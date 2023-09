Vietējo sirsnība un problēmu risināšana ar dolāriem. Latviešu piedzīvojumi Tadžikistānā

Tūristu nepieradinātā Tadžikistāna vienlaikus vilina un biedē. No vienas puses, tā piedāvā seno spozmi nezaudējušās pilsētas, no otras puses, tā ir absolūti cita pasaule, kur nedarbojas ierastie likumi un triki. Te nevar paļauties uz "Booking" piedāvājumiem vai vietējo apgalvojumiem – es tiešām zinu, kur tas ir. Tadžikistānā vienkārši jāļaujas dabas skaistumam un kolorītam. Tieši tā nolēma darīt arī ceļotāju grupa no Latvijas, kura septiņu cilvēku sastāvā devās astoņu dienu pārgājienā pa Fanu kalniem, kur vietējie iedzīvotāji tūristus satiek tieši tik reti, lai labprāt viņus aicinātu ciemos uz tēju.

Agnese, Krista, Olga, Inese un Juris, meklējot pēc iespējas netradicionālāku galamērķi, uzgāja kolorīto un izaicinošo piedāvājumu doties uz Fanu kalniem Tadžikistānā. Vienam tā bija iespēja sev pierādīt, ka var vairākas dienas pēc kārtas veikt 25 kilometrus garus pārgājienus vairāk nekā 3000 metru augstumā, citam tas bija četrus gadus lolots sapnis, bet Olgai tā vispār bija nejaušība. "Sākumā es taisījos uz Kirgizstānu, bet to ceļojumu atcēla. Un tad jau vasara tuvojās beigām, sapratu, ka vajag ātri kaut kur aizbraukt, vajag vēl pagūt izbaudīt atvaļinājumu. Tā uzdūros Fanu kalnu piedāvājumam. Nezinu gan, cik tas, ko mēs piedzīvojām, atbilst tam, ko es sagaidīju."

Visi zināja, ka būs citādi, bet, ka tā...

Ceļotāji uzreiz tika brīdināti, ka tas nebūs nekāds komforta ceļojums. Tāpēc ilūzijas par piedzīvojumu romantiskā kalnu namiņā ar plašām spa iespējām un sātīgiem ēdieniem nācās atmest uzreiz. Taču tieši šādu ceļojumu viņi arī vēlējās – visi kā viens saka, ka gribēja piedzīvot ko neparastu un pārbaudīt savas robežas un spējas.

Aizmirst par komfortu nācās uzreiz pat, izlidojot no Rīgas. Ceļā līdz Tadžikistānai ceļotāji pavadīja 20 stundas – no Rīgas uz Stambulu, no Stambulas uz Almati, savukārt no turienes uz Dušanbi.