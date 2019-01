Ziemeļblāzmas meklējumos: ceļojums uz skatiem bagāto Norvēģiju

Latviešu ceļotāji Alīna un Jēkabs Andrušaiti kādu laiku atpakaļ devās piepildīt senu sapni – redzēt ziemeļblāzmu visā to krāšņumā. Trumse ("Tromsø") Norvēģijā tiek uzskatīta par vienu no labākajām vietām pasaulē, kur doties ziemeļblāzmas medībās, jo tā atrodas aiz polārā lokā. Taču bez tām te ir gana daudz citu apskates objektu!

Seko līdzi Alīnas un Jēkaba ceļojumiem blogā un "Instagram" kontā.

Kad ir labākais laiks, lai redzētu ziemeļblāzmu Norvēģijā



Lai redzētu ziemeļblāzmu, nepieciešama tumsa. Trumsē no novembra līdz janvārim valda polārā nakts. Saule tad neceļas virs horizonta, tomēr pa dienu tāpat ir mazliet gaišs. Mēs apmeklējam Trumsi februārī, kad redzami arī skaisti saulrieti un saullēkti. Labākai redzamībai arī noderēs tukšāks mēness vai arī skatīšanās tad, kad tas vēl nav uzlecis vai jau ir norietējis. Daudzi saka, ka vajadzētu braukt vismaz uz trim dienām, lai ar garantiju redzētu ziemeļblāzmu vismaz vienā. Mēs ceļojumā bijām četras dienas un ziemeļblāzmu redzējām katru vakaru.

Meklējot ziemeļblāzmu



Jau pirmajā vakarā turpat, pilsētas centrā, virs galvām varēja redzēt nelielu zaļu atspīdumu. Tomēr pilsētā ir salīdzinoši gaišs, tāpēc mēs nolēmām izbraukt ārpus pilsētas uz "Ersfjordbotn" pusi. Šeit līkumojām pa mazajiem celiņiem un minējām – kā nu būs, vai varēsim auto atstāt vienkārši ceļmalā? Var! Izrādās, te tā dara visi.

Kad beidzot redzam tās visā krāšņumā, aizraujas elpa! Izskatās ļoti līdzīgi, kā internetā atrodamajos video un fotogrāfijās – tikai tās dzīvē mazliet, mazāk zaļas. Mēs apbraucām vēl vairākus apļus, jo brīžiem ziemeļblāzma pieklusa, tad atkal parādījās citur un viļņojās ar jaunu spēku.

Foto: Jēkabs Andrušaitis

Stāvot starp majestātiskajiem kalniem pilnīgā klusumā, ziemeļblāzmai dejojot virs galvas un tikai pa brīdim izdzirdot no kilometriem tālu stāvošajiem tūristiem "oohh" un "aahh", sajutāmies vieni paši ar šo fantastisko dabas parādību. Nevarējām vien nopriecāties, ka izlēmām par labu individuālai to medīšanai, ne tūrei! Nākamajos vakaros devāmies medīt ziemeļblāzmu vēl un vēl – jau uz labi iestaigātajām takām no "Ersfjordbotn" uz "Grotfjord" un atpakaļ.