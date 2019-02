Vilinošā Lanzarote, kur sezona ir visa gada garumā

Vai vēlies aizbēgt ne tikai no ikdienas, bet arī no acīm ierastajiem skatiem? Ceļo uz Lanzaroti jeb salu, kurā laiks tiek mērīts vējos, bet attālumi – vulkānu krāteros.

Ikvienā ceļojumā mēs atstājam daļiņu sevis. Kaut ko pazaudējam, viļņi ieskalo mūsu domas dziļi okeāna dzelmē, ieminam pēdas smiltīs, izdalām smaidus laipniem vietējiem… Jūs taču zināt – jo vairāk lietu atstājam, jo vairāk vēlamies atgriezties atpakaļ.

Šoreiz lidmašīna nolaižas Kanāriju austrumu daļā. Tur, kur ir zilas debesis, smaržo apelsīnkoki un dzirdama viļņu šalkšana, kas naktīs neļauj aizmigt. Lanzarotei ir īpatnēja vēsture, kas ne tikai jāiepazīst vēstures grāmatās, bet arī jāierauga ar acīm un jāsajūt ar sirdi.

Eksotiska un īpaša. Līdz Āfrikas krastam ir tikai 125 kilometri, tādēļ ne tikai ainavas dēļ, bet arī no ģeogrāfiskā viedokļa salu grūti pieskaitīt Eiropai.

Kādēļ Lanzarote? Pagaidām īso ceļojumu uz Marsu vai Mēnesi droši vien nevari atļauties, tādēļ iepazīsti šīs vietas tikai no filmām vai grāmatām. Vai vēlies tur patiešām nokļūt? Lanzarote šādu iespēju sniegs un aicinās uzņemt elpu aizraujošas fotogrāfijas, būt vulkānu ielenkumā un priecāties par zemei neraksturīgu ainavu.

Vakara pastaigas, meklējot vulkānus

Sala ir tik maza, ka, uzkāpjot uz augstākā krātera, iespējams saskatīt salas otru malu vai vismaz redzēt vairākas pilsētiņas. Un vulkāni nav jāmeklē, jo to kontūras ir līdzās visa ceļojuma laikā, tāpēc atceries par ērtiem apaviem un vienkārši pastaigājies. Iekaro iepatikušos vulkānu!

Foto: Aero.lv

Savukārt, ja acis pavērsīsi lejup, ievērosi mazām gliemežnīcām klātu zemi. Nenobīsties, tuvumā izdzirdot zvanu skaņas, jo tās ir tikai draudzīgās kazas, kas klejo pa apkārtni. No otras puses, pārāk tuvoties nevajadzētu, jo āža ragi izskatās diezgan iespaidīgi.

Lanzarote – joprojām degoša zeme



Ceturto daļu salas ir sagrābuši lavas lauki, karsta zeme, krāsaini gailošie ieži un joprojām aktīvais vulkāns. Mazas, ķērpjiem apaugušas sūnu kaudzītes, atsevišķas agaves un mainīgu krāsu kalni. Jā, to krāsa patiešām mainās! No rīta kalni iekrāsojas diezgan gaišā krāsā, bet, saulei rietot, kļūst tumši sarkani. It kā lava joprojām tecētu, bet pārakmeņojušies tās gabali par to atgādinātu.

Foto: Aero.lv

Vērts redzēt arī "Timanfaya" nacionālo parku. Sešus gadus atšķirīgās vietās, bet reizēm arī vienlaicīgi notikušie vulkānu izvirdumi iznīcināja daudz ciematu, tostarp arī pašu lielāko – "Timanfaya", tādēļ parks nosaukts par godu tam.

Ēdiens uzreiz no vulkāna



Vai esi garšojis ēdienu, kas tiek cepts vulkānā? Varbūt skan diezgan neticami, vai ne?! "El Diablo" restorānā ēdiena gatavošanai tiek izmantots vulkāna karstums, kas slēpjas zem restorāna grīdas un divu metru dziļumā sasniedz pat ap 400 ºC grādu! Vietējais gids to apstiprina: iemetot sausu zaru buntīti, tā uzreiz uzliesmo, bet, ielejot ūdeni, tas izvirst kā geizers.

