, taču kopējais cilvēku skaists pilsētā tiek lēsts divu miljonu apmērā, kas nozīmē – tā ir īsta atpūtas oāze tūristiem un pilsētas viesiem.

Kaut arī savulaik Lasvegasa popularitāti iemantoja ar neskaitāmajiem kazino, mūsdienās lielākā daļa tūristu brauc apskatīt pilsētu, nevis nospēlēt naudu. Tāpēc tūristiem, kuri dodas apskatīt pilsētu un plāno redzēt pēc iespējas vairāk, jāņem vērā, ka būs daudz jāstaigā. Alīna iesaka: "Nevajag vienā dienā saplānot par daudz: kaut arī liekas, ka viss ir tuvu, patiesībā tur ir lielāki attālumi nekā Latvijā. Arī infrastruktūra atšķiras – nevar jebkur šķērsot ielu. Turklāt tur ir ļoti karsti un nevar ilgi pastaigāt." Savukārt Edgars piebilst, ka ir labi laiku saplānot tā, lai pilsētu redz gan dienas gaismā, gan vakara ugunīs. Tas katru reizi rada pavisam citādas emocijas.

Apskates objekti – viesnīcas



Edgars, kuram šis bija sestais ceļojums uz ASV, atzīst, ka Lasvegasa ļoti atšķiras no citām pilsētām. "Galu galā tur interesantākie apskates objekti ir viesnīcas. Tāpēc mēs ceļojuma laikā galvenokārt staigājām pa kazino un viesnīcu vestibiliem. Tā bija pavisam cita pieredze," stāsta Edgars.

Savukārt Alīna atzīst: veidojot ceļojuma plānu, viņai licies ļoti dīvaini, ka apskates objekti ir viesnīcas. Ko lai saka, mums, eiropiešiem, pieradušiem pie vecpilsētu bruģētajām ieliņām, katedrālēm un mākslas muzejiem, šķiet prātam neaptverami visu dienu staigāt pa viesnīcām. Tomēr tā ir iespēja ne tikai gūt fantastiskas emocijas, ko sniedz pilnīgi atšķirīga vide, bet arī iepazīt pasaules slavenākās pilsētas mini versijā. "Katrai viesnīcai ir sava tēma. Piemēram, ir Parīzes tēmai veltīta viesnīca, kurai ir uzbūvēts pat Eifeļa tornis. Ir arī seno romiešu stila viesnīca – viss veltīts Romas imperatoram – Jūlijam Cēzaram. Ļoti skaista ir Ņujorkai veltītā viesnīca – protams, tai bija arī sava Brīvības statuja," atceras Alīna, kurai visvairāk patika Venēcijai veltītā viesnīca.