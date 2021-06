Visi ceļi ved uz Romu: Edgars par apņemšanos 40 dienās nobraukt 3000 kilometru ar velosipēdu

Edgars Trankalis ir videogrāfs un piedzīvojumu meklētājs, kurš 1. jūnijā Rucavā sēdās uz velosipēda un uzsāka braucienu uz Romu. Jāpiemin, ka viņš nav profesionāls riteņbraucējs, bet gan šim braucienam aktīvi gatavojies kopš šī gada janvāra. Šobrīd rit Edgara brauciena ceturtā diena, kurā viņš ir nobraucis teju 400 kilometru un sasniedzis Poliju. Kā radās ideja par šādu braucienu un kādi ir pirmie iespaidi, ''Tūrisma Gida'' lasītājiem stāsta pats Edgars.

2020. gada vasaras sākumā Edgars nopirka velosipēdu, kuru aktīvi arī izmantoja. Kādu dienu viņš kopā ar draugu izdomāja aizbraukt ar velosipēdu no Rīgas līdz Rucavai, kas ir pilsēta, kurā Edgars pavadījis savas dzīves pirmos 18 gadus. Tas Edgaram bija pirmais garais brauciens 265 kilometru garumā, kuru kopā ar draugu pieveica divu dienu laikā. ''Tas bija ļoti grūti, jo mēs vispār nebijām gatavojušies un fiziskajā sagatavotībā bijām pilnīgas nulles,'' stāsta Edgars.

Dažas nedēļas pēc šī brauciena Edgars kādā ceturtdienas vakarā izdomājis, ka vēlas no Rīgas ar velosipēdu aizbraukt līdz Liepājai un to paveikt vienā dienā. Tie ir aptuveni 230 kilometri, kurus Edgars arī veica pilnīgi nesagatavojies. ''Saliku mugursomā visu, ko varēju, un braucu, bet, braucot ar riteni, kaut ko vest uz muguras ir vislielākā kļūda. Tajā reizē man bija ļoti grūti, un gandrīz bija jāzvana ātrajai palīdzībai. Tas bija ļoti liels izaicinājums – galā tiku, bet jau gandrīz krītot lejā no riteņa,'' atklāj Edgars.

Kopš tā laika viņam parādījusies interese pieveikt lielākus attālumus uz velosipēda, taču kļuvis skaidrs – to nedrīkst darīt bez sagatavošanās. Tā arī dzima ideja par braucienu līdz Romai. ''Esmu uzaudzis Rucavā, kur ir teiciens: ''Rucava–Rīga–Roma'', un visi ceļi, protams, ved uz Romu (smej). Tad, šo visu saliekot kopā, domāju – Romā nekad neesmu bijis, tad kāpēc uz turieni neaizbraukt?'' stāsta Edgars.

Līdz gadu mijai Edgars šo ideju kārtīgi apsmadzeņojis un šī gada sākumā sev noteicis izbraukšanas datumu, tā teikt, lai vairs nebūtu atkāpšanās ceļa. Sešu mēnešu gatavošanās posmā viņš aktīvi interesējās par riteņbraukšanu tīmeklī, lasot gan par fiziskajiem, gan mentālajiem izaicinājumiem, tikās ar Latvijas riteņbraucējiem, kas dalījās padomos par nepieciešamo ekipējumu un ilgstošu braukšanu ar velosipēdu. ''Tā es gatavojos, gatavojos un nu jau esmu ceļā,'' priecājas Edgars.

Kopējais Edgaram pieveicamais attālums ir aptuveni 3333 kilometri. Šobrīd – četru dienu laikā –viņš jau ir nobraucis gandrīz 400 kilometru un sasniedzis Poliju. Vaicāts, vai ir kāds konkrēts termiņš, kādā vēlas Romu sasniegt, Edgars stāsta: ''Vēlos nobraukt 100 kilometrus dienā. Protams, kaut kur būs vairāk, kaut kur mazāk, un pa vidu būs jāiekļauj kāda pilna atpūtas diena, bet es vēlētos iekļauties 40 dienās, kurās aktīvi mīšos. Citādi man nav konkrēta termiņa, kurā jāiekļaujas. Es nepiedalos sacensībās, nedaru to, sacenšoties, kurš ātrāks. Tas ir brauciens sev, balstoties uz savām sajūtām. Jau trenējoties braucu visdažādākajos laika apstākļos – lietū, sniegā, krusā, vējā – un gatavojos psiholoģiski, lai sajustu savu ķermeni, kurā es arī ieklausos. Tāpēc, iespējams, tā būs 40 dienas, bet varbūt arī mazāk vai vairāk.''

Viņš stāsta, ka pirmajās divās brauciena dienās nekur publiski ar savu braucienu nedalījās, jo vēlējās tam mentāli sagatavoties un sajust braukšanas ritmu. Pirmajās brauciena dienās Edgars juties emocionāli slikti, jo apkārtējā ainava bijusi vienmuļa un nav radījusi jaunas, patīkamas emocijas. Trešajā brauciena dienā viņš saviem ''Instagram'' sekotājiem devis mājienu, ka ir devies garā braucienā, un lūdza viņiem minēt – uz kurieni? Tai brīdī Edgars tuvojies Lietuvas robežai, kur līdzenumus sākusi nomainīt Polijas paugurainā zeme, un šis skats kopā ar drauga satikšanu pa ceļam radījis pozitīvas emocijas. ''Šodienas 75 kilometri pa Poliju sanāca ļoti pauguraini, ar interesantiem ceļiem pa mežu un citviet. Kādā brīdī 30 metrus no manis no meža izskrēja liels alnis, kurš gandrīz mani notrieca (smejas). Izdevies arī forši aprunāties ar vietējiem,'' stāsta Edgars. Šorīt Edgars sociālajos tīklos saņēmis daudz uzmundrinošu ziņu, kas arī palīdzējušas emocionāli atgūties un pozitīvi uzlādēties. Edgars saka lielu paldies ikvienam, kurš raksta komentārus, sūta vēstules un visādi citādi viņu uzmundrina un atbalsta!

Lūk, ieskats Edgara pirmajās četrās brauciena dienās:

Viņš atzīst, ka nogurums, protams, jau ir jūtams, bet ar katru dienu izdodas ieiet arvien labākā ritmā un braucienu arvien vairāk izbaudīt. Turpmākais Edgara maršruts vedīs caur Čehiju, Austriju un tālāk uz Itāliju cauri dolomītiem. ''Tūrisma Gids'' turpinās sekot līdzi Edgara piedzīvojumiem un par to informēs arī savus lasītājus, bet arī tev ir iespēja sekot līdzi Edgara ceļam viņa ''Instagram'' vai ''Facebook'' profilā.