Foto: Aero.lv

Paradīze sporta cienītājiem



To, ka skrējēju un velosipēdistu salā ir gandrīz vairāk par mašīnām, pamanīsi diezgan ātri. Taču, ja šis sports šķiet nedaudz apnicis, neskumsti. Izklaides šeit tiek organizētas ne tikai uz zemes, bet arī ūdenī vai gaisā. Salā varēsi izmēģināt kaitbordu un buru dēļus, bet tie, kas kāro pēc asākām izjūtām – var droši laisties ar deltaplānu vai paraplānu no klintīm. Arī trakojošais okeāns vilinās apgūt vējdēļa prasmes.

Sezona visa gada garumā



Pat tad, ja ceļosi ziemā, saules stari šajā salā patīkami lutinās ķermeni, bet pāris nokritušās lāses diez vai varēsi nosaukt par lietu. Sala tūristus gaida vienmēr, bet tiem, kas priekšroku sniedz saules peldēm un peldēšanai, ceļojumā jādodas rudenī vai pavasarī. Vasarā temperatūras stabiņš bieži vien pārsniedz 40 ºC grādu robežu, tāpēc izlem pats, kāds klimats ir sirdij tīkamāks.

Foto: Aero.lv

Patīk smaidīt? Sapratīsies ar vietējiem



Hola! Nav noslēpums, ka spāņi ir ļoti jautri un draudzīgi cilvēki. Varbūt sala ir tik karsta ne tikai lielā vulkānu daudzuma, bet arī smaidu dēļ? Pat ja nemāki spāņu valodu, bet sarunbiedram aptrūksies angļu vārdu, par to nebēdā, jo ar emociju un žestu valodas palīdzību jaunais "amigo" izdarīs visu, lai saprastu tevi.

Neierastas vīnogu plantācijas

Ja salā ceri redzēt zaļojošas vīnogu plantācijas, būsi izbrīnīts, jo neko tamlīdzīgu šeit neieraudzīsi. Droši vien jau ievēroji, ka Lanzarotē ir sarežģīti atrast ierastu dabu, tādēļ arī vīnogu audzēšanas veids nav izņēmums. "La Geria" reģions ir galvenais salā, kurā tās tiek audzētas. Kā tas notiek? Vīnogas tiek stādītas bedrēs, apkaisītas ar vulkāna pelniem un apliktas ar akmentiņu sētu, lai pasargātu no vēja un sausuma. Nogaršot vietējo, lieliskās kvalitātes vīnu varēsi vīna bāros – "bodegas".

Krāsainie kaktusi



Vai esi ziedu cienītājs? Ko domā par kaktusu dārzu, kura teritorijā varētu redzēt vismaz ap 1000 kaktusu? Tas ir īsts muzejs zem klajām debesīm! Tāpat kā vīnogas, arī kaktusi tiek audzēti uz vulkāna pelniem.

Foto: Aero.lv

"Aloe Vera" muzejs



Vai ir nācies dzirdēt par šo augu? Lanzarotē detalizēti iepazīsies ar tā ražošanu, vēsturi un ārstnieciskajām īpašībām, tāpat varēsi nopirkt dabīgus izstrādājumus ar "Aloe Vera" par diezgan labu cenu. Muzeja apmeklēšana ir bez maksas, bet, tā kā salā ir daudz vērtīgu minerālu, tiksi iepazīstināts arī ar sāls un ķērpju vēsturi.

Vulkāna ala – viena no garākajām pasaulē



Spāņu valodā "Cueva de los Verdes" nozīmē "zaļā ala". Tā ir vieta, ko nevar palaist garām. Tā radās pēc vulkāna izvirduma, tekot lavas straumēm. Tas ir viens no garākajiem vulkāna radītajiem veidojumiem pasaulē, jo ala sasniedz aptuveni sešus kilometrus virs jūras līmeņa un vēl apmēram 1,5 kilometru zem tā. Alā ierīkotais krāsainais apgaismojums rada brīnišķīgas ainas un atspulgus. Tuneļa galā gaida necerēts pārsteigums, bet gids lūdz neatklāt intrigu.

Foto: Aero.lv

