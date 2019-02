Vieta, kur atgriezties: kā aizraujoši pavadīt divas nedēļas Austrālijā

Tas, ka reiz apmeklēšu Austrāliju, man varēja rādīties tikai sapņos. Tik tāla, izolēta un milzīga man šķita šī valsts. Lai gan biju ceļojusi gan Eiropā, gan apmeklējusi Ameriku, Austrālija man šķita kaut kas neaizsniedzams. Tomēr, ja kaut ko ļoti vēlies, kaut kādi nezināmi spēki palīdz līdz mērķim nonākt.

Tāda iespēja mums radās, kad mēs – es un mans līgavainis Aldis – nolēmām doties gadu ilgā piedzīvojumā uz Jaunzēlandi ar "working holiday" vīzas palīdzību. Austrālijai mums šādas vīzas nebija, tāpēc iespēja apmeklēt šo ķenguru zemi bija tikai kā tūristam, studentam vai gadījumā, ja iegūta darba vīza. Mēs izlēmām par labu pirmajam variantam.

Braucot uz Austrāliju, latviešiem vīza nav nepieciešama, tomēr tik un tā ir jāaizpilda attiecīga bezmaksas forma internetā ("AUS visitors visa"), uz kuru atbildi parasti iespējams saņemt aptuveni nedēļas laikā. Mūsu gadījumā Austrālijas imigrācijas dienests prasīja uzrādīt pieejamos finansiālos līdzekļus, kas ir saprotams, jo Austrālija ir dārga valsts. Tā nu pēc smagas darba sezonas Jaunzēlandē devāmies divu nedēļu atvaļinājumā uz Austrāliju.

Lai gan par Austrāliju nevaram spriest pēc 1000 nobrauktiem kilometriem, tomēr austrumu krasts noteikti būs vieta, kur vēlēsimies atgriezties. Elisa Zālīte

Bijām nolēmuši apskatīt ko vairāk par vienu pilsētu. Plāns bija redzēt lielāko daļu no attīstītā un blīvi apdzīvotā austrumu krasta. Nolēmām, ka visērtāk būs pirmo nedēļu apskatīt tuvējās pilsētas, izmantojot sabiedrisko transportu, bet pēc tam īrēt auto. Negribējām paļauties vien uz autobusiem vai vilcieniem un pakļauties citu izstrādātam grafikam. Turklāt attālumi Austrālijā ir gana lieli, lai neteiktu milzīgi, un pārvietošanās bez auto uz tālākām vietām būtu apgrūtinoša. Automašīnas īre nozīmēja, ka divu nedēļu laikā mums būs iespēja redzēt maksimāli daudz.

Auto bijām īrējuši arī iepriekš, ceļojot pa ASV, taču visbiežāk to atdevām turpat, kur paņēmām, vai vismaz tuvu tam. Šoreiz plāns bija pavisam cits. Bijām plānojuši paņemt auto Brisbenā un atdot Sidnejā, kur mūsu ceļojums noslēgtos. Jāpiebilst, ka starp šīm pilsētām ir gandrīz 1000 kilometru attālums. Un tur arī radās ķibele. Automašīnu noīrēt bija ērti un lēti. Uz septiņām dienām ap 170 AUD (aptuveni 107 eiro), bet tā kā vēlējāmies to atdot otrā valsts galā, komisijas maksa bija papildus 450 AUD (aptuveni 290 eiro). Ilgi domājām, kā no tā izvairīties, taču atpakaļ ceļa biļetes no Sidnejas jau bija iegādātās un daudz iespēju vairs nebija. Tā nu ieguvām labu mācību – vienmēr atgriezt auto tur, kur to paņemam